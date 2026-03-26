Italia pone en juego su historia y define su clasificación al Mundial 2026 ante Irlanda del Norte: hora y TV

Horarios del partido:
16.45 Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
15.45 Bolivia, Estados Unidos (Miami) y Venezuela
14.45 Colombia, Ecuador y Perú
13.45 México
20.45 Italia y España
*Televisará en Argentina ESPN y Disney+
Así son las llaves del repechaje europeo camino al Mundial 2026: solamente 4 de estos países se clasificarán
Probables formaciones:
Italia: Gianluigi Donnarumma; Riccardo Calafiori, Alessandro Bastoni, Gianluca Mancini; Matteo Politano, Sandro Tonali, Manuel Locatelli, Nicolo Barella, Federico Dimarco; Moise Kean, Mateo Retegui. DT: Gennaro Gattuso
Irlanda del Norte: Pierce Charles; Trai Hume, Ruairi McConville, Ciaron Brown, Paddy McNair; Justin Devenny, George Saville, Shea Charles, Charlie McCann; Isaac Price y Jamie Reid. DT: Michael O’Neill
Italianos y norirlandeses, por un lugar en el duelo decisivo para entrar al Mundial 2026:
En Bérgamo, la Azzurra tendrá que ganar contra Irlanda del Norte para aspirar a clasificarse a la Copa del Mundo. En caso de cumplir el objetivo, tendrá un último escollo la próxima semana ante el ganador de Gales y Bosnia y Herzegovina, que también juegan hoy. Los dirigidos por Gennaro Gattuso tienen una cita con la historia ya que podrían quedar afuera de su tercer Mundial consecutivo tras las ausencias en Rusia 2018 y Qatar 2022. Se jugará en el estadio del Atalanta en Bérgamo.
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Italia-Irlanda del Norte camino al Mundial 2026!