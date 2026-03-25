5 plantas de interior que pueden vivir en agua, purifican y decoran el hogar

El potus, el bambú de la suerte y la planta cinta son las especies de plantas de interior más recomendadas para el cultivo en agua en ambientes domésticos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las plantas de interior que pueden vivir en agua se han convertido en una alternativa popular para quienes buscan sumar naturaleza y diseño a sus espacios sin recurrir a la tierra tradicional. Esta tendencia, respaldada por expertos en botánica y publicaciones internacionales como Better Homes & Gardens, permite mantener el hogar decorado y mejorar la calidad del aire con un mantenimiento sencillo.

Según un informe de la revista The Spruce, existen especies capaces de desarrollarse durante meses o incluso años solo en agua, siempre que se sigan cuidados esenciales como el cambio regular del líquido y el uso de recipientes adecuados. Estas plantas, además de aportar frescura visual, pueden contribuir a la purificación del aire al absorber compuestos volátiles presentes en ambientes cerrados.

De acuerdo con el portal especializado Gardening Know How, el cultivo hidropónico doméstico es una opción adecuada para quienes tienen poco espacio o desean reducir la acumulación de polvo y suciedad asociada a la tierra. El sitio destaca que la propagación en agua facilita la supervisión del estado de las raíces y permite detectar a tiempo cualquier signo de deterioro, lo que contribuye a la longevidad de las especies seleccionadas para este método.

5 plantas de interior que pueden vivir en agua

Una diversa colección de plantas de interior, incluyendo potus, bambú de la suerte, cinta, filodendro y hiedra inglesa, embellecen un espacio doméstico con su verdor y frescura - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las especies más recomendadas para cultivo hidropónico doméstico se encuentran:

Potus (Epipremnum aureum): Destaca por su resistencia y facilidad para desarrollar raíces en recipientes de vidrio. Ideal para principiantes. Bambú de la suerte (Dracaena sanderiana): Crece en agua destilada o con bajo contenido de cloro. Es popular por su simbolismo y fácil mantenimiento. Cinta o lazo de amor (Chlorophytum comosum): Tolera cambios de temperatura y es eficiente en la absorción de toxinas ambientales. Filodendro (Philodendron scandens): Necesita cambios de agua periódicos y luz indirecta. Es apreciado por sus hojas en forma de corazón. Hiedra inglesa (Hedera helix): Se desarrolla bien en agua con recambios frecuentes y en ambientes iluminados sin exposición solar directa.

De acuerdo con la Royal Horticultural Society, estas plantas pueden crecer en agua clara, siempre que las raíces permanezcan sumergidas y se evite la exposición directa al sol.

Cómo cuidar a las plantas para que puedan vivir en agua

El mantenimiento de estas plantas exige atención a detalles como la limpieza regular del recipiente, el recorte de raíces dañadas y el monitoreo de posibles algas. Según The Guardian, se recomienda cambiar el agua al menos cada diez días y emplear recipientes transparentes para controlar el desarrollo de las raíces. Además, es conveniente añadir unas gotas de fertilizante líquido específico para hidroponía una vez al mes, siguiendo las indicaciones del fabricante, para suplir los nutrientes que normalmente aporta la tierra.

Para evitar la proliferación de mosquitos o bacterias, es fundamental mantener el agua limpia y ubicar las plantas lejos de fuentes de calor extremo. El exceso de luz solar directa puede promover el crecimiento de algas y dañar las hojas, por lo que se recomienda colocarlas cerca de ventanas con cortinas ligeras o en ambientes bien iluminados pero sin incidencia solar directa.

Limpieza regular del recipiente para evitar la proliferación de algas y bacterias en las plantas hidropónicas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los beneficios de las plantas que pueden vivir en agua

El cultivo de plantas en agua ofrece ventajas que van más allá de la estética. Según la NASA, ciertas especies de plantas de interior contribuyen activamente a la eliminación de compuestos orgánicos volátiles como el benceno y el formaldehído, presentes en muchos hogares. Además, la ausencia de tierra reduce la presencia de alérgenos y facilita el control de plagas.

Diversos estudios publicados en la revista Environmental Science & Technology indican que la interacción cotidiana con plantas vivas puede mejorar el bienestar emocional y reducir el estrés. La facilidad de mantenimiento y el menor riesgo de enfermedades asociadas al sustrato hacen que las plantas hidropónicas sean una opción adecuada para personas con alergias o poco tiempo para el cuidado doméstico.