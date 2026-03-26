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Franco Colapinto habló de las versiones de romance con Maia Reficco: “El chisme me gusta”

En medio del revuelo por los rumores que apuntan a una presunta relación con la actriz, el piloto automovilístico salió a dar su versión

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A tres días de circular la versión de romance con Maia Reficco, Franco Colapinto se sinceró y habló al respecto (X)

De cara a su participación en Suzuka para el Gran Premio de Japón de Fórmula 1, Franco Colapinto quedó en medio del centro de atención debido a las últimas novedades de su vida sentimental. El lunes por la mañana, el periodista Gustavo Méndez sorprendió en La Mañana con Moria (El Trece) al asegurar que el piloto automovilístico había formalizado su romance con la actriz Maia Reficco. Pero ante el revuelo que generó la noticia y la velocidad con la que se multiplicaron los rumores, fue el propio Colapinto quien decidió salir a desmentir las versiones y ponerle fin a la especulación.

La aclaración llegó en una entrevista mano a mano con Juan Fossaroli para ESPN, poco después de la llegada del piloto a Japón. En un clima relajado, el periodista le preguntó a Franco cómo había pasado los días previos a la competencia. “Llegué ayer, bolu... Estuve tranquilo, pasé un fin de tranquilo”, respondió el piloto, dejando en claro que no hubo tiempo ni espacio para romances. “Conociendo lugares”, agregó, y minimizó cualquier otra actividad fuera de lo estrictamente profesional.

El periodista insistió con la consulta sobre su situación sentimental, pero Colapinto fue tajante: “Estoy solterísimo”. “¿Estás solterísimo? Está solterísimo, señores”, confirmó Fossaroli ante cámara. Franco no dudó en apuntar contra los rumores que lo vincularon con la actriz: “Pasa que ustedes, los periodistas, se inventan muchas boludeces”, disparó. “Yo no inventé nada”, se defendió Fossaroli, pero el piloto insistió: “Les gusta vender. Lo que haga un par de clicks, ahí una notita mentira”.

Qué dijo Maia Reficco de las versiones de romance con Franco Colapinto
La actriz y el piloto automovilístico habían sido vinculados luego de interacciones en redes y avistamientos públicos

La entrevista siguió con complicidad y humor, y Colapinto aprovechó para bromear sobre la dinámica de los medios. “A mí el chisme me gusta, debo decir que el chisme me gusta, pero cuando es mío ya no tanto”, reconoció entre risas. “Lo aclaramos. Aparte vamos a ser responsables”, sumó Fossaroli, mientras Franco remataba: “No te sería nunca infiel, Juan. Ni a vos ni a Punch. Igual él está de novio, boludo. ¿No la viste a la novia de Punch? En el zoológico. Está de novio. Me mató, me mató. Por eso no lo fui a ver.”.

La charla sirvió para dejar en claro que el piloto está enfocado al cien por ciento en su carrera y que, al menos por ahora, no hay lugar para distracciones. “Estuve laburando, mucho simulador. Llegué a Japón con el tiempo justo, no puede ir a ver a Punch, así que ya está”, dijo Colapinto en tono de broma y cerrando la puerta a las especulaciones sobre su vida privada.

La desmentida de Franco llegó después de que Méndez diera detalles sobre la supuesta relación con Maia Reficco. Según el periodista, uno de los datos que habría terminado de confirmar el romance fue la decisión de la actriz de mudarse a Madrid, la capital española, para estar más cerca del piloto y acompañarlo en sus compromisos profesionales. En ese contexto, Méndez había asegurado que Reficco viajaría a Japón para ver una de las próximas fechas del calendario de Colapinto, un gesto leído como señal de compromiso.

Gustavo Méndez afirmó que la pareja consolidó su noviazgo (La Mañana con Moria - El Trece)

Las versiones también apuntaban a una creciente integración de Franco al círculo íntimo de la actriz, con gestos de atención hacia la familia de Maia, en particular con su abuela, a quien supuestamente le enviaba mensajes con frecuencia. Ese acercamiento, según trascendió, habría reforzado la idea de que se trataba de una relación seria y no de un simple coqueteo pasajero.

Por ahora, el presente de Colapinto está marcado por el compromiso con el automovilismo, las horas en el simulador y la preparación para sus próximos desafíos en las pistas. La vida privada, asegura, queda al margen y no forma parte de su agenda inmediata. El tiempo dirá si los caminos de ambos vuelven a cruzarse o si el romance fue solo un rumor, pero lo cierto es que Franco, lejos de los flashes, elige enfocarse en lo que más le apasiona: la velocidad y el sueño de seguir haciendo historia en el deporte argentino.

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Franco ColapintoMaia ReficcoRomanceRumoresJuan FossaroliLa Mañana con Moria

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