Crimen y Justicia

Córdoba: 20 integrantes de una banda narco detenidos, más de 7 kilos de drogas y $50 millones secuestrados

La organización criminal comandada por una familia cayó tras 45 allanamientos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico de la provincia

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Córdoba: FPA detuvo a 20 integrantes de una organización narco, más de 7 kilos de drogas y 50 millones de pesos secuestrados
Fueron 45 operativos en simultáneo los que hizo la FPA

La Fuerza Policial Antinarcotráfico de la provincia de Córdoba desplegó un megaoperativo en la ciudad capital que derivó en la detención de 20 sospechosos e integrantes de una organización narcofamiliar, el secuestro de más de siete kilos de estupefacientes y el secuestro de 50 millones de pesos.

La acción se enmarcó en una investigación de largo alcance, orientada a combatir la comercialización de drogas en la zona sur de la capital provincial, explicaron desde el Ministerio Público Fiscal de Córdoba por medio de un comunicado.

El procedimiento incluyó un total de 45 allanamientos realizados en simultáneo en sectores como Los Eucaliptus, Cooperativa Los Paraísos, San Vicente, Villa Argentina y Urquiza.

Como resultado, se procedió al cierre de 29 puntos de venta de estupefacientes, “marcando un golpe significativo contra la distribución local”, destacaron.

Córdoba: FPA detuvo a 20 integrantes de una organización narco, más de 7 kilos de drogas y 50 millones de pesos secuestrados
Se cerraron 29 puntos de venta de drogas

Durante los registros, los policías incautaron más de siete kilogramos de cocaína y marihuana, junto con una suma superior a 50 millones de pesos en efectivo.

Además, se sumaron al decomiso varias armas de fuego, cartuchos y elementos utilizados para el fraccionamiento y la comercialización de la droga, según detalló la fuerza interviniente.

Córdoba: FPA detuvo a 20 integrantes de una organización narco, más de 7 kilos de drogas y 50 millones de pesos secuestrados
Parte del dinero secuestrado

La investigación permitió identificar que la organización operaba bajo una estructura jerárquica definida. Cada integrante cumplía un rol específico, desde el fraccionamiento y almacenamiento de los estupefacientes hasta su posterior distribución en los distintos barrios.

El esquema contemplaba también un grupo dedicado a tareas de seguridad y vigilancia, encargado de custodiar los puntos de venta y alertar ante posibles avances policiales.

Córdoba: FPA detuvo a 20 integrantes de una organización narco, más de 7 kilos de drogas y 50 millones de pesos secuestrados
También secuestraron varias armas

Por orden de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno, de Carlos Cornejo, las 20 personas aprehendidas fueron trasladadas a sede judicial, donde quedarán imputadas por el delito de comercialización agravada de estupefacientes.

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