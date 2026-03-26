Las fotos de la casa que Facundo Pieres está construyendo en Uruguay: ¿es la que iba a compartir con Zaira Nara?

El polista compartió cómo sigue la casa que se está haciendo en el país vecino (Video: Instagram)

Casi un año después de su separación de Zaira Nara, en julio de 2025, Facundo Pieres sorprendió al mostrar en sus redes sociales el avance de la casa que está construyendo en Uruguay. La publicación reavivó el interés y las preguntas de sus seguidores sobre el destino de la propiedad, ya que durante la relación la pareja había comenzado un proyecto inmobiliario con la intención de convertirlo en un hogar compartido. Ahora, con la historia de amor terminada, muchos se preguntan si la casa que sigue tomando forma frente al mar es la misma que Pieres soñaba disfrutar junto a Zaira.

En las imágenes que compartió en sus historias de Instagram, el polista mostró el estado actual de la construcción. En una de las fotos se observa una estructura moderna, con paredes de cemento y grandes ventanales circulares que enmarcan la impactante vista oceánica. El espacio aún sin terminar da cuenta de la amplitud y el diseño novedoso del lugar, pensado para integrarse con el paisaje natural de la costa uruguaya.

Otra postal revela el trabajo en la parte superior de la casa: obreros moviéndose entre vigas y andamios de madera, bajo un cielo despejado y con el océano como telón de fondo. Pieres acompañó las imágenes con frases como “Va queriendo” y un emoji de la bandera uruguaya, dejando ver su entusiasmo por el avance del proyecto.

El posteo de Pieres recordó a la casa que quería compartir con Zaira y comenzó la pregunta ¿es la misma propiedad?

Ventanas redondas y vista al mar, Facundo compartió cómo será uno de los ambientes de la casa (Instagram)

Por ahora, Facundo Pieres mantiene el misterio sobre el futuro de la casa y si la compartirá o no con alguien más, en especial desde que trascendió su relación con Chechu Bonelli. Mientras tanto, la construcción avanza, convirtiéndose en un símbolo de cambio personal y en el reflejo de una nueva etapa en la vida del polista, lejos de las definiciones públicas pero bajo la atenta mirada de quienes siguen cada capítulo de su historia.

Si bien la modelo y el polista le pusieron punto final a su relación, la buena onda entre ellos parece ser real. Semanas atrás, la hermana menor de Wanda habló con el programa Puro Show (El Trece) y se refirió sin rodeos a los rumores sobre el romance entre su expareja y Chechu. Zaira aprovechó la entrevista para dejar en claro su presente sentimental, su visión sobre la nueva pareja y hasta lanzó una indirecta a Paula Chaves, quien también mantuvo un vínculo con el polista y fue crítica durante su noviazgo con él.

La modelo lanzó un filoso comentario al hablar de la relación de su expareja y apuntó contra Paula Chaves

Respecto a la relación de Pieres y Bonelli, Zaira eligió la diplomacia: “Sí, sabía. La verdad que tengo mucho cariño con Facu, con su familia. Es una persona que fue y va a ser siempre muy importante en mi vida y la verdad que a Chechu también la aprecio mucho. Y sí, estoy, estoy al tanto de todo”. Eligió no dar detalles sobre si alguno de los protagonistas le contó la noticia directamente: “Prefiero esas cosas guardarlas en la intimidad, porque muchas veces, viste, los terceros terminan diciendo cosas que ni los protagonistas dijeron”.

Sobre si “bancaba” la pareja, respondió con ironía: “Bueno, no sé si soy la indicada para decir si me parecen hot o no, es como medio border que una ex diga ‘me parece hot’, no soy tan de ese estilo de ex. Sí me encanta que él pueda ser feliz. La verdad que siempre fue algo que le dije que se merece alguien que lo pueda acompañar, que lo haga feliz, así que estoy muy contenta por él”.

Consultada sobre el supuesto pedido de permiso de Chechu Bonelli para iniciar la relación, Zaira se mantuvo reservada: “No, hay cosas que a mí no me interesa exponer”. Al surgir la comparación con Paula Chaves, quien públicamente declaró haber dado el visto bueno para la relación, Zaira lanzó una indirecta divertida: “Conmigo el visto malo. No, es mentira”. Y agregó: “Pasó tanto tiempo de todo que la verdad que me parece que ya es como anecdótico. Lo mío sí, obviamente, es más reciente, pero para mí, como te digo, a Chechu le tengo un montón de cariño, me parece una persona divina que se merece ser feliz. Y a Facu, si hay algo que le digo a él y a su familia es que siempre estoy muy contenta de sus buenas noticias”.