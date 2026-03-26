Matías Alé pasó por el quirófano y llevó tranquilidad a sus seguidores: “Salió todo espectacular”

El actor contó que fue intervenido por una afección auditiva que lo aquejaba desde hace tiempo y agradeció el apoyo de su esposa Martina Vignolo (Captura de video)

Matías Alé atraviesa uno de los momentos más felices de su vida, tanto en el plano personal como laboral. Consolidado en su carrera y disfrutando de su reciente matrimonio con Martina Vignolo, el actor suele compartir en redes sociales los proyectos y rutinas que marcan su día a día. Sin embargo, en medio de este presente pleno, debió hacer una pausa obligada para priorizar su salud y someterse a una intervención quirúrgica que sorprendió a sus seguidores en las redes.

En las últimas horas, Matías decidió contarle a sus fans que fue operado de una afección en el oído que lo venía molestando desde hacía tiempo. La noticia llegó a través de una serie de imágenes y mensajes publicados en su cuenta de Instagram, donde se lo pudo ver acompañado por su esposa, Martina, en la habitación de la clínica donde se realizó la cirugía. “Ahora que ya pasó les cuento que me operé del oído que viene molestando hace bastante”, relató Alé con sinceridad, dejando entrever el alivio de haber superado la intervención. “Salió todo espectacular”, añadió para llevar tranquilidad a quienes se preocuparon al ver las fotos desde el hospital.

El actor llevó tranquilidad al contar que fue operado del oído (Instagram)

En ese mismo espacio, Matías aprovechó para agradecerle a Martina por su compañía y apoyo en estos días difíciles. “¡Te amo compañera de vida mía!”, escribió sobre una foto en la que ambos aparecen sonrientes y listos para dejar la clínica, reflejando la unión y el amor que los une desde que dieron el sí.

El trastorno auditivo que llevó a Matías a operarse no es una novedad para él ni para sus seguidores más atentos. En febrero de este año, el actor fue invitado al programa Almorzando con Juana (El Trece) y allí habló abiertamente sobre su presente junto a su esposa y los desafíos que enfrenta a raíz de una afección en el oído que calificó como “desesperante”. Durante la charla, Matías explicó: “Hace un año y medio estábamos con Martina y un día me levanté y le digo: ‘No escucho el silencio’. Nunca había tenido ningún problema de eso. Tenía una congestión durante un par de meses con un resfrío mal curado y un día me levanté y no escuché el silencio nunca más”.

"¡Te amo compañera de vida mía", escribió el actor como agradecimiento a su esposa (Instagram)

El actor confirmó que padece tinnitus, también conocido como acúfeno, un trastorno auditivo que se caracteriza por la percepción de sonidos en los oídos, que pueden ser zumbidos, pitidos, siseos, en ausencia de fuentes externas reales. “Me operé en marzo del año pasado para compensar la gravedad del tímpano y seguía así permanentemente. Hice varios tratamientos y nada”, contó Alé, dejando en evidencia la frustración y la búsqueda constante de una solución para mejorar su calidad de vida.

En su paso por la “mesaza” en febrero pasado, Matías Alé contó que padece de tinnitus crónico (Almorzando con Juana – El Trece)

Según la información médica de referencia, el tinnitus no es una enfermedad en sí misma, sino un síntoma que puede estar asociado a múltiples condiciones: pérdida auditiva relacionada con la edad, exposición a ruidos fuertes, infecciones de oído, trastornos circulatorios, o incluso estrés. Puede manifestarse como un sonido constante o intermitente, suave o intenso, y afecta a entre un 15% y un 20% de la población, siendo más frecuente en adultos mayores.

Así, entre historias de amor, momentos de vulnerabilidad y la búsqueda constante de bienestar en su vida diaria, Matías Alé vuelve a mostrar su costado más humano y resiliente. La operación de oído es solo un capítulo más en una vida marcada por los desafíos, pero también por la capacidad de reinventarse y seguir adelante. Con el apoyo de su esposa, el actor encara el futuro con optimismo y la certeza de que, después de cada tormenta, siempre se puede volver a empezar.