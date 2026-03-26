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El gris impone su nueva fuerza en la moda global y redefine los códigos urbanos

Las colecciones internacionales de 2026 muestran el protagonismo de este color en prendas versátiles, materiales sostenibles y siluetas renovadas. Marcas y diseñadores exploran matices y texturas para dar respuesta a las demandas de funcionalidad y modernidad en escenarios urbanos y profesionales

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Modelos en pasarela lucen trajes sastre grises con chaquetas y faldas o pantalones, algunos con bolsos, ante una audiencia que graba con móviles. El logo Jil Sander se ve al fondo.
La sastrería gris destaca tanto en looks informales como profesionales, consolidándose como un símbolo de versatilidad en la industria fashion - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El color gris ha emergido como uno de los tonos protagonistas en las colecciones primavera y verano de 2026. De acuerdo con The Guardian, aunque existen numerosos matices de gris, los especialistas y diseñadores apuntan que la clave reside en elegir el tono adecuado: ni demasiado frío ni cálido, lo que posibilita su uso tanto en estilos informales como en atuendos de corte más clásico.

La revista británica Wallpaper Magazine subraya cómo marcas como Jil Sander, Prada y Chanel han reinterpretado la sastrería gris al incorporar el color en texturas y cortes diversos, desde faldas lápiz hasta trajes oversize. Se integra con facilidad tanto en looks de trabajo como en propuestas para la noche, logrando un equilibrio entre utilidad y sentido práctico.

Según el análisis de Wallpaper Magazine, la moda internacional explora una paleta de grises más claros y utiliza materiales que añaden movimiento a las prendas. La presencia del gris redefine estilos urbanos y profesionales, posicionándolo fuera del espectro tradicionalmente percibido como neutro o poco llamativo.

La inclusión de las firmas Jil Sander, Prada y Chanel, resalta la apuesta por el gris en el vestuario contemporáneo, confirmando una tendencia que se consolida en diferentes escenarios de la industria. Esta visión encuentra eco en las observaciones que realiza The Guardian sobre el modo en el que el gris se adapta a múltiples contextos sin perder vigencia.

El medio internacional FashionUnited detalla la fuerte presencia del gris en las pasarelas de Milán y Londres para otoño e invierno de 2026, donde predomina en trajes masculinos, tejidos tradicionales como el tweed y el príncipe de Gales, y combinaciones con tonos neutros o acentos de color definidos. Esta perspectiva resalta que el gris se consolida como base de los nuevos códigos de vestimenta urbana y profesional, mostrando su adaptabilidad ante una creciente demanda de prendas prácticas.

Las ciudades de Milán y Londres se perfilan, según FashionUnited, como epicentros de esta tendencia que incorpora el gris a través de siluetas y combinaciones pensadas para la vida activa y los entornos laborales actuales. La versatilidad del color amplía el rango de opciones para quienes buscan un armario funcional, alineado con los nuevos hábitos urbanos, perfeccionando la convivencia con tonalidades neutras y resaltando su carácter adaptable.

La reinvención del traje gris en París

Dos hombres con delantales trabajan en un taller de costura, uno cortando tela y otro cosiendo un saco, rodeados de máquinas de coser, maniquíes y rollos de hilo.
Marcas como Jil Sander, Prada y Chanel lideran la reinvención del gris en pasarelas, apostando por texturas variadas y cortes modernos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En París, el auge del “soft tailoring” ha posicionado al traje gris como una pieza codiciada en versiones más relajadas y naturales. Un reportaje del medio especializado Paris Select Book afirma que los sastres parisinos experimentan un auge en la demanda de trajes grises confeccionados con mezclas de lana ligera, lino y seda, en tonos claros y acabados sutiles. Los especialistas consultados asocian este auge a cambios en los códigos de vestimenta profesional y social, impulsados tanto por una búsqueda de comodidad como por la necesidad de prendas que puedan ser usadas en distintos ámbitos.

La ciudad de París se convierte en referente de este renacimiento, impulsando la adopción de materiales que aportan una textura táctil y visual al traje tradicional. Paris Select Book detalla cómo los sastres buscan responder a un público más joven y atento a la sostenibilidad en la fabricación y el uso de los tejidos, lo que contribuye al reposicionamiento del gris como opción predilecta en temporadas cálidas y frías.

Tres primeros planos de tejidos grises. De izquierda a derecha: tweed, príncipe de Gales a cuadros y una mezcla de lino. Se aprecian las texturas detalladas.
La tendencia del gris en moda 2026 trasciende el traje tradicional, integrando prendas casuales para crear conjuntos híbridos y actuales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mismo reporte indica que la preferencia por el gris trasciende los límites del traje formal, llegando a mezclarse con prendas de inspiración casual para dar lugar a conjuntos híbridos que pueden adaptarse desde la oficina hasta eventos sociales menos estructurados. Los comentarios recogidos por Paris Select Book destacan el papel de diseñadores y casas de moda locales a la hora de impulsar esta visión, donde la sobriedad visual del gris dialoga con cierta modernidad discreta y ética productiva renovada.

La observación general de las fuentes internacionales es que el gris, reinterpretado por marcas de renombre y redefinido en cada ciudad, ocupa un lugar relevante en la moda global de 2026, alineándose tanto con nuevas necesidades estéticas como con exigencias de sostenibilidad y practicidad.

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