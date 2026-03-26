Nuevos chats siembran dudas sobre los arbitrajes en el fútbol argentino: “Ahora que me banquen porque Racing me borra”

El encuentro, válido por la 10 fecha de la Copa de la Liga, terminó con victoria del local

El arbitraje del fútbol argentino volvió a quedar bajo la lupa en las últimas horas a raíz de la difusión de un nuevo chat atribuido a Juan Pablo Beacon, ex asesor del Consejo Federal de AFA, y el árbitro Fernando Espinoza.

La captura de la conversación en WhatsApp, que según LN+ se dieron entre Espinoza y Beacon, tiene como fecha el 19 de abril del 2021, el día posterior al triunfo de Arsenal sobre Racing en Sarandí por la 10ª fecha de la Copa de la Liga.

“Ahora que me banquen porque Racing me borra... Avisale a Pablo”, es el supuesto mensaje del juez a Beacon que se dio a conocer. “A disfrutar”, agrega. En otro tramo de esa captura se muestra que le responde a un mensaje que, si bien se mostró incompleto, se llega a leer el teórico pedido de Beacon: “Amigo ayudame a que no sigan viendo fantasmas el Huevo y Julito... Jajaja! Obvio que si te llama mi amigo..”. El perfil atribuido al árbitro responde allí: “Que disfruten Grondona y el Huevo”, antes de mandarle un video del partido para aclararle “no es tiro de esquina”.

Fernando Espinoza durante el duelo entre Racing y Arsenal del 2021 (FotoBaires)

La referencia está vinculada al partido que tuvo el triunfo 2-1 de Arsenal, dirigido por el Huevo Sergio Rondina, por sobre la Academia que era liderada por Juan Antonio Pizzi. Jhontan Candia y Gastón Suso anotaron para el dueño de casa entre los 23 y los 27 minutos de la primera etapa para marcar el camino, que no pudo doblegar el descuento de Tomás Chancalay a los 40 de esa parte inicial. El segundo gol de Arsenal fue con un cabezazo tras un córner que generó debate.

En aquel juego, Espinoza sacó tres amarillas a jugadores del Viaducto y dos a los de la Academia, aunque el foco de los protagonistas quedó en la expulsión al técnico de Racing.

La charla sería del 2021 luego de un partido entre Racing y Arsenal

La expulsión de Pizzi fue uno de los temas destacados de la jornada en el Viaducto. “¿Qué pasó con la expulsión, con Espinoza, porque no se entendió?“, le preguntó el cronista de Paso a Paso, programa de TyC Sports, a Pizzi tras el encuentro en el informe sobre ese partido. “La verdad, yo tampoco”, fue la contundente respuesta del DT.

“La verdad que una pena, porque se lo dije cuando fueron a buscar las cosas al vestuario. Tiene que comerse algo que no hizo, dejar el partido porque la verdad que avisé tres veces. Cuando nosotros no podemos observar quién es el que protesta, tenemos que amonestar al técnico que es el responsable, el jefe de equipo. Espero que no esté enojado conmigo... Debe estar muy enojado conmigo. Pero bueno. Si uno va, lo dice dos veces, a la tercera vez ya está”, se defendió en ese mismo programa Espinoza.

Rondina, entrenador de Arsenal, también habló sobre el tema: “Pasa... En cancha de San Lorenzo, Espinoza en su momento me lo había advertido, porque si él no distingue de quién es el grito se va el técnico. Y en cancha de San Lorenzo, el cuarto árbitro lo vio a Gareca y lo expulsó a Gareca. Es una reglamentación que más quedó expuesta con esto de jugar sin gente (NdR: fue en pandemia), que advierte. Si sale un grito del banco, sea de un colaborador o jugador, y el árbitro no distingue de quién es, el técnico se va a las duchas”.

Espinoza es un árbitro de perfil controversial y que había sido también objeto de críticas en 2023 tras una inesperada reacción con el jugador de Central Córdoba de Santiago del Estero, Gustavo Canto, a quien empujó en pleno partido. Previamente, había tenido una polémica actuación con cuatro expulsiones, un gol mal cobrado y enojo con un policía en un duelo entre San Lorenzo y Atlético Tucumán. En 2022

Espinoza expulsó al DT de Racing, Juan Antonio Pizzi (FotoBaires)

Aquel año, Racing llegó a la final del certamen y perdió 3-0 contra Colón de Santa Fe en San Juan. Arsenal, por su parte, quedó anteúltimo de la Zona A apenas por delante de Aldosivi y luego último en la Tabla General que se confeccionó luego del Campeonato de la segunda parte del año. Sin embargo, no perdió la categoría porque se habían suspendidos los descensos en esa temporada.

El tema de los chats difundidos están asociados a otra filtración que se desarrolló días atrás y decantó en una denuncia penal por “delitos de estafas y otras defraudaciones” del legislador porteño Juan Facundo del Gaiso contra el árbitro Luis Lobo Medina. También se habían difundido supuestas conversaciones atribuidas a Federico Beligoy con el juez Luciano Julio en el foco.

EL OTRO CHAT VINCULADO A LOS ARBITRAJES

En el informe que realizó LN+, también difundieron capturas de un supuesto chat entre el dirigente Beacon y Gustavo Bassi, ex árbitro que actualmente es presidente del Departamento Arbitral del Consejo Federal. Allí consulta sobre quién dirigiría un duelo entre Liniers de Bahía Blanca y Sol de Mayo de Viedma y existe un pedido asociado al juez Sergio Testa.

“¿Quién va a Liniers vs. Sol?“, le pregunta el perfil atribuido a Beacon. ”Tu pollo", es la supuesta respuesta de Bassi en un diálogo que continúa con cierta complicidad. “Cagué”, le remarca con emojis de risas. “Naaa, tranqui. Le estoy dando continuidad. ¿Viste? Tres de cuatro jugó. Es muy buen pibe", le contesta. “¿A Testa cuándo me lo mandas?“, indaga del otro lado. ”El próximo de local si queres. ¿Con quién juegan?“, le pregunta el director arbitral al dirigente vinculado al club de Río Negro. ”Jajaja.. Se tiene que reivindicar conmigo no sé con quién jugamos, ya te digo", le contesta.