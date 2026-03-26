Ciencia

Qué es la enfermedad de Huntington y en qué consiste el “puente secreto” que permite su avance en el cerebro

Científicos de los Estados Unidos y México descubrieron una red microscópica que conecta células cerebrales y facilita el daño neurológico. Cómo el hallazgo podría facilitar el desarrollo de tratamientos que limiten el impacto del trastorno

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Identificaron proteínas que llevan la huntingtina dañina de una neurona a otra/ Crédito del video: Emaad Mirza, Universidad Atlántica Florida

La enfermedad de Huntington es un trastorno raro y hereditario que provoca movimientos involuntarios y problemas de memoria. Afecta el cerebro poco a poco y suele aparecer en adultos jóvenes o de mediana edad.

Científicos de los Estados Unidos y México consiguieron identificar que la proteína tóxica de Huntington no queda atrapada en una sola neurona, sino que se desplaza entre células.

Lo hacen al usar nanotubos de membrana, que son canales microscópicos que permiten que la enfermedad avance silenciosamente en el cerebro.

George Huntington
El estudio identifica la transferencia de la proteína tóxica de Huntington entre neuronas como clave en la progresión de la enfermedad. (Huntington’s Disease News)

A traves de un estudio publicado en Science Advances, investigadores de la Universidad Atlántica de Florida, de los Estados Unidos, y la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras instituciones, demostraron que las proteínas Rhes y SLC4A7 son esenciales para que se formen esos nanotubos y la huntingtina mutada pueda moverse de una neurona a otra.

Al bloquear SLC4A7, los nanotubos desaparecen y la proteína dañina deja de propagarse. El resultado señala un nuevo camino para desarrollar tratamientos que detengan la enfermedad de Huntington, al impedir que la proteína se extienda por el cerebro y cause más daño.

La travesía secreta de la proteína de Huntington

Cerebro humano congelado en una placa de Petri con hielo sobre mesa metálica. Al fondo, controladores de -30°C y un investigador con guantes azules en laboratorio.
Investigadores de Estados Unidos y México descubren que la proteína huntingtina mutada viaja mediante nanotubos de membrana en el cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

La enfermedad de Huntington (EH) se produce por una mutación en el gen de la huntingtina, ubicado en el cromosoma 4.

Esta alteración genera una producción anormal de la proteína, que daña progresivamente ciertas áreas del cerebro responsables del control motor, las emociones y las capacidades cognitivas, explicó a Infobae la doctora María Eugenia González Toledo, coordinadora médica General de INECO.

Uno de los grandes desafíos científicos era comprender cómo la huntingtina mutada pasaba de una neurona a otra y expandía el daño cerebral. Durante mucho tiempo, los científicos sospecharon que la proteína no se limitaba a una sola célula, pero no sabían cómo lograba viajar y empeorar la enfermedad. Por eso, los investigadores que publicaron en Science Advances intentaron averiguar si la proteína tóxica usaba caminos físicos y directos entre células, además de las conocidas señales químicas.

Entender ese proceso resultaba clave para imaginar nuevas terapias que pudieran bloquear la expansión del daño desde el principio.

Claves en nanotubos de membrana

Científico masculino con barba y bata blanca, usando gafas de seguridad, mirando por un microscopio óptico en un laboratorio con matraces y equipo.
Las proteínas Rhes y SLC4A7 permiten la formación de nanotubos de membrana que facilitan el avance de la enfermedad de Huntington entre células. (Archivo -Imagen Ilustrativa Infobae)

En el laboratorio, los investigadores detectaron que dos proteínas, Rhes y SLC4A7, colaboran en la superficie de las neuronas. Rhes actúa como activador y SLC4A7 regula el equilibrio interno de la célula. Juntas, permiten que se formen los nanotubos de membrana, canales tan pequeños que solo pueden verse con microscopios especiales.

A través de esos nanotubos, la proteína dañina viaja rápidamente entre neuronas, extendiendo la enfermedad.

Srinivasa Subramaniam, uno de los investigadores, dijo: “Este trabajo cambia fundamentalmente la manera en que pensamos sobre la progresión de la enfermedad de Huntington”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La investigación publicada en Science Advances abre nuevas estrategias terapéuticas para frenar el daño cerebral causado por la enfermedad de Huntington. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo bloqueó SLC4A7 mediante herramientas genéticas y medicamentos. Cuando esta proteína no funcionaba, los nanotubos de membrana no se formaban y la huntingtina mutada quedaba atrapada en la célula original.

Lo mismo ocurrió en células en laboratorio y en cerebros de ratones modificados para el estudio.

En los ratones sin SLC4A7, la transferencia de la proteína tóxica en el cerebro se redujo, especialmente en el estriado, la región más afectada por la enfermedad.

Investigadores suizos logran modificar recuerdos en ratones mediante manipulación epigenética
El bloqueo de SLC4A7 impide la formación de nanotubos y detiene la propagación de la proteína dañina en estudios con ratones.(Freepik)

Estos resultados apoyaron la idea de que cortar estos puentes puede frenar el avance de la patología.

La investigación sugirió que la colaboración entre Rhes y SLC4A7 resulta esencial para que la proteína dañina se propague.

Subramaniam mencionó que “al identificar SLC4A7 como socio clave de Rhes, hemos descubierto un nuevo objetivo potencial para detener esa propagación en su origen”.

Un hallazgo con impacto más allá de Huntington

Un médico masculino de pie, con bata blanca, habla con una paciente femenina de mediana edad acostada en una cama de hospital con un IV.
El hallazgo sobre nanotubos de membrana tiene implicancias para otras enfermedades cerebrales y ciertos tipos de cáncer por mecanismos similares de propagación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El descubrimiento de los nanotubos de membrana tiene implicancias en otras enfermedades, ya que también aparecen en trastornos neurodegenerativos y en cáncer.

En esas afecciones, también las células usan rutas similares para pasar señales y defenderse de medicamentos. Así, el mecanismo podría repetirse en distintos tipos de daño cerebral.

Los científicos sostuvieron que desarrollar medicamentos para bloquear SLC4A7 puede ser clave para impedir la formación de nanotubos y la transmisión de la proteína mutada.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los científicos identificaron una proteína clave. Se deberá probar en seres humanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aclararon que, aunque los resultados en células y ratones son prometedores, falta probar la seguridad y eficacia en seres humanos.

Sin embargo, los resultados del estudio despiertan más esperanza para favorecer el desarrollo de mejores terapias que no solo de la enfermedad de Huntington, sino también de otras afecciones cerebrales y algunos tipos de cáncer.

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