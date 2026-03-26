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Pakistán confirmó su mediación en las negociaciones entre Washington y Teherán para detener la guerra

El canciller Ishaq Dar reveló que EEUU trasladó a Irán un plan de paz de 15 puntos a través de Islamabad. La República Islámica analiza la propuesta pero rechaza reconocer públicamente cualquier diálogo

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El viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, asiste a una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, en Moscú, Rusia, el 18 de noviembre de 2025 REUTERS/Shamil Zhumatov/Pool
El viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, asiste a una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, en Moscú, Rusia, el 18 de noviembre de 2025 REUTERS/Shamil Zhumatov/Pool

Pakistán asumió este jueves de forma oficial el papel de mediador en las conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto iniciado el 28 de febrero, cuando Washington e Israel lanzaron una ofensiva a gran escala contra la República Islámica. El canciller paquistaní, Ishaq Dar, confirmó en un mensaje en la red X que su país sirve de canal entre ambas potencias y que Teherán analiza una propuesta de paz de 15 puntos presentada por la administración Trump.

Horas antes, el enviado especial de la Casa Blanca para Medio Oriente, Steve Witkoff, había informado al gabinete presidido por Donald Trump sobre el estado de las gestiones. “Hemos presentado una lista de acción de 15 puntos que constituye el marco para la paz. Dicha lista fue enviada a través del Gobierno pakistaní, el cual actuó como mediador, lo que dio lugar a conversaciones firmes y positivas”, declaró durante la reunión. Witkoff precisó que Trump le instruyó mantener la confidencialidad de los términos del plan y no negociar a través de los medios de comunicación.

Según informaron Reuters, AP y The New York Times, el plan de 15 puntos contempla un alto el fuego inicial de 30 días durante el cual ambas partes negociarían un acuerdo más amplio. Entre las condiciones figuran el desmantelamiento de las instalaciones nucleares de Natanz, Isfahán y Fordow, la entrega de reservas de uranio enriquecido al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el fin del enriquecimiento de uranio en territorio iraní, límites al programa de misiles balísticos y restricciones al suministro de armamento a grupos aliados en la región.

FOTO ARCHIVO: El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, se ajusta las gafas durante una rueda de prensa tras las conversaciones con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en Moscú, Rusia. 17 de diciembre de 2025 REUTERS/Ramil Sitdikov/Pool/
FOTO ARCHIVO: El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, se ajusta las gafas durante una rueda de prensa tras las conversaciones con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en Moscú, Rusia. 17 de diciembre de 2025 REUTERS/Ramil Sitdikov/Pool/

La postura iraní combinó señales contradictorias. El canciller Abbas Araqchi negó que su país mantenga “negociaciones” con Washington, aunque reconoció intercambios de mensajes a través de “países amigos”, fórmula interpretada como alusión directa a Islamabad. Una fuente oficial iraní indicó a la cadena Press TV que Teherán puso condiciones propias: el cese inmediato de la ofensiva, garantías contra futuras agresiones y el pago de reparaciones de guerra.

El escepticismo iraní tiene raíces en episodios recientes. En junio de 2025, Israel lanzó una ofensiva contra Irán en plena ronda de negociaciones mediadas por Omán. El 28 de febrero pasado, los bombardeos conjuntos de Washington y Tel Aviv comenzaron pocas horas después de que concluyera la última reunión entre enviados de ambos países en Ginebra. Ese historial explica que sectores del régimen, en particular la Guardia Revolucionaria, consideren la propuesta actual como una trampa para ganar tiempo.

El presidente Donald Trump habla con reporteros acompañado del enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio Steve Witkoff, al centro, y el secretario de Defensa Pete Hegseth, el sábado 7 de marzo de 2026, a bordo del avión presidencial (AP Foto/Mark Schiefelbein)
El presidente Donald Trump habla con reporteros acompañado del enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio Steve Witkoff, al centro, y el secretario de Defensa Pete Hegseth, el sábado 7 de marzo de 2026, a bordo del avión presidencial (AP Foto/Mark Schiefelbein)

Pakistán no surgió como mediador por azar. Comparte más de 900 kilómetros de frontera con Irán, alberga la mayor población de musulmanes chiítas fuera de la República Islámica y mantiene vínculos con Teherán y la Casa Blanca. Su primer ministro, Shehbaz Sharif, coordinó este miércoles con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman, una “estrecha coordinación” frente a la escalada. Turquía y Egipto también apoyan la iniciativa. El secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Jassem Al Budaiwi, exigió que los países miembros sean incluidos en cualquier acuerdo, al considerar que su seguridad está directamente en juego.

La cadena CNN informó de que la Casa Blanca trabaja para organizar una reunión en Pakistán entre el vicepresidente JD Vance y representantes iraníes en los próximos días. Islamabad no confirmó esa información. De concretarse, sería el primer contacto presencial de alto nivel desde que comenzó el conflicto. La brecha entre las posiciones de ambas partes sigue siendo profunda, y la desconfianza acumulada convierte cada señal diplomática en una apuesta tan necesaria como frágil.

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