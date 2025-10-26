El invierno europeo inaugura la temporada de esquí en los destinos más exclusivos

La temporada de esquí en el hemisferio norte inicia con una renovada búsqueda de destinos ideales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la llegada del invierno en le hemisferio norte, la busca de los destinos ideales para esquiar se reaviva entre aficionados y viajeros. El inicio de la temporada de esquí es un momento clave, tanto para quienes practican este deporte con regularidad, como para quienes buscan una experiencia invernal única.

Ante la amplia variedad de destinos y servicios que ofrecen las principales estaciones, una selección cuidada de propuestas por parte de The Times puede marcar la diferencia para una escapada memorable sobre la nieve.

Destinos europeos destacados para inaugurar el invierno

Varias de las estaciones más reconocidas del continente europeo figuran como opciones preferidas para quienes desean arrancar la temporada esquiando. Entre los destinos europeos sobresale Val Thorens, ubicada en Francia, famosa por su elevada altitud que garantiza buen nivel de nieve desde el principio del invierno.

También destaca Cervinia, en Italia, que comparte dominio esquiable con la estación suiza de Zermatt y por su acceso a paisajes alpinos de altura.

Cervinia en Italia destaca por su conexión con Zermatt y sus paisajes alpinos únicos (REUTERS/Leonhard Foeger)

La estación de Ischgl, en Austria, ofrece no solo extensos kilómetros de pistas, sino también un ambiente festivo que da la bienvenida a los esquiadores con conciertos de apertura y una vida nocturna muy movida.

Otros enclaves recomendados incluyen Verbier en Suiza y St. Anton, punto habitual de encuentro para esquiadores avezados por sus exigentes terrenos y modernas instalaciones.

Verbier en Suiza destaca como destino recomendado para los amantes del esquí (REUTERS/Denis Balibouse/File Photo)

Alternativas en América del Norte para arrancar la temporada

Para aquellos que prefieren cruzar el Atlántico, América del Norte dispone de opciones que combinan calidad de nieve y servicios hechos a medida. Whistler Blackcomb, en Canadá, se presenta como una de las estaciones indispensables, reconocida por su larga temporada, la extensión de su dominio esquiable y su atmósfera cosmopolita.

En Estados Unidos, Aspen Snowmass es símbolo de glamour y diversidad de pistas, atrayendo tanto a principiantes como a esquiadores experimentados.

Aspen Snowmass, en Estados Unidos, combina glamour y variedad de pistas para todos los niveles (Foto: Tamara Susa/Aspen Snowmass/dpa)

Vail, en Colorado, también es un referente, celebrado por su nieve polvo, modernos remontes y amplia variedad de actividades fuera de pista.

Lake Tahoe, en la frontera entre California y Nevada, sorprende por las vistas panorámicas del lago y la combinación de estaciones con propuestas para toda la familia.

Experiencias singulares, alojamientos y servicios especiales

Muchas de las estaciones seleccionadas no solo ofrecen excelentes pistas, sino también experiencias completas que transforman el viaje en una ocasión especial. En Val Thorens, por ejemplo, es posible alojarse en hoteles a pie de pista o incluso en alternativas de alojamiento singular, como iglús o lodges modernos con spa.

Val Thorens destaca por su oferta de hoteles a pie de pista y alojamientos singulares como iglús y lodges con spa (REUTERS/Denis Balibouse)

La estación suiza de Verbier se distingue por su oferta gastronómica, con restaurantes de alta cocina y terrazas panorámicas para disfrutar tras la jornada de esquí.

En Aspen y Vail se encuentran complejos de lujo con acceso directo a las pistas, opciones de après ski que incluyen galerías de arte, clases de yoga sobre la nieve y catas de vino en la montaña. En tanto, Ischgl seduce con festivales de música de apertura y eventos culturales que marcan tendencia al inicio de la temporada.

Reservas, precios y consejos para aprovechar al máximo la escapada

Al planificar las primeras vacaciones de esquí de la temporada, conviene considerar la anticipación en las reservas: los alojamientos y servicios más cotizados suelen llenarse rápido, especialmente en puentes y fechas señaladas. Algunos destinos europeos y norteamericanos ofrecen descuentos de apertura o paquetes familiares para incentivar a los primeros visitantes.

Las recomendaciones para sacar el mejor partido a la experiencia incluyen prestar atención a los reportes meteorológicos de las estaciones más altas (que suelen abrir antes y asegurar mejor calidad de nieve) y explorar las opciones de clases colectivas o privadas para quienes se inician o pretenden mejorar su técnica.

Los expertos sugieren, además, revisar las condiciones de cancelación y flexibilidad de cada reserva, ante posibles cambios en las fechas de apertura debido a condiciones climáticas imprevisibles.