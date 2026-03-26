Italia pone en juego su historia y define su clasificación al Mundial 2026 ante Irlanda del Norte: hora y TV

En Bérgamo, la Azzurra tendrá que ganar contra Irlanda del Norte para aspirar a clasificarse a la Copa del Mundo. En caso de cumplir el objetivo, tendrá un último escollo la próxima semana ante el ganador de Gales y Bosnia y Herzegovina, que también juegan hoy . Los dirigidos por Gennaro Gattuso tienen una cita con la historia ya que podrían quedar afuera de su tercer Mundial consecutivo tras las ausencias en Rusia 2018 y Qatar 2022. Se jugará en el estadio del Atalanta en Bérgamo.

Italianos y norirlandeses, por un lugar en el duelo decisivo para entrar al Mundial 2026:

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