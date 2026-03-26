Irán respondió al plan de Estados Unidos para frenar la guerra en Medio Oriente: “Estamos a la espera de la contestación”

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araqchi, durante una rueda de prensa (REUTERS/Ramil Sitdikov/Archivo)

El régimen iraní transmitió este jueves su postura sobre el plan estadounidense de 15 puntos que busca frenar la guerra en Medio Oriente. El intercambio de mensajes se realizó a través del gobierno de Pakistán, que ejerce el rol de mediador en las negociaciones indirectas, según confirmaron fuentes del régimen teocrático citadas por Tasnim.

“La respuesta oficial de Irán fue remitida anoche y estamos a la espera de la contestación de la otra parte”, señaló una fuente consultada por la agencia.

La contrapropuesta iraní contiene cinco demandas principales. Entre ellas figuran el cese inmediato de las acciones militares, la creación de un mecanismo que garantice que ni Estados Unidos ni Israel reiniciarán hostilidades, la concesión de compensaciones económicas, la suspensión de los combates en todos los frentes —lo que incluiría el alto el fuego de Israel con Hezbollah en Líbano y posiblemente con Hamas en Gaza—, y el reconocimiento explícito de la soberanía iraní sobre el estratégico estrecho de Ormuz.

“Irán ha planteado el fin de la agresión y la implementación de garantías de no repetición”, precisó la fuente citada por Tasnim.

El enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, explicó que “se trata de conversaciones diplomáticas delicadas” (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El contenido exacto del plan estadounidense no ha sido publicado oficialmente. El enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, explicó que “se trata de conversaciones diplomáticas delicadas” y enfatizó que la lista de 15 puntos constituye el marco propuesto por Washington para alcanzar un acuerdo de paz.

“Hemos presentado una lista de acción de 15 puntos que constituye el marco para la paz. Dicha lista ha sido enviada a través del gobierno pakistaní, el cual ha actuado como mediador, lo que ha dado lugar a conversaciones firmes y positivas”, detalló Witkoff en una reunión de gabinete encabezada por el presidente Donald Trump.

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump instó a Irán a negociar con rapidez.

“Será mejor ponerse en serio rápidamente antes de que sea demasiado tarde, porque cuando ocurra eso, ¡NO HABRÁ VUELTA ATRÁS y no será nada bonito!”, advirtió Donald Trump en su plataforma Truth Social.

El presidente estadounidense Donald Trump instó a Irán a negociar con rapidez (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Desde la Casa Blanca, se perciben señales de que Teherán podría estar dispuesto a avanzar hacia un acuerdo, aunque Trump manifestó su impaciencia por la lentitud del proceso.

Las negociaciones actuales se desarrollan en medio de un clima de máxima tensión y con la mediación de varios países. El titular de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, confirmó que Islamabad es el canal oficial para el intercambio de propuestas entre Washington y Teherán, y añadió que otros países como Turquía y Egipto están colaborando en el proceso diplomático.

En paralelo, la cadena CNN informó sobre gestiones para organizar un encuentro presencial entre el vicepresidente estadounidense JD Vance y representantes iraníes en Pakistán, aunque esta información no fue ratificada por las autoridades locales.

La apertura de un canal de diálogo entre Washington y Teherán contrasta con la postura de Israel, que mantiene su ofensiva militar y rechaza cualquier compromiso que implique frenar su campaña contra las fuerzas aliadas de Irán en la región.

El titular de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, confirmó que Islamabad es el canal oficial para el intercambio de propuestas entre Washington y Teherán (REUTERS/Shamil Zhumatov/Archivo)

En las últimas horas, el ejército israelí reportó la muerte de Alireza Tangsiri, jefe de la Marina de los Guardianes de la Revolución iraníes, en un ataque aéreo. Israel lo responsabiliza de bloquear el paso por el estrecho de Ormuz, una acción que provocó un aumento en los precios globales del petróleo y puso en alerta a los mercados internacionales.

Desde el inicio del conflicto, Israel ha anunciado la eliminación de varios altos mandos iraníes, incluido el ex líder supremo Alí Khamenei. La Casa Blanca mantiene su mensaje de presión y asegura que no ofrecerá concesiones unilaterales en la negociación.

La propuesta de paz y la respuesta de Irán se producen en un contexto de intensas hostilidades y de múltiples frentes abiertos en Medio Oriente. La comunidad internacional sigue de cerca el desarrollo de las conversaciones, a la espera de que la mediación diplomática logre frenar una escalada mayor y estabilizar la región.

(Con información de AFP y EFE)