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Franco Colapinto saldrá a pista por primera vez en Suzuka para el Gran Premio de Japón de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

El corredor argentino tendrá las primeras dos prácticas libres en el mítico circuito por la tercera fecha de la Máxima

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DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE JAPÓN

Jueves 26 de marzo

Práctica Libre 1: 23.30 (Argentina) / 11.30 (del viernes 27 de Japón)

Viernes 27 de marzo

Práctica Libre 2: 03.00 (Argentina) / 15.00 (Japón)

Práctica Libre 3: 23.30 (Argentina) / 11.30 (del sábado 28 en Japón)

Sábado 28 de marzo

Clasificación: 03.00 (Argentina) / 15.00 (Japón)

Domingo 29 de marzo

Carrera a 53 vueltas: 02.00 (Argentina) / 14.00 (Japón)

14:13 hsHoy

EL RESUMEN DEL 10° LUGAR QUE LOGRÓ FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE CHINA

14:09 hsHoy
El circuito de Suzuka del Gran Premio de Japón de Fórmula 1
Los detalles del circuito de Suzuka del Gran Premio de Japón de Fórmula 1
14:08 hsHoy

La FIA investiga a Mercedes en la Fórmula 1 por un “truco” en su alerón delantero: qué ventaja logra

El equipo alemán suma otra polémica tras la supuesta relación de compresión fuera de reglamento. Ganó las dos primeras carreras

Así se mueve el alerón delantero de los Mercedes que genera una nueva polémica en la Fórmula 1

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) investiga a Mercedes debido a la posible utilización de un alerón delantero móvil con un mecanismo “de dos fases” en su monoplaza W17, lo que pone en tela de juicio la legalidad de la solución empleada por la escudería alemana y presenta un nuevo desafío regulatorio para la Fórmula 1.

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14:07 hsHoy

El cambio de reglamento de último minuto que la Fórmula 1 estrenará en GP de Japón

La FIA acordó con los fabricantes de motores una modificación en la gestión de energía eléctrica. En qué consiste. Los detalles

La Fórmula 1 estrenará el cambio en la gestión de energía en la clasificación de Japón (REUTERS/Jakub Porzycki)
La Fórmula 1 estrenará el cambio en la gestión de energía en la clasificación de Japón (REUTERS/Jakub Porzycki)

La Federación Internacional del Automóvil (FIA), junto a los cinco fabricantes de motores de la Fórmula 1, confirmaron un inesperado acuerdo técnico: modificar los parámetros de energía permitidos en la clasificación del Gran Premio de Japón. La novedad impactó a horas de salir a pista en el histórico Autódromo de Suzuka.

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14:07 hsHoy

Franco Colapinto habló sobre la chance de tener una exhibición en Buenos Aires con un Alpine de Fórmula 1: “Es un sueño”

El piloto argentino participó de la conferencia de prensa oficial de la Máxima y se refirió al alentador presente del equipo y del posible viaje a la Argentina

*Colapinto habló sobre la posible exhibición en Argentina

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14:06 hsHoy

“No voy a hablar hasta que se vaya”: Max Verstappen se enfureció con un periodista en plena conferencia de prensa

El piloto de Red Bull detuvo la ronda de preguntas hasta que el cronista se retiró de la sala en la previa al inicio del Gran Premio de Japón de la Fórmula 1

Verstappen echó a un periodista de su atención a medios por una pregunta que le molestó en Abu Dabi
Verstappen echó a un periodista de su atención a medios por una pregunta que le molestó en Abu Dabi

En la previa del Gran Premio de Japón de Fórmula 1, Max Verstappen protagonizó un incidente con la prensa que alteró la jornada de atención a medios en Suzuka. El piloto neerlandés de Red Bull se negó a iniciar su rueda de prensa hasta que Giles Richards, periodista británico de The Guardian, abandonara la sala, según informaron sitios especializados como Autosport, The Race y MotorSport.

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14:03 hsHoy

¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles de las primeras dos prácticas de la Fórmula 1 en el circuito de Suzuka que albergará el Gran Premio de Japón por la tercera fecha del calendario 2026.

Franco Colapinto saldrá por primera vez a pista en Suzuka (Foto: Reuters/Kim Kyung-Hoon)
Franco Colapinto saldrá por primera vez a pista en Suzuka (Foto: Reuters/Kim Kyung-Hoon)

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