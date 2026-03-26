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Italia pone en juego su historia y define su clasificación al Mundial 2026 ante Irlanda del Norte: hora y TV

La Azzurra disputará las semifinales de los playoffs. Debe ganar sí o sí en Bérgamo para aspirar a jugar la Copa del Mundo

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Horarios del partido:

16.45 Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

15.45 Bolivia, Estados Unidos (Miami) y Venezuela

14.45 Colombia, Ecuador y Perú

13.45 México

20.45 Italia y España

*Televisará en Argentina ESPN y Disney+

12:40 hsHoy

Así son las llaves del repechaje europeo camino al Mundial 2026: solamente 4 de estos países se clasificarán

Las cuatro llaves del Repechaje Europeo que repartirán los últimos boletos de UEFA
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12:14 hsHoy

Probables formaciones:

Italia: Gianluigi Donnarumma; Riccardo Calafiori, Alessandro Bastoni, Gianluca Mancini; Matteo Politano, Sandro Tonali, Manuel Locatelli, Nicolo Barella, Federico Dimarco; Moise Kean, Mateo Retegui. DT: Gennaro Gattuso

Irlanda del Norte: Pierce Charles; Trai Hume, Ruairi McConville, Ciaron Brown, Paddy McNair; Justin Devenny, George Saville, Shea Charles, Charlie McCann; Isaac Price y Jamie Reid. DT: Michael O’Neill

12:06 hsHoy

Italianos y norirlandeses, por un lugar en el duelo decisivo para entrar al Mundial 2026:

En Bérgamo, la Azzurra tendrá que ganar contra Irlanda del Norte para aspirar a clasificarse a la Copa del Mundo. En caso de cumplir el objetivo, tendrá un último escollo la próxima semana ante el ganador de Gales y Bosnia y Herzegovina, que también juegan hoy. Los dirigidos por Gennaro Gattuso tienen una cita con la historia ya que podrían quedar afuera de su tercer Mundial consecutivo tras las ausencias en Rusia 2018 y Qatar 2022. Se jugará en el estadio del Atalanta en Bérgamo.

12:00 hsHoy

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Italia-Irlanda del Norte camino al Mundial 2026!

Imagen dividida: un futbolista italiano con camiseta azul número 9 gritando; y un jugador de Irlanda del Norte con camiseta verde número 10, manos alzadas
Dos jugadores, uno de Italia y otro de Irlanda del Norte, muestran su pasión y determinación durante un partido internacional de fútbol.

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