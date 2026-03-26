Franco Colapinto saldrá a pista por primera vez en Suzuka para el Gran Premio de Japón de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles de las primeras dos prácticas de la Fórmula 1 en el circuito de Suzuka que albergará el Gran Premio de Japón por la tercera fecha del calendario 2026.

En la previa del Gran Premio de Japón de Fórmula 1, Max Verstappen protagonizó un incidente con la prensa que alteró la jornada de atención a medios en Suzuka. El piloto neerlandés de Red Bull se negó a iniciar su rueda de prensa hasta que Giles Richards , periodista británico de The Guardian , abandonara la sala, según informaron sitios especializados como Autosport , The Race y MotorSport .

La Federación Internacional del Automóvil (FIA), junto a los cinco fabricantes de motores de la Fórmula 1, confirmaron un inesperado acuerdo técnico: modificar los parámetros de energía permitidos en la clasificación del Gran Premio de Japón . La novedad impactó a horas de salir a pista en el histórico Autódromo de Suzuka .

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) investiga a Mercedes debido a la posible utilización de un alerón delantero móvil con un mecanismo “de dos fases” en su monoplaza W17, lo que pone en tela de juicio la legalidad de la solución empleada por la escudería alemana y presenta un nuevo desafío regulatorio para la Fórmula 1 .

EL RESUMEN DEL 10° LUGAR QUE LOGRÓ FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE CHINA

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