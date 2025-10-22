Tendencias

La rutina diaria de Maluma: ejercicios, dieta y hábitos saludables para lograr su mejor versión

El intérprete colombiano transformó su cuerpo y mente con un entrenamiento variado, alimentación estricta y prácticas de autocuidado, adaptando cada aspecto de su vida para rendir al máximo

Cecilia Castro

Maluma inicia sus días con sesiones de cardio y meditación para alcanzar un equilibrio físico y mental (@maluma)

Desde Felices los 4 hasta Borró Cassette Maluma definitivamente se volvió uno de los artistas más influyentes de la música urbana, lo que sin dudas requiere de una disciplina férrea, tanto en el escenario como fuera de él. El cantante convirtió su rutina de ejercicio, su dieta y sus hábitos diarios en pilares de una vida dedicada al bienestar y al rendimiento físico.

El cantante colombiano construyó una rutina balanceada que combina entrenamiento funcional, alimentación controlada y prácticas para fortalecer cuerpo y mente, logrando así un estado físico que no solo exhibe en redes sociales, sino que también sostiene en sus presentaciones y es -muy- aclamado por sus fanáticos.

Una rutina exigente y variada

El día inicia temprano para Juan Luis Londoño Arias, nombre real de Maluma, quien adoptó como hábito despertarse poco después de las cinco de la mañana. Según explicó a la revista Allure, la llegada de su hija Paris intensificó su compromiso. “Me acuesto todas las noches que puedo a las 9 y me levanto a las 5:30 para ir al gimnasio porque quiero estar saludable. Quiero vivir para siempre por mis hijos. Quiero hacerla sentir orgullosa de mí”, afirmó el cantante.

Tras convertirse en padre, el artista ajustó sus rutinas para potenciar su salud y mantenerse como ejemplo para su hija Paris (@maluma)

La sesión matinal arranca siempre con ejercicios de cardio de entre 10 y 15 minutos de intensidad, alternando bicicleta, caminadora o saltos de soga.

Esta dinámica le permite activar el cuerpo y elevar la energía desde el inicio del día. En sus redes sociales también se mostró completando circuitos en exteriores, donde la naturaleza de Miami o de las Islas Turcas y Caicos se convierte en el escenario para sus rutinas.

Entrenamiento de fuerza y funcional

La segunda fase del entrenamiento es más intensa. Maluma dedica cuatro días por semana a ejercicios de gimnasio y pesas. Según detalló Mui fitness en conversación con su entrenador José Fernández, el reguetonero no solo utiliza máquinas convencionales, sino que apuesta por una combinación de entrenamiento funcional, calistenia y ejercicios clásicos.

El cantante colombiano combina ejercicios de fuerza, actividades al aire libre y entrenamientos de alta intensidad como parte de su rutina diaria (@maluma)

Los lunes destina su tiempo a fortalecer el pecho y la espalda con movimientos como el press de banca, dominadas y elevaciones laterales.

El siguiente turno está reservado al trabajo de piernas, con variantes de sentadillas y ejercicios como la prensa de pierna. Tras un día de descanso estratégico, retorna con foco en pecho y tríceps, a través de diferentes variantes de flexiones, incluidas las de agarre cerrado y diamante.

El desayuno de Maluma, a base de claras de huevo, pollo y vegetales, marca el inicio de jornadas centradas en el bienestar (@maluma)

Según explicó el propio Fernández, el énfasis suele estar en el trabajo al aire libre aprovechando el peso corporal, reforzando zonas como el core y los glúteos, y priorizando la movilidad y la resistencia sobre el volumen puro. En palabras del entrenador: “Es equilibrio entre el entrenamiento funcional y el trabajo aeróbico de alta intensidad”.

Yoga, meditación y baños de hielo

La rutina de Maluma va más allá de la fuerza. El cantante integra rutinas de yoga, sesiones de meditación y prácticas de bienestar mental. Afirmó en diferentes ocasiones que “estar enfocado y agradecido” es parte esencial de su jornada.

“Estar enfocado y concentrado es un gran pilar de mi carrera. Y estar agradecido. Para mí, eso es lo más importante de todo”, compartió el intérprete de hits como Chantaje. Cerradas las sesiones de entrenamiento, acostumbra a realizar estiramientos en la playa y finalizar con baños de agua helada, una costumbre que mostró en redes y a la que atribuye gran parte de su recuperación y fortaleza mental.

Las prácticas de yoga y los baños de agua fría forman parte de los hábitos de autocuidado del intérprete de “Felices los cuatro” (@maluma)

Este hábito promueve la circulación y el bienestar de la piel, describiéndolo como una “terapia de belleza extrema” que requiere gran voluntad. “Voy a sufrir mucho porque está más fría que todos los días. Pero todo sacrificio trae su fruto”, compartió el colombiano a sus seguidores en una de sus publicaciones.

Nutrición precisa y constante

La alimentación representa el otro gran pilar en el día a día de Maluma. El desayuno nunca varía: claras de huevo revueltas con pollo, cebolla y tomate, acompañado por café expreso doble y un zumo detox. Para el cantante, el desayuno representa el “gas que pones en tu cuerpo”. “Mi cuerpo, mi mente, todo funciona mejor cuando como bien”, declaró según Men’s Health, priorizando siempre proteínas magras y vegetales frescos.

La dedicación de Maluma al ejercicio y la alimentación saludable se refleja en sus presentaciones y redes sociales (@maluma)

Durante el día, el cantante de Hawái prefiere el consumo de pescado, mariscos, zanahorias, brócoli, hummus y agua como bebidas principales. En palabras del propio artista, no excluye la cerveza de manera absoluta, pero mantiene un equilibrio en su dieta, adaptando las comidas a sus exigencias físicas y compromisos de viajes o giras.

El cantante llegó a someterse a planes alimenticios más estrictos, donde, según confesó, llegó a comer hasta ocho veces pollo por día en algunos desafíos físicos. Sin embargo, hoy el foco está puesto en la regularidad y el equilibrio, abandonando dietas extremas para dar paso a un régimen flexible, sostenible y saludable.

