Confirmaron día y horario del Superclásico entre River y Boca por el Torneo Apertura: la agenda completa de las fechas 13, 14, 15 y 16

La Liga Profesional de Fútbol ultima detalles para encarar el tramo decisivo de esta primera fase en el Torneo Apertura porque este jueves, en pleno parate por la fecha FIFA de selecciones, se confirmó el cronograma de disputa para las fechas 13, 14, 15 y 16 con el Superclásico como plato principal.
El duelo entre River Plate y Boca Juniors se disputará el domingo 19 de abril desde las 17 en el Estadio Monumental en un atractivo partido porque corresponderá a la 15ª jornada y sucederá con solo una fecha más en el fixture antes de resolver los ocho clasificados por zona a los octavos de final.
Además, el clásico de Avellaneda tiene día y hora confirmado. Por la fecha 13, Independiente y Racing medirán fuerzas el sábado 4 de abril desde las 17:30 en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini en un cruce marcado por las actualidades de cada equipo. La Academia ocupa los primeros lugares de la Zona B y tendrá participación continental en la Copa Sudamericana, mientras que el Rojo solo tiene objetivos a nivel local y lucha por mantenerse en los lugares de playoff en la Zona A.
Más adelante, la fecha 14 tendrá dos compromisos para alquilar balcones en el Torneo Apertura. Boca Juniors se cruzará el sábado 11 a Independiente en la Bombonera y el Chacho Coudet regresará el domingo 12 al Cilindro, pero ahora como entrenador de River Plate para enfrentarse a Racing, uno de los equipos que dirigió.
Por otro lado, San Lorenzo animará dos interesantes duelos porque en la fecha 13 chocará el viernes 3 de abril con Estudiantes y en la 15° enfrentará el lunes 20 a Vélez, ambos como local. El Ciclón acaba de estrenar entrenador con Gustavo Álvarez en el empate contra Deportivo Riestra y estos encuentros serán claves para iniciar su ciclo con el pie derecho.
EL CRONOGRAMA COMPLETO DE LAS FECHAS 13, 14 Y 15
FECHA 13
Miércoles 1° de abril
20.00 Lanús – Platense
Jueves 2 de abril
15.00 Barracas Central – Sarmiento
17.30 Tigre – Ind. Rivadavia Mza.
20.30 Talleres – Boca
Viernes 3 de abril
15.00 Gimnasia (Mza.) – Vélez
17.15 Unión – Deportivo Riestra
19.30 San Lorenzo – Estudiantes
Sábado 4 de abril
13.30 Aldosivi – Estudiantes (Río Cuarto)
17.30 Independiente – Racing
21.00 Rosario Central – Atlético Tucumán
Domingo 5 de abril
15.30 Gimnasia – Huracán
18.00 River – Belgrano
20.30 Central Córdoba – Newell’s
Lunes 6 de abril
19.00 Argentinos – Banfield
21.15 Instituto – Defensa y Justicia
FECHA 14
Viernes 10 de abril
21.00 Belgrano -Aldosivi
Sábado 11 de abril
15.00 Deportivo Riestra – Instituto
17.15 Estudiantes – Unión
17.15 Ind. Rivadavia Mza. – Argentinos
19.30 Boca – Independiente
21.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Barracas Central
Domingo 12 de abril
15.00 Newell’s – San Lorenzo
15.00 Platense – Gimnasia (Mza.)
17.30 Atlético Tucumán – Tigre
17.30 Huracán – Rosario Central
20.00 Racing – River
Lunes 13 de abril
16.30 Sarmiento – Gimnasia
16.30 Defensa y Justicia – Talleres
19.00 Lanús – Banfield
21.30 Vélez – Central Córdoba
FECHA 15
Viernes 17 de abril
20.30 Unión – Newell’s
Sábado 18 de abril
15.00 Gimnasia – Estudiantes (Río Cuarto)
17.15 Instituto – Estudiantes
19.30 Independiente – Defensa y Justicia
21.45 Argentinos – Atlético Tucumán
Domingo 19 de abril
13.30 Aldosivi – Racing
17.00 River – Boca
20.30 Rosario Central – Sarmiento
20.30 Talleres – Deportivo Riestra
Lunes 20 de abril
15.00 Barracas Central – Belgrano
17.15 Central Córdoba – Platense
17.15 Banfield – Ind. Rivadavia Mza.
19.30 San Lorenzo – Vélez
21.45 Gimnasia (Mza.) – Lanús
21.45 Tigre – Huracán
FECHA 16
Jueves 23 de abril
20.00 Defensa y Justicia – Boca
Viernes 24 de abril
17.00 Deportivo Riestra – Independiente
19.15 Estudiantes (Río Cuarto) – Rosario Central
19.15 Lanús – Central Córdoba
21.30 Racing – Barracas Central
Sábado 25 de abril
14.00 Platense – San Lorenzo
17.00 Estudiantes – Talleres
19.15 Sarmiento – Tigre
21.30 River – Aldosivi
Domingo 26 de abril
15.00 Ind. Rivadavia Mza. – Gimnasia (Mza.)
17.30 Newell’s – Instituto
17.30 Belgrano – Gimnasia
20.00 Atlético Tucumán – Banfield
Lunes 27 de abril
18.45 Vélez – Unión
21.00 Huracán – Argentinos