“Por primera vez, mi hijo tiene amigos”: la experiencia de Otzma, el lugar donde los chicos con discapacidad pueden jugar y compartir

Otzma, el centro cultural de Buenos Aires, promueve la inclusión de niños con discapacidad a través de talleres y espacios de juego adaptados

En una entrevista en Infobae al Mediodía, la directora de Otzma, Natalia Roisman, aseguró: “Faltan lugares donde los chicos con discapacidad puedan jugar y hacer amistades”, una perspectiva que compartió la madre Fernanda Caparrós al describir el impacto de este espacio en la vida de su hijo Francisco.

Durante la charla con el equipo de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Roisman explicó que la motivación para crear Otzma surgió al observar que muchos niños con discapacidad pasaban la mayor parte de su tiempo entre terapias y adultos, sin acceso a instancias lúdicas: “Veíamos que jóvenes adultos con discapacidad, sobre todo intelectual, no tenían espacios de juego ni de encuentro con pares. Faltaba un lugar donde pudieran divertirse como cualquier pibe o piba”.

Otzma y la importancia del juego en infancias con discapacidad

Roisman señaló que el sistema suele priorizar lo terapéutico y la escolarización, relegando el tiempo de ocio y socialización: “Aparece el diagnóstico y lo que sucede es que rápidamente viene una batería de terapias necesarias, pero queda corrido totalmente de eje un espacio donde el pibe pueda ir a disfrutar, a hacer deporte, a jugar”. El centro, que funciona desde 2017, propone talleres y actividades deportivas y artísticas especialmente pensadas para chicos neurodivergentes, cuidando que la experiencia sea lúdica y no una prolongación de las terapias.

Fernanda Caparrós, madre de un niño que asiste al espacio, destacó el cambio positivo en su hijo desde que empezó a participar: “Francisco tiene 11 años y va a Otzma hace cinco. Empezó a ir en la pandemia y la verdad que cambió porque tiene de lunes a viernes terapias obligatorias; empezó a ir los sábados a un lugar de juego, hizo sus primeras amistades, entra riendo y sale riendo”. Caparrós remarcó que para las familias, estos espacios son un alivio ante la rutina agobiante de tratamientos: “Es simplemente ir a jugar y a divertirse, sin tener que cumplir con una terapia”.

La directora de Otzma resalta la carencia de espacios lúdicos para niños con discapacidad, que suelen estar enfocados solo en terapias y escolarización (Infobae en Vivo)

Cumpleaños y celebraciones adaptadas: cuando lo lúdico es inclusión real

Uno de los aspectos más valorados por las familias es la posibilidad de celebrar cumpleaños y encuentros sociales en un entorno adaptado a las necesidades de cada niño. Caparrós relató: “Armar un cumpleaños de chicos con discapacidad es difícil para las familias. Tenés que estar atento a un montón de cosas, a veces ni siquiera podés disfrutar el cumpleaños de tu hijo”. Otzma organiza festejos personalizados, priorizando el disfrute de cada participante: “Mandamos un formulario para saber qué disfruta cada chico, si necesita apoyos, y armamos un cumpleaños muy a medida. La clave está en pensar quiénes van a venir, no se puede generalizar”, detalló Roisman.

La directora remarcó que el objetivo es siempre el disfrute y la convivencia, buscando que los niños con y sin discapacidad compartan experiencias: “Es posible la integración, pero hay que pensarla. No se trata de imponer el mismo formato para todos, sino de abrir posibilidades”. Según Caparrós, estos encuentros no solo benefician a los niños: “Las familias relajan porque saben que no tienen que estar corriendo atrás de si su hijo va a morder a alguien o se va a tirar al piso. Todos pueden disfrutar”.

Desafíos en la integración educativa y acceso a espacios públicos

La conversación también abordó las dificultades en la integración escolar y la necesidad de mayor capacitación docente. Roisman apuntó: “Falta mucha capacitación al cuerpo docente y a las autoridades. Muchas veces el cuerpo docente quiere, pero el sistema no acompaña como debería. Lo que sí necesitamos como sociedad es que no cierren vacantes y que no digan a dedo quién sí y quién no dentro de la escuela, porque la educación es un derecho para todos”.

El juego y la socialización en Otzma contribuyen al bienestar emocional de niños neurodivergentes y sus familias, según testimonios de participantes (Infobae en Vivo)

Caparrós sumó su experiencia personal, relatando que su hijo asiste a un colegio especial donde se siente bien acompañado, pero reconoció la importancia de que cada familia pueda elegir la mejor opción: “No hay una regla para todos los chicos, ni neurotípicos ni neurodivergentes. Estamos todo el tiempo readaptándonos y buscando lo que cada uno necesita”.

Roisman aclaró que existen tanto colegios especiales públicos como privados, aunque la oferta pública sigue siendo limitada: “La educación especial pública tiene un sistema muy piola y capacitado, pero por supuesto falta más capacitación y recursos. Nos falta como sociedad entender cómo incluir lo diverso y no poner límites arbitrarios al acceso a clubes, escuelas o espacios deportivos”.

La nota concluyó con un llamado a seguir insistiendo en la apertura de espacios inclusivos. Caparrós compartió: “Fran va a básquet inclusivo en Vélez y se ve que cada vez hay más lugares donde los chicos con discapacidad pueden participar. Es espectacular”.

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