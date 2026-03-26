Cultura

El esqueleto hallado bajo un altar en Países Bajos podría ser d’Artagnan

Los restos, que fueron trasladados a un instituto arqueológico, podrían pertenecer al personaje real que inspiró “Los tres mosqueteros”. El ADN podría aclarar el popular enigma

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El esqueleto hallado bajo un altar en Países Bajos podría ser d’Artagnan (REUTERS/Piroschka van de Wouw)
El esqueleto hallado bajo un altar en Países Bajos podría ser d’Artagnan (REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Un esqueleto que podría pertenecer a d’Artagnan, el soldado francés que inspiró la novela Los tres mosqueteros, ha sido descubierto en una iglesia en la ciudad holandesa donde murió hace siglos, informaron medios locales el miércoles.

El esqueleto fue hallado en Maastricht, en la nave de una iglesia moderna cuyos orígenes se remontan al menos al siglo XIII, durante reparaciones relacionadas con el colapso parcial del suelo en febrero, explicó L1 Nieuws, un medio de la provincia de Limburgo.

Charles de Batz de Castelmore, conocido como d’Artagnan, el famoso mosquetero de los reyes Luis XIII y Luis XIV, pasó su vida al servicio de la corona francesa.

Imagen de los tres mosqueteros y d'Artagnan. Otras opciones: novela de aventuras, espadachines, Francia histórica, Alexandre Dumas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Charles de Batz de Castelmore, conocido como d’Artagnan, el famoso mosquetero de los reyes Luis XIII y Luis XIV, pasó su vida al servicio de la corona francesa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El noble gascón inspiró al héroe de Alexandre Dumas en Los tres mosqueteros en el siglo XIX, un personaje ahora conocido mundialmente gracias a la novela y numerosas adaptaciones cinematográficas.

D’Artagnan fue asesinado durante el sitio de Maastricht en 1673. Su lugar de descanso final ha permanecido como un misterio desde entonces.

Según el diácono Jos Valke, quien estuvo presente durante la excavación inicial, se encontró una moneda francesa cerca del esqueleto en Maastricht.

“Además, la ubicación de la tumba indica que se trataba de una persona importante: el esqueleto fue hallado donde solía estar el altar, y solo la realeza u otras figuras importantes eran enterradas bajo un altar en esa época”, declaró a L1 Nieuws.

Interior de la Iglesia de Pedro y Pablo con un pozo de excavación abierto en el suelo, donde los arqueólogos creen que pueden haber descubierto los restos óseos del mosquetero Charles de Batz de Castelmore, conocido como D'Artagnan, en Maastricht, Países Bajos (REUTERS/Piroschka van de Wouw)
Interior de la Iglesia de Pedro y Pablo con un pozo de excavación abierto en el suelo, donde los arqueólogos creen que pueden haber descubierto los restos óseos del mosquetero Charles de Batz de Castelmore, conocido como D'Artagnan, en Maastricht, Países Bajos (REUTERS/Piroschka van de Wouw)

El esqueleto fue retirado de la iglesia y ahora se encuentra en un instituto arqueológico en Deventer, en el este de Países Bajos, informó el medio.

El 13 de marzo se tomó una muestra de ADN del esqueleto y actualmente está siendo analizada en un laboratorio en Múnich. El arqueólogo Wim Dijkman lleva 28 años buscando los restos de d’Artagnan.

“Siempre soy muy cauteloso, soy un científico. Pero tengo grandes expectativas”, dijo a L1 Nieuws.

Fuente: Agence France-Presse

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