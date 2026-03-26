Trump advirtió a Irán: “Si no hacen un trato, seremos su peor pesadilla”

Trump insta a Irán a llegar a un acuerdo o, de lo contrario, EE. UU. "seguirá arrasándolos"

El presidente de EEUU, Donald Trump, instó el jueves a Irán a negociar un acuerdo para poner fin a los bombardeos estadounidenses e israelíes, advirtiendo que, de no hacerlo, los ataques continuarán sin obstáculos, mientras un alto funcionario iraní calificó la propuesta de Washington como “unilateral e injusta” y Pakistán confirmó su rol como canal de las conversaciones indirectas entre ambas potencias.

“Ahora tienen la oportunidad —me refiero a Irán— de abandonar permanentemente sus ambiciones nucleares y trazar un nuevo camino”, dijo Trump durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca. “Veremos si quieren hacerlo. Si no lo hacen, somos su peor pesadilla. Mientras tanto, seguiremos destruyéndolos sin impedimentos, sin que nada los detenga. No hay nada que puedan hacer al respecto”.

El presidente Donald Trump durante la reunión de gabinete en la Casa Blanca donde advirtió que los bombardeos contra Irán continuarán si Teherán no negocia un acuerdo. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Trump insistió en que es Teherán quien busca desesperadamente un acuerdo, contradiciendo las declaraciones públicas de los funcionarios iraníes, que han negado estar negociando. “Que quede claro: ellos están rogando por hacer un trato, no yo”, afirmó el mandatario. “Son negociadores brillantes. Digo que son malos combatientes, pero grandes negociadores. Y están rogando por llegar a un acuerdo. Deberían haberlo hecho hace cuatro semanas, deberían haberlo hecho hace dos años”.

Trump, junto a Rubio y Hegseth, en la reunión de gabinete donde exigió a Irán abandonar sus ambiciones nucleares o enfrentar más ataques. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El presidente también describió la situación militar de Irán como catastrófica. “Están derrotados. No pueden recuperarse. Somos libres de sobrevolar sus ciudades y pueblos y destruir todas sus armas nucleares, misiles y drones. Eso es lo que estamos haciendo”, sostuvo, añadiendo que un acuerdo exitoso implicaría la reapertura del estrecho de Ormuz. “Si hacen el trato correcto, el estrecho se abrirá, el estrecho de Ormuz se abrirá”.

Sin embargo, Trump admitió que un acuerdo no está garantizado. “No sé si podremos lograrlo. No sé si estamos dispuestos a hacerlo”, dijo. Y describió el conflicto como un desvío inevitable: “Tuvimos que hacer una pequeña desviación, ir a Irán y apagar un incendio. No durará mucho, terminará pronto”.

La diplomacia continúa

El vicepresidente JD Vance. La CNN informó que la Casa Blanca busca organizar una reunión entre Vance y representantes iraníes en Pakistán este fin de semana. (archivo/Kent Nishimura/Pool vía REUTERS)

Pese a la retórica confrontacional, la diplomacia continúa en paralelo. El ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, confirmó el jueves que Islamabad actúa como canal oficial de las conversaciones indirectas entre Washington y Teherán, y que Estados Unidos ha presentado a Irán una propuesta de 15 puntos para poner fin al conflicto, que actualmente está siendo analizada por el gobierno iraní. Turquía y Egipto también participan en los esfuerzos diplomáticos, según Dar.

“Pakistán continúa plenamente comprometido con promover la paz y sigue haciendo esfuerzos para asegurar la estabilidad en la región”, escribió el canciller paquistaní en su cuenta de X.

Según el diario The New York Times, la propuesta estadounidense incluye lineamientos sobre el programa nuclear iraní, el desarrollo de misiles balísticos y la seguridad del estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo. La CNN reportó además que la Casa Blanca trabaja para organizar una reunión este fin de semana en Pakistán entre el vicepresidente JD Vance y representantes iraníes, aunque Islamabad no ha confirmado ese encuentro.

Un alto funcionario iraní dijo a Reuters que la propuesta de Washington es “unilateral e injusta”, aunque aclaró que la diplomacia continúa. El canciller iraní, Abás Araqchi, había afirmado previamente que su país “no tiene intención de negociar”, en contradicción directa con las declaraciones de Trump.

El lunes, Trump había anunciado un aplazamiento de cinco días en los ataques previstos contra centrales eléctricas iraníes, condicionándolo a que Teherán desbloqueara el estrecho de Ormuz. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, advirtió esta semana que Trump está dispuesto a intensificar la ofensiva si no hay avances. “El presidente Trump no bluffea y está preparado para desatar el infierno”, declaró.