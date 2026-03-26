Bolivia jugará su sueño de ir al Mundial en la semifinal del Repechaje ante Surinam: hora, TV y formaciones

El partido se podrá ver a través de Dsports (Sudamérica), TUDN y ViX (México) y Fox Sports (Estados Unidos).
19.00: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
18.00: Bolivia y Venezuela
17.00: Ecuador, Perú, Colombia y Estados Unidos (Este-EST)
16.00: México y Estados Unidos (Central-CST)
15.00: Estados Unidos (Montaña-MST)
14.00: Estados Unidos (Pacífico-PST)
La Verde, que busca regresar a la cita máxima del fútbol, llega entonada a esta semifinal del Repechaje tras golear por 3-0 a Trinidad y Tobago.
Los dirigidos por Oscar Villegas accedieron a esta oportunidad tras finalizar en la séptima colocación de las Eliminatorias de Conmebol, superando a Venezuela, Perú y Chile.
Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Marcelo Torrez, Roberto Carlos Fernández; Gabriel Villamíl, Robson Matheus; Miguel Terceros, Ramiro Vaca, Fernando Nava; Enzo Monteiro. DT: Oscar Villegas.
Surinam: Etienne Vaessen; Liam van Gelderen, Myenty Abena, Melayro Bogarde, Shaquille Pinas; Dion Malone, Kenneth Paal, Denzel Jubitana; Gyrano Kerk, Sheraldo Becker y Joël Piroe. DT: Henk ten Cate.
La Verde y el elenco de la Concacaf se verán las caras este jueves 26 de marzo, desde las 19, en el estadio BBVA (Monterrey, México). El árbitro principal será el australiano Alireza Faghani, mientras que sus asistentes serán George Lakrindis y James Lindsay. El encargado del VAR será Fedayi San y el del AVAR será Ivan Bebek.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre la selección de Bolivia y la selección de Surinam, correspondiente a la semifinal del Repechaje rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.