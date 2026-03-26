Deportes

Bolivia jugará su sueño de ir al Mundial en la semifinal del Repechaje ante Surinam: hora, TV y formaciones

La Verde y el conjunto de la Concacaf buscarán avanzar de fase para ir en búsqueda de un pasaje a la Copa del Mundo. Desde las 19, por DSports

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Horario y dónde ver Bolivia-Surinam:

El partido se podrá ver a través de Dsports (Sudamérica), TUDN y ViX (México) y Fox Sports (Estados Unidos).

19.00: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

18.00: Bolivia y Venezuela

17.00: Ecuador, Perú, Colombia y Estados Unidos (Este-EST)

16.00: México y Estados Unidos (Central-CST)

15.00: Estados Unidos (Montaña-MST)

14.00: Estados Unidos (Pacífico-PST)

13:00 hsHoy

Convocados de la selección de Bolivia:

Un gráfico muestra 28 fotos de jugadores de fútbol masculinos y el entrenador Óscar Villegas, convocados para la selección boliviana, en un estadio
La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) y el director técnico Óscar Villegas presentan la nómina de jugadores convocados para el repechaje de la selección absoluta, incluyendo a Moisés Paniagua.
12:30 hsHoy

¿Cómo llega la selección de Bolivia?

La Verde, que busca regresar a la cita máxima del fútbol, llega entonada a esta semifinal del Repechaje tras golear por 3-0 a Trinidad y Tobago.

Los dirigidos por Oscar Villegas accedieron a esta oportunidad tras finalizar en la séptima colocación de las Eliminatorias de Conmebol, superando a Venezuela, Perú y Chile.

12:00 hsHoy

Probables formaciones:

Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Marcelo Torrez, Roberto Carlos Fernández; Gabriel Villamíl, Robson Matheus; Miguel Terceros, Ramiro Vaca, Fernando Nava; Enzo Monteiro. DT: Oscar Villegas.

Surinam: Etienne Vaessen; Liam van Gelderen, Myenty Abena, Melayro Bogarde, Shaquille Pinas; Dion Malone, Kenneth Paal, Denzel Jubitana; Gyrano Kerk, Sheraldo Becker y Joël Piroe. DT: Henk ten Cate.

11:58 hsHoy

La Verde y el elenco de la Concacaf se verán las caras este jueves 26 de marzo, desde las 19, en el estadio BBVA (Monterrey, México). El árbitro principal será el australiano Alireza Faghani, mientras que sus asistentes serán George Lakrindis y James Lindsay. El encargado del VAR será Fedayi San y el del AVAR será Ivan Bebek.

11:56 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre la selección de Bolivia y la selección de Surinam, correspondiente a la semifinal del Repechaje rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Imagen dividida: Jugadores de fútbol en camisetas verdes y jugadores en camisetas blancas con rayas rojas y verdes celebrando en el campo
Bolivia y Surinam lucharán por un lugar en el Mundial 2026

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