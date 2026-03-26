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De la magia de Harry Potter al universo de Jurassic Park: las vacaciones de Mery del Cerro con amigas en Orlando

La actriz armó las valijas para disfrutar de los parques temáticos a pura risa y complicidad con su grupo más cercano

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La modelo viajó a la ciudad estadounidense con sus amigas de toda la vida y vivió momentos mágicos (Videos: Instagram)

Mery del Cerro vivió días de pura diversión y alegría en Orlando junto a un grupo de amigas, y su viaje quedó retratado en un álbum de fotos que compartió con sus seguidores bajo la frase “un viaje de ensueño”. En cada imagen, la actriz y modelo dejó ver el espíritu lúdico, la energía y la complicidad que atravesaron toda la escapada, reafirmando el valor de la amistad y el placer de animarse a jugar como cuando eran chicas.

Apenas llegaron, el grupo se lanzó a recorrer los parques temáticos más famosos de la ciudad. En la primera postal, Mery se animó a posar dentro de la boca de un tiburón gigante, una de las atracciones emblemáticas de Universal Studios. Con una expresión de sorpresa y humor, la foto marcó el tono que dominaría el viaje: desinhibido, cómplice y lleno de guiños al universo del entretenimiento.

Las amigas siguieron el recorrido por los pasillos de tiendas coloridas, donde los tubos repletos de dulces de todos los sabores invitaron a la tentación y se convirtieron en el fondo perfecto para las instantáneas grupales. Cada detalle del parque, desde los stands de golosinas hasta los juegos mecánicos, sumó a la experiencia sensorial del grupo, que no dudó en registrar cada paso.

Cuatro mujeres, incluyendo a Mery del Cerro, posan sonrientes frente a la entrada de Krustyland con la atracción de Los Simpson en Universal Studios
Mery del Cerro posa junto a sus amigas frente a la atracción de Los Simpson en Universal Studios Orlando, disfrutando de un divertido viaje
Cuatro mujeres y un personaje de caricatura con orejas de gato posan sonrientes al aire libre. Las mujeres llevan gafas de sol y ropa casual. Fondo de casa de muñecas
Mery junto a sus amigas y un personaje de Gabby's Dollhouse durante su emocionante viaje a Universal Orlando
Un grupo de seis mujeres sonríe frente a un restaurante retro turquesa; una de ellas vestida como Marilyn Monroe con paraguas blanco
El grupo junto a una imitadora de Marilyn Monroe durante su divertido viaje
Mery del Cerro sonríe frente a la estatua gigante de Lard Lad Donuts, con la tienda Lard Lad Donuts visible al fondo bajo un cielo nublado
Del Cerro posa junto a la icónica estatua de Lard Lad Donuts, ícono de Los Simpson

El sector temático de Harry Potter fue uno de los puntos altos del viaje. Mery y sus amigas posaron en la mítica Diagon Alley, con el dragón de Gringotts al fondo, luciendo shorts de jean, remeras y gorras, listas para recorrer cada rincón del parque y sumergirse en la magia creada por J.K. Rowling. Las fotos, llenas de sonrisas y miradas cómplices, reflejaron la emoción de reencontrarse con escenarios de películas y libros que marcaron su adolescencia.

El paseo incluyó paradas frente a la fachada de Macy’s y del Museum of Antiquities, donde Mery se tomó fotos en solitario y en grupo. También visitaron Revenge of the Mummy, otra de las atracciones clásicas, y aprovecharon para retratarse frente a los carteles y la arquitectura imponente del lugar. El clima distendido se mantuvo en cada momento, con las amigas intercambiando chistes y anécdotas mientras exploraban las diferentes zonas del parque.

Los juegos de feria no estuvieron ausentes: el grupo pasó por puestos repletos de peluches de Krusty el Payaso y latas de Duff, sumando desafíos de destreza y nuevos recuerdos para el álbum. Los guiños al universo de Los Simpson se multiplicaron, y las amigas posaron en la entrada de Springfield, con la fachada de Krusty y los colores vibrantes del set como escenario.

No faltaron los momentos de juego y complicidad: en una de las postales más descontracturadas, el grupo apareció despeinado y sonriente en el área de Harry Potter, después de subirse a las atracciones más intensas. En otra imagen, simularon ser perseguidas por un dinosaurio junto a la camioneta de Jurassic Park, entre poses exageradas y gestos cómicos que resumieron el espíritu de la escapada.

Mery del Cerro posa con expresión de sorpresa frente a una réplica de dinosaurio y un Jeep de Jurassic Park en un paisaje de follaje exuberante
Mery se divierte posando con un dinosaurio y un Jeep de Jurassic Park
Cuatro mujeres con expresiones de miedo posan frente a una figura de dinosaurio T-Rex y un jeep de Jurassic Park, rodeadas de vegetación tropical en un parque temático
Las amigas se divierten posando con caras de susto ante un dinosaurio y un jeep en la zona de Jurassic Park en Universal Orlando Resort
Cuatro mujeres sonrientes, incluyendo a Mery del Cerro, se toman una selfie en un parque temático de Universal en Orlando, con la entrada de "Hagrid's Magical Creatures" detrás
La selfie con sus amigas durante sus vacaciones en Universal Studios, Orlando, mostrando sonrisas frente a una de las atracciones temáticas del parque
Cuatro mujeres sonríen a cámara en una calle temática con edificios antiguos y un gran dragón blanco sobre uno de ellos
Mery del Cerro posa junto a sus amigas frente al Banco Gringotts y el dragón en Diagon Alley
Mery del Cerro en un parque temático, colgando de la boca abierta de una gran escultura de tiburón blanco, con edificios y cielo azul de fondo
La divertida foto de la actriz en el Adventure Island (Instagram)

Las selfies grupales se multiplicaron frente a escenarios reconocibles, y el grupo también posó con el clásico personaje de Lard Lad Donuts, otro de los íconos de los parques de Orlando. Además, no faltaron las fotos junto a personajes disfrazados y en medio de espectáculos callejeros, donde la risa y la sorpresa dominaron cada encuentro.

A lo largo del viaje, la alegría, la energía y la conexión entre amigas quedaron reflejadas en cada imagen: días de sol, aventuras, juegos y recuerdos imborrables que confirmaron que la amistad y el disfrute no tienen edad. Orlando, con su magia y su despliegue, fue el escenario ideal para que Mery del Cerro y su grupo celebraran el placer de estar juntas, animarse a jugar y regalarse momentos de pura felicidad. Sin dudas, la escapada se convirtió en una celebración del disfrute, la complicidad y la magia de volver a ser chicas, aunque sea por unos días, en uno de los destinos más emblemáticos del mundo.

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Mery del CerroOrlandoUniversal

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