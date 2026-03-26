De la magia de Harry Potter al universo de Jurassic Park: las vacaciones de Mery del Cerro con amigas en Orlando

La modelo viajó a la ciudad estadounidense con sus amigas de toda la vida y vivió momentos mágicos (Videos: Instagram)

Mery del Cerro vivió días de pura diversión y alegría en Orlando junto a un grupo de amigas, y su viaje quedó retratado en un álbum de fotos que compartió con sus seguidores bajo la frase “un viaje de ensueño”. En cada imagen, la actriz y modelo dejó ver el espíritu lúdico, la energía y la complicidad que atravesaron toda la escapada, reafirmando el valor de la amistad y el placer de animarse a jugar como cuando eran chicas.

Apenas llegaron, el grupo se lanzó a recorrer los parques temáticos más famosos de la ciudad. En la primera postal, Mery se animó a posar dentro de la boca de un tiburón gigante, una de las atracciones emblemáticas de Universal Studios. Con una expresión de sorpresa y humor, la foto marcó el tono que dominaría el viaje: desinhibido, cómplice y lleno de guiños al universo del entretenimiento.

Las amigas siguieron el recorrido por los pasillos de tiendas coloridas, donde los tubos repletos de dulces de todos los sabores invitaron a la tentación y se convirtieron en el fondo perfecto para las instantáneas grupales. Cada detalle del parque, desde los stands de golosinas hasta los juegos mecánicos, sumó a la experiencia sensorial del grupo, que no dudó en registrar cada paso.

Mery del Cerro posa junto a sus amigas frente a la atracción de Los Simpson en Universal Studios Orlando, disfrutando de un divertido viaje

Mery junto a sus amigas y un personaje de Gabby's Dollhouse durante su emocionante viaje a Universal Orlando

El grupo junto a una imitadora de Marilyn Monroe durante su divertido viaje

Del Cerro posa junto a la icónica estatua de Lard Lad Donuts, ícono de Los Simpson

El sector temático de Harry Potter fue uno de los puntos altos del viaje. Mery y sus amigas posaron en la mítica Diagon Alley, con el dragón de Gringotts al fondo, luciendo shorts de jean, remeras y gorras, listas para recorrer cada rincón del parque y sumergirse en la magia creada por J.K. Rowling. Las fotos, llenas de sonrisas y miradas cómplices, reflejaron la emoción de reencontrarse con escenarios de películas y libros que marcaron su adolescencia.

El paseo incluyó paradas frente a la fachada de Macy’s y del Museum of Antiquities, donde Mery se tomó fotos en solitario y en grupo. También visitaron Revenge of the Mummy, otra de las atracciones clásicas, y aprovecharon para retratarse frente a los carteles y la arquitectura imponente del lugar. El clima distendido se mantuvo en cada momento, con las amigas intercambiando chistes y anécdotas mientras exploraban las diferentes zonas del parque.

Los juegos de feria no estuvieron ausentes: el grupo pasó por puestos repletos de peluches de Krusty el Payaso y latas de Duff, sumando desafíos de destreza y nuevos recuerdos para el álbum. Los guiños al universo de Los Simpson se multiplicaron, y las amigas posaron en la entrada de Springfield, con la fachada de Krusty y los colores vibrantes del set como escenario.

No faltaron los momentos de juego y complicidad: en una de las postales más descontracturadas, el grupo apareció despeinado y sonriente en el área de Harry Potter, después de subirse a las atracciones más intensas. En otra imagen, simularon ser perseguidas por un dinosaurio junto a la camioneta de Jurassic Park, entre poses exageradas y gestos cómicos que resumieron el espíritu de la escapada.

Mery se divierte posando con un dinosaurio y un Jeep de Jurassic Park

Las amigas se divierten posando con caras de susto ante un dinosaurio y un jeep en la zona de Jurassic Park en Universal Orlando Resort

La selfie con sus amigas durante sus vacaciones en Universal Studios, Orlando, mostrando sonrisas frente a una de las atracciones temáticas del parque

Mery del Cerro posa junto a sus amigas frente al Banco Gringotts y el dragón en Diagon Alley

La divertida foto de la actriz en el Adventure Island (Instagram)

Las selfies grupales se multiplicaron frente a escenarios reconocibles, y el grupo también posó con el clásico personaje de Lard Lad Donuts, otro de los íconos de los parques de Orlando. Además, no faltaron las fotos junto a personajes disfrazados y en medio de espectáculos callejeros, donde la risa y la sorpresa dominaron cada encuentro.

A lo largo del viaje, la alegría, la energía y la conexión entre amigas quedaron reflejadas en cada imagen: días de sol, aventuras, juegos y recuerdos imborrables que confirmaron que la amistad y el disfrute no tienen edad. Orlando, con su magia y su despliegue, fue el escenario ideal para que Mery del Cerro y su grupo celebraran el placer de estar juntas, animarse a jugar y regalarse momentos de pura felicidad. Sin dudas, la escapada se convirtió en una celebración del disfrute, la complicidad y la magia de volver a ser chicas, aunque sea por unos días, en uno de los destinos más emblemáticos del mundo.