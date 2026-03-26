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Confirmaron día y horario del Superclásico entre River y Boca por el Torneo Apertura: la agenda completa de las fechas 13, 14, 15 y 16

El Superclásico del fútbol argentino se disputará en el Estadio Monumental el domingo 19 de abril desde las 17 por la 15ª jornada del certamen

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El último Superclásico se lo llevó Boca Juniors ante River Plate por 2-0 con los goles del Changuito Zeballos y Miguel Merentiel (Crédito: Reuters/Agustin Marcarian)
El último Superclásico se lo llevó Boca Juniors ante River Plate por 2-0 con los goles del Changuito Zeballos y Miguel Merentiel (Crédito: Reuters/Agustin Marcarian)

La Liga Profesional de Fútbol ultima detalles para encarar el tramo decisivo de esta primera fase en el Torneo Apertura porque este jueves, en pleno parate por la fecha FIFA de selecciones, se confirmó el cronograma de disputa para las fechas 13, 14, 15 y 16 con el Superclásico como plato principal.

El duelo entre River Plate y Boca Juniors se disputará el domingo 19 de abril desde las 17 en el Estadio Monumental en un atractivo partido porque corresponderá a la 15ª jornada y sucederá con solo una fecha más en el fixture antes de resolver los ocho clasificados por zona a los octavos de final.

Además, el clásico de Avellaneda tiene día y hora confirmado. Por la fecha 13, Independiente y Racing medirán fuerzas el sábado 4 de abril desde las 17:30 en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini en un cruce marcado por las actualidades de cada equipo. La Academia ocupa los primeros lugares de la Zona B y tendrá participación continental en la Copa Sudamericana, mientras que el Rojo solo tiene objetivos a nivel local y lucha por mantenerse en los lugares de playoff en la Zona A.

Más adelante, la fecha 14 tendrá dos compromisos para alquilar balcones en el Torneo Apertura. Boca Juniors se cruzará el sábado 11 a Independiente en la Bombonera y el Chacho Coudet regresará el domingo 12 al Cilindro, pero ahora como entrenador de River Plate para enfrentarse a Racing, uno de los equipos que dirigió.

Por otro lado, San Lorenzo animará dos interesantes duelos porque en la fecha 13 chocará el viernes 3 de abril con Estudiantes y en la 15° enfrentará el lunes 20 a Vélez, ambos como local. El Ciclón acaba de estrenar entrenador con Gustavo Álvarez en el empate contra Deportivo Riestra y estos encuentros serán claves para iniciar su ciclo con el pie derecho.

EL CRONOGRAMA COMPLETO DE LAS FECHAS 13, 14 Y 15

FECHA 13

Racing vs Independiente
Independiente-Racing será el partido más atractivo de la fecha 13 (Fotobaires)

Miércoles 1° de abril

20.00 Lanús – Platense

Jueves 2 de abril

15.00 Barracas Central – Sarmiento

17.30 Tigre – Ind. Rivadavia Mza.

20.30 Talleres – Boca

Viernes 3 de abril

15.00 Gimnasia (Mza.) – Vélez

17.15 Unión – Deportivo Riestra

19.30 San Lorenzo – Estudiantes

Sábado 4 de abril

13.30 Aldosivi – Estudiantes (Río Cuarto)

17.30 Independiente – Racing

21.00 Rosario Central – Atlético Tucumán

Domingo 5 de abril

15.30 Gimnasia – Huracán

18.00 River – Belgrano

20.30 Central Córdoba – Newell’s

Lunes 6 de abril

19.00 Argentinos – Banfield

21.15 Instituto – Defensa y Justicia

FECHA 14

Boca e Independiente
Boca-Independiente y Racing-River, dos de los partidos destacados de la Fecha 15

Viernes 10 de abril

21.00 Belgrano -Aldosivi

Sábado 11 de abril

15.00 Deportivo Riestra – Instituto

17.15 Estudiantes – Unión

17.15 Ind. Rivadavia Mza. – Argentinos

19.30 Boca – Independiente

21.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Barracas Central

Domingo 12 de abril

15.00 Newell’s – San Lorenzo

15.00 Platense – Gimnasia (Mza.)

17.30 Atlético Tucumán – Tigre

17.30 Huracán – Rosario Central

20.00 Racing – River

Lunes 13 de abril

16.30 Sarmiento – Gimnasia

16.30 Defensa y Justicia – Talleres

19.00 Lanús – Banfield

21.30 Vélez – Central Córdoba

FECHA 15

River plate vs Boca Juniors
River y Boca protagonizarán una nueva edición del Superclásico en esta fecha 15 (Foto: Luis Robayo / AFP)

Viernes 17 de abril

20.30 Unión – Newell’s

Sábado 18 de abril

15.00 Gimnasia – Estudiantes (Río Cuarto)

17.15 Instituto – Estudiantes

19.30 Independiente – Defensa y Justicia

21.45 Argentinos – Atlético Tucumán

Domingo 19 de abril

13.30 Aldosivi – Racing

17.00 River – Boca

20.30 Rosario Central – Sarmiento

20.30 Talleres – Deportivo Riestra

Lunes 20 de abril

15.00 Barracas Central – Belgrano

17.15 Central Córdoba – Platense

17.15 Banfield – Ind. Rivadavia Mza.

19.30 San Lorenzo – Vélez

21.45 Gimnasia (Mza.) – Lanús

21.45 Tigre – Huracán

FECHA 16

Boca vs Defensa y Justicia
Boca-Defensa abrirán la actividad de la fecha 16

Jueves 23 de abril

20.00 Defensa y Justicia – Boca

Viernes 24 de abril

17.00 Deportivo Riestra – Independiente

19.15 Estudiantes (Río Cuarto) – Rosario Central

19.15 Lanús – Central Córdoba

21.30 Racing – Barracas Central

Sábado 25 de abril

14.00 Platense – San Lorenzo

17.00 Estudiantes – Talleres

19.15 Sarmiento – Tigre

21.30 River – Aldosivi

Domingo 26 de abril

15.00 Ind. Rivadavia Mza. – Gimnasia (Mza.)

17.30 Newell’s – Instituto

17.30 Belgrano – Gimnasia

20.00 Atlético Tucumán – Banfield

Lunes 27 de abril

18.45 Vélez – Unión

21.00 Huracán – Argentinos

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