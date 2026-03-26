Condenaron con prisión en suspenso a un mapuche que usurpó propiedades en Villa Mascardi pero lo dejaron en libertad

El episodio ocurrido en mayo de 2020 incluyó violencia con armas de fuego y el posterior incendio intencional de la propiedad usurpada

Uno de los integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu, responsable de las usurpaciones en Villa Mascardi desde 2017 hasta 2022, fue condenado por la Justicia Federal a la pena de prisión en suspenso durante 2 años y seis meses, al encontrarlo responsable de la irrupción en un predio situado dentro del mismo paraje turístico, mediante el uso de un arma de fuego.

Juan Pablo Colhuan estuvo prófugo hasta octubre de 2025, cuando personal de la Policía de Chubut lo identificó en inmediaciones del paraje Cushamen, en esa provincia, cuando transitaba una ruta provincial a pie, con síntomas de deshidratación.

Colhuan está involucrado en distintos expedientes que tramita la Justicia Federal y el fuero de la provincia de Río Negro.

El titular del Tribunal Oral Federal de General Roca, Alejandro Silva, lo condenó este jueves a la pena de 2 años y seis meses de prisión en suspenso, al encontrarlo responsable de la irrupción en un predio perteneciente al personal jerárquico de la ex Gas del Estado, donde mediante el uso de armas de fuego y en complicidad con otros tres individuos, amenazó al cuidador y lo obligó a retirarse, para tomar el control del predio.

El hecho ocurrió el 21 de mayo de 2020 entre las 16.30 y las 20 horas cuando Colhuan, cubriendo su rostro con un tapabocas, amenazó al cuidador con un arma de fuego y lo obligó a retirarse.

Cuando se iba le arrojó piedras y provocó el estallido de un vidrio del vehículo que conducía la víctima. En declaraciones posteriores, el afectado aseguró haber reconocido al mapuche cuando, por un descuido, el tapaboca se cayó y le permitió identificar sus facciones.

Durante la instancia de alegatos, el fiscal federal Fernando Arrigo consideró probada la participación de Colhuan en el atentado y pidió una pena de 3 años y siete meses de prisión.

“Los hechos enrostrados fueron probados. Colhuan junto a otras tres personas usurparon la propiedad que custodiaba Fernando Uribe Oyarzo, donde irrumpió junto a otros sujetos portando un arma larga”, aseguró el representante del Ministerio Público este miércoles, durante su alegato.

La victimización incluye agresiones físicas y amenazas contra vecinos y fuerzas de seguridad durante distintos episodios de toma de tierras en Villa Mascardi

Uribe Oyarzo denunció que escuchó piedras golpeando el techo y poco después fue sorprendido por los cuatro encapuchados que lo amenazaron con un arma larga, otra corta, cuchillos y boleadoras.

Colhuan, puntualmente, era quien portaba el arma larga.

La víctima tuvo que huir para no resultar herido y minutos más tarde los intrusos provocaron un incendio intencional para destruir la propiedad.

Durante el proceso declararon efectivos de la Policía de Río Negro, quienes coincidieron en el testimonio y afirmaron haber identificado a Colhuan cuando se alejaba del lugar. Dijeron que conducía un vehículo Chevrolet Aveo, aunque el acusado se defendió asegurando que no sabe manejar ni cuenta con registro para hacerlo.

“La carga probatoria es indiscutible”, sostuvo Arrigo durante su presentación.

Gustavo Franquet, integrante de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, en ejercicio de la defensa de Colhuan, desacreditó los testimonios y aseguró que no existían elementos para confirmar la presencia de Colhuan en el lugar.

El condenado es hermano de la machi Betiana Colhuan, líder espiritual de la comunidad Lafken Winkul Mapu y también procesada por usurpaciones

Habló de persecución política al pueblo mapuche y pidió la falta de mérito, haciendo eje en la escasa contundencia de las pruebas presentadas.

Los cargos que le atribuyó Silva al mapuche son por despojo agravado por ser cometido mediante el empleo de un arma de fuego y le impuso reglas de conducta que deberá cumplir durante el tiempo que se extienda la condena.

Además, dispuso la libertad del detenido, quien permanecía alojado en la unidad penitenciaria 6 de la localidad chubutense de Rawson.

Colhuan es uno de los hermanos de la autoridad espiritual de la comunidad Lafken Winkul Mapu, la “machi” Betiana Colhuan, condenada tiempo atrás por la usurpación de lotes públicos y privados en Villa Mascardi.

Cursó todo el proceso judicial prófugo de la Justicia e incluso cuando fue recapturado, uno de los expedientes habría prescripto. Sin embargo, adeudaba otros legajos por los que permanecía detenido.

En 2022 debía enfrentar dos audiencias judiciales aunque decidió ausentarse a ambas. La primera de ellas en el marco de un juicio oral y público por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones leves, que le atribuyó la fiscalía, cometidas contra un policía al que habría agredido el 6 de febrero de 2020, en cercanías del predio de Parques Nacionales ocupado por miembros de la autodenominada comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu.

La segunda, una audiencia de formulación de cargos por una agresión a Diego Frutos, vecino y ex presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi, a quien Colhuan junto a cómplices agredió al reconocerlo durante un corte de la ruta 40.