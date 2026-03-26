Daniela Vera Fontana le respondió sin filtro a Cinthia Fernández y a Roberto Castillo: “Abandonó a nuestra familia”

Entre capturas y mensajes directos, Daniela Vera Fontana volvió a cuestionar a su ex y a Cinthia Fernández

La conflictiva relación entre Daniela Vera Fontana, su expareja Roberto Castillo y Cinthia Fernández volvió a quedar expuesta en las redes sociales. Entre acusaciones cruzadas, peleas en las redes y reclamos, ninguno da el brazo a torcer y la tensión crece cada vez más. Y, como nuevo capítulo de esta polémica, la arquitecta publicó una serie de historias en las que no solo apuntó contra el abogado por temas económicos y familiares, sino que también sumó críticas directas a la panelista, con quien mantiene una tensa disputa desde hace meses.

El nuevo capítulo comenzó con un pedido de ayuda de Daniela. “¡Por favor! Ayuda”, escribió en letras rojas sobre una captura de pantalla de un mail recibido por parte del jardín de sus hijas. En el mensaje se puede leer el reclamo de la entidad educativa: “Los saldos informados aún están pendientes de pago”. En la misma historia, Fontana fue contundente: “EL JARDÍN ESTÁ IMPAGO; EL JARDÍN ES CUOTA ALIMENTARIA”. El reclamo apunta a la falta de pago de la escolaridad, una de las responsabilidades más sensibles en las disputas por cuota alimentaria.

Desde sus redes, Daniela mostró que su expareja dejó impagas las cuotas del colegio de sus hijas en común (Instagram)

En la siguiente historia, Daniela explicó cómo se distribuyen los gastos y por qué ella no tiene acceso directo a los fondos en cuestión: “El jardín y la prepaga los abona Roberto directamente, por lo que yo no dispongo de ese dinero. Actualmente, el monto que percibo es de $1.900.000, actualizado según un índice atado a la inflación de nuestro país”. De este modo, la arquitecta dejó en claro que el pago de ciertas obligaciones está a cargo de Castillo y que cualquier atraso impacta directamente en la vida cotidiana de sus hijas.

Lejos de quedarse en el plano económico, Daniela fue por más y volvió a cuestionar la manera en la que su expareja manejó la separación de bienes. “Cuando abandonó nuestra familia, se llevó la totalidad de los ahorros familiares; dinero del cual yo también fui partícipe porque mi aporte fue sostener nuestro hogar: cuidar a nuestras hijas y ocuparme de las responsabilidades domésticas, mientras Roberto Castillo crecía profesionalmente. LA ÚNICA VERDAD ES LA REALIDAD. SERÁ JUSTICIA”, sentenció, dejando entrever el trasfondo emocional y económico de la disputa.

La arquitecta expuso en redes los atrasos en la cuota alimentaria y criticó al abogado por el destino del dinero familiar

En sus historias, la arquitecta expuso las maniobras que habría realizado el abogado en contra del bienestar de sus hijas

Pero el descargo no terminó ahí. En una historia posterior, Daniela acusó a Castillo de priorizar gastos personales por sobre el bienestar de sus hijas. “En lugar de resguardar el bienestar de tus hijas, decidiste utilizar ese dinero para comprarte una camioneta de 63.000 dólares, poniéndola a nombre de un tercero, tal como ya lo habías hecho anteriormente con la Jeep, registrada a nombre de tu madre. También adquiriste una moto con ese mismo dinero. Una vez más, se repite el mismo patrón: maniobras oscuras, decisiones opacas y una forma de manejarte que refleja lo que hacés habitualmente en tu actividad profesional”, escribió Fontana, sumando un nuevo elemento a la controversia.

Por último, Daniela sumó un reclamo relacionado con la seguridad de las menores y apuntó tanto contra Castillo como contra Cinthia. “Los traslados de menores en vehículos deben realizarse obligatoriamente en sillitas de seguridad, conforme a la ley vigente. Ayer, tanto Roberto Castillo como Cinthia Fernández fueron plenamente conscientes de su conducta imprudente al trasladar a nuestras hijas sin estas medidas de protección”, afirmó, poniendo sobre la mesa un tema sensible y de alcance legal.

Vera Fontana aseguró que Castillo destinó el dinero familiar para adquirir vehículos de alta gama

Daniela apuntó contra Castillo y Fernández por la cuota y la seguridad de sus hijas, y advirtió que llevará el reclamo hasta las últimas consecuencias (Instagram)

Mientras tanto, la situación de las hijas en común y el pago de la escolaridad y la prepaga siguen en el centro de la escena, mostrando una vez más que detrás de los títulos y los nombres propios, lo que está en juego es el bienestar de los chicos y la necesidad de encontrar soluciones más allá de la exposición y el escándalo. El caso, que ya acumula meses de idas y vueltas, promete seguir siendo tema de conversación en redes y programas de espectáculos. Por ahora, la única certeza es que el conflicto está lejos de resolverse y que la batalla por la cuota alimentaria y el cuidado de las niñas sigue sumando episodios.