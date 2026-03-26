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Tensión entre Wanda Nara e Icardi por las faltas de sus hijas al colegio: la foto del paseo con la China Suárez

Mientras la Justicia frenó el pedido de educación a distancia, el régimen familiar y las rutinas escolares generaron revuelo tras la salida de las nenas con la actriz, según una imagen que compartió Yanina Latorre

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Las hijas de la mediática no fueron al colegio y fueron vistas en Nordelta junto a la actriz y Rufina Cabré, lo que desató un nuevo escándalo familiar y judicial
Las hijas de la mediática no fueron al colegio y fueron vistas en Nordelta junto a la actriz y Rufina Cabré, lo que desató un nuevo escándalo familiar y judicial

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó en las últimas horas un nuevo capítulo judicial y familiar. Una reciente resolución habilitó al futbolista a pasar un día más con sus hijas en la Argentina, pero la decisión rápidamente reavivó la tensión con su expareja por la manera en que se cumple el régimen de cuidado y por la dinámica diaria que acordaron para las niñas. La medida judicial, que estipula que las menores deben ser reintegradas a la guardería del Chateau Libertador el viernes a las 19, terminó generando controversias después de que las niñas no asistieran a clases y fueran vistas de paseo junto a la China Suárez y Rufina Cabré, en un hecho que fue revelado por Yanina Latorre y que desató un nuevo escándalo público.

La panelista no dudó en advertir: “Me llegó una foto que no le va a gustar a Wanda”. A continuación, compartió una postal tomada desde atrás en la que se ve a las hijas de Wanda Nara paseando por el centro comercial de Nordelta, acompañadas por la China y Rufina, la hija de la actriz y Nicolás Cabré. “Las hijas de Wanda paseando por el centro comercial de Nordelta con la China”, escribió, dejando en evidencia que las niñas estaban lejos de las aulas.

La polémica escaló rápidamente: “Finalmente no fueron al colegio, pero se ve que tampoco hacen home school. Qué poca responsabilidad”, opinó Yanina en otra historia, poniendo en duda cómo se cumple el régimen escolar y sugiriendo que la situación podría traer consecuencias legales. Latorre sumó: “Igual el paseíto por Nordelta le va a costar caro. Le vino rechazado el escrito de ayer a Mauro. El juez rechazó el home school”. De acuerdo a la panelista, la Justicia no avaló la modalidad de educación a distancia ni autorizó la ausencia de las menores, por lo que el pedido presentado por Icardi fue rechazado. “El juez dice que el pedido de ayer de Mauro carece de sustento judicial y pedagógico. No hay acuerdo parental, ni autorización judicial, ni tampoco el establecimiento escolar tiene esa modalidad”, remarcó, subrayando la firmeza del magistrado frente a la presentación del futbolista.

Vista trasera de tres niñas caminando sobre un sendero de baldosas en un centro comercial al aire libre, rodeadas de vegetación y estructuras
Las hijas de Mauro Icardi y Wanda Nara fueron fotografiadas paseando en un centro comercial de Nordelta el día que habrían faltado a clase, generando controversia (Instagram)

En el escrito, el juez le pone una multa de 50 millones de pesos por cada inasistencia a sus actividades (colegio, psicóloga, etc.)”, sumó la conductora en sus historias. El hecho de que las hijas de Wanda no asistieran al colegio y fueran vistas paseando junto a la China y Rufina generó interpretaciones sobre la vigencia de las tensiones entre los padres y la lupa con la que se observan los acuerdos judiciales. Además, la secuencia de historias de Yanina terminó con una pregunta que resume el clima de incertidumbre: “¿Irán mañana al colegio?”.

No es casual que el motivo principal por el que Nara se había negado a que sus hijas se quedaran un día más con su padre fuera la preocupación por la asistencia escolar. Desde el entorno de Wanda, la extensión del régimen generó inquietud ante una serie de episodios que fueron ventilados públicamente en redes sociales y medios. Previamente, Latorre compartió mensajes que reflejan el malestar de Nara por el modo en que se está llevando a cabo la convivencia. “Se pudrió todo. Wanda endemoniada por sus hijas y cositas que están pasando”, escribió la conductora, resumiendo el tono de las comunicaciones recientes entre las partes.

De acuerdo a lo que detalló la conductora, la inasistencia de las nenas al colegio llevaría a que Icardi pague una multa de 50 millones de pesos (Instagram)
De acuerdo a lo que detalló la conductora, la inasistencia de las nenas al colegio llevaría a que Icardi pague una multa de 50 millones de pesos (Instagram)

Según la panelista, la discusión se centró en el incumplimiento de ciertas pautas acordadas para la rutina de las niñas. Se mencionó que el futbolista no habría garantizado la asistencia escolar como correspondía, pese a que no estaban de vacaciones. De acuerdo a los relatos, el colegio notificó a Wanda por la ausencia de las menores, acumulando ya veinte faltas en lo que va del año, muchas de ellas coincidentes con períodos de estadía junto a su papá.

En un tramo especialmente delicado, Latorre denunció que una de las niñas fue vacunada sin el consentimiento de la madre. “Lo que no le dio paja ayer a Mauriño fue llevar a la nipona a vacunar a sus hijos y de paso cañazo, vacunó a Francesca, en contra de su voluntad y sin autorización de la madre”. El episodio habría generado un fuerte disgusto en la menor, que terminó llamando a su madre llorando tras el procedimiento.

Tres capturas de pantalla de historias de Instagram de 'yanilatorre' con texto blanco sobre fondo negro que detallan el rechazo judicial al homeschooling de las hijas de Mauro Icardi
Según Latorre, un juez denegó la solicitud de Mauro Icardi para homeschooling de sus hijas, quienes faltaron al colegio, por carecer de sustento judicial y pedagógico (Instagram)

El trasfondo judicial de la disputa cobró aún más peso a partir de la presentación de la abogada de Wanda, Ana Rosenfeld, quien manifestó su conformidad con la extensión del régimen pero advirtió sobre irregularidades en el desarrollo de la estadía. En el escrito presentado ante el juzgado, la letrada fue clara: “Dicha conformidad no puede interpretarse como una habilitación para alterar las rutinas esenciales de las niñas, en particular su asistencia al colegio”.

Por ahora, la causa sigue en manos de la Justicia, que deberá decidir si las modalidades de crianza y los pedidos especiales de cada progenitor se ajustan o no a los acuerdos previos y al interés superior de las menores. Mientras tanto, el clima de tensión familiar y mediática se mantiene, y cada paso es seguido de cerca tanto por los equipos legales como por los seguidores de la pareja, atentos a un nuevo capítulo en la historia de Wanda, Mauro, la China y sus familias ensambladas.

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