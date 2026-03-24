Los looks combinados de Zendaya y Tom Holland: del street style al glamour de la alfombra roja

Cada evento y paseo juntos es una oportunidad para que Zendaya y Tom Holland exploren desde conjuntos deportivos hasta outfits de alfombra roja (EUROPA PRESS)

El estilismo en pareja de Tom Holland y Zendaya se consolidó como una referencia de versatilidad en la moda. Ambos transitan desde elecciones relajadas hasta estilos de elegancia pura.

A lo largo de sus apariciones públicas, mostraron una variedad de atuendos que se destacaron tanto por su coordinación como por la personalidad de cada uno.

Los colores, texturas, accesorios y peinados funcionaron como hilos conductores de un relato visual en el que cada detalle sumó a la construcción de una imagen conjunta, pero siempre con un sello propio.

Colores y contrastes en looks informales

Zendaya y Tom Holland apuestan por el contraste de blanco y negro y tonos marinos (The Grosby Group)

Durante una reciente cena en Los Ángeles, los tonos neutros dominaron el primer conjunto de Zendaya, quien vistió una remera negra de manga larga y cuello cerrado, combinada con una pollera blanca plisada de caída amplia. El contraste entre el negro y el blanco añadió un efecto gráfico al atuendo.

Por su parte, Tom Holland eligió prendas en azul marino y marrón: una camiseta de rayas horizontales en blanco y azul, pantalones holgados azul oscuro y zapatillas deportivas azules con detalles blancos. Un suéter oscuro sobre los hombros y una gorra marrón completaron su vestimenta, sumando un aire relajado y coordinado.

Texturas y detalles en la alfombra roja

En la alfombra roja de los MTV Movie and TV Awards 2026, la pareja deslumbra con un juego de texturas (The Grosby Group/PA Images)

La textura tejida del blazer oversize de Zendaya, adornado con aplicaciones tipo joya, definió su presencia en la alfombra roja de los MTV Movie and TV Awards 2026. La pieza clave fue un blazer gris de doble botonadura que cubrió un conjunto negro con leggings transparentes decorados con detalles brillantes, generando un llamativo efecto de red. Pendientes largos y relucientes acompañaron la propuesta, acentuando el carácter sofisticado del conjunto.

Él optó en esta ocasión por una campera de cuero negro con textura lisa, combinada con una camisa blanca de rayas y pantalón negro, logrando un contraste de materiales entre ambos estilos. La interacción de texturas, tejido, cuero y transparencias, enriqueció visualmente la pareja.

Accesorios y complementos en estilo casual

Durante un paseo en Boston, el estilo casual se impone: Zendaya elige un suéter beige y bolso marrón, mientras Tom Holland opta por camiseta lila y pantalón gris (Backgrid/The Grosby Group)

Durante un paseo en Boston, el bolso marrón cruzado con hebilla metálica se convirtió en el accesorio protagonista del atuendo de ella, quien eligió un suéter de punto grueso en tono beige claro con cuello alto y pantalones oscuros de corte recto. Zapatillas deportivas blancas completaron el conjunto.

El actor adoptó una línea más sobria en los complementos, con zapatillas negras y grises y sin accesorios visibles, permitiendo que la camiseta lila y el pantalón gris fueran los elementos centrales de su look.

Peinado e impacto en la imagen de la pareja

Para la premiere de “Spiderman: No Way Home”, Zendaya luce un vestido de tul con bordados de telaraña y trenzas ajustadas, acompañada por Tom Holland en un elegante traje (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para la premiere de la película “Spiderman: No Way Home” en Los Ángeles, la actriz lució trenzas ajustadas, mientras optó por un vestido largo de tul beige con transparencias y bordados negros en forma de telaraña. El diseño, con escote profundo y abertura lateral pronunciada, sumó dramatismo al conjunto.

Tom Holland llevó el cabello peinado hacia atrás con ondas suaves, vistiendo un traje oscuro de dos piezas, camisa blanca y corbata negra, acompañado de zapatos formales.

Tonalidades y estilos deportivos relajados

El look deportivo y relajado se apodera de la pareja (Twitter/@ChicksInTheOff)

El marrón se transformó en el color central del look de Tom Holland, quien eligió una camisa de manga larga con ribetes blancos y botones, sobre una camiseta blanca interior. Lentes de montura marrón y un collar fino completaron el atuendo, aportando una nota de modernidad.

Zendaya apostó por el blanco en una campera deportiva con cremallera y logo discreto en el pecho, acompañada de una camiseta blanca. Su cabello suelto y liso enmarcó el rostro, reforzando la frescura del conjunto.

Colores llamativos y conjunto de sastre

En un evento formal, Zendaya deslumbra con un conjunto de sastre rosa intenso y pendientes plateados, mientras Tom Holland apuesta por camisa negra

El rosa intenso dominó el blazer de Zendaya, quien eligió un conjunto de sastre de corte clásico y hombreras pronunciadas, acompañado de pendientes de aro plateados.

La elección de un solo color potente marcó el tono del atuendo, otorgando presencia y dinamismo. Tom Holland contrastó con una camisa negra de pequeños lunares blancos y pantalón negro.

Peinados y estilo en evento formal

Zendaya y Tom Holland eligen tonos azules y cortes asimétricos para un evento especial

Para otro evento, Zendaya presentó el cabello suelto con ondas definidas, mientras llevó un vestido azul claro de tirantes con cortes asimétricos y un leve drapeado en la parte superior.

Tom Holland mantuvo un perfil clásico, con el cabello peinado hacia atrás, traje azul claro y camiseta blanca, rematando el conjunto con un collar largo de cadena fina y un colgante plateado.