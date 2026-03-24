Hallan semillas de uva de 600 años de antigüedad en un inodoro medieval: su vínculo con la historia del vino

La investigación publicada en Nature Communications confirma la continuidad genética de la uva desde la época medieval hasta la producción vinícola moderna (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antiguas semillas halladas en el norte de Francia revela que la uva Pinot Noir, actualmente uno de los principales insumos del vino global, ya se cultivaba en la región hace 600 años.

El descubrimiento, realizado en los restos de un inodoro de hospital medieval de Valenciennes, demuestra la continuidad genética de esta variedad desde el siglo XV, conectando de forma tangible el presente vitivinícola de Francia con sus raíces medievales, según informó el martes la comunidad científica en un artículo publicado en la revista Nature Communications.

El análisis genético de la semilla indica que es idéntica al Pinot Noir utilizado en la viticultura contemporánea, según explicó Laurent Bouby, coautor del estudio y miembro del Instituto de Ciencias Evolutivas de Montpellier, en una entrevista con la AFP.

El hallazgo no permite, por el momento, determinar si la uva era consumida de forma directa o empleada exclusivamente para la elaboración de vino durante el periodo medieval. Sin embargo, la investigación constituye una prueba material de que el cultivo de esta variedad estaba firmemente establecido en la sociedad francesa siglos antes del auge global del Pinot Noir.

El estudio reveló que la propagación clonal del pinot noir mediante esquejes tiene al menos seis siglos de antigüedad en la viticultura francesa (Imagen Ilustrativa Infobae)

La semilla fue localizada en un contexto único: los retretes de los hospitales medievales de Valenciennes funcionaban además como zonas de desecho doméstico, lo que permitió la conservación de residuos orgánicos raramente preservados en otros ambientes arqueológicos. Este entorno protegido facilitó la recuperación de las 54 semillas analizadas, cuyos restos abarcan un arco temporal que inicia en la Edad del Bronce, hacia el 2300 a. C., y se extiende hasta el siglo XV.

El linaje ininterrumpido de la uva <b>Pinot Noir</b> y la técnica de propagación

Los autores del estudio han demostrado que el uso de técnicas de propagación clonal, es decir, la reproducción de vides mediante esquejes de una misma variedad, constituye una práctica con al menos seis siglos de antigüedad. Según declararon Bouby y Ludovic Orlando, paleogenetista de la Universidad de Toulouse y coautor del trabajo, el ADN encontrado en el material establece evidencia genética de una tradición de cultivo continuada y altamente controlada.

“Los textos antiguos ya aportaban pistas sobre este tipo de manejos, pero fuera de la paleogenómica es muy difícil identificar con precisión estas prácticas”, indicó Bouby. “La investigación detectó evidencia de la propagación clonal no solo en el periodo medieval sino ya en la Edad del Hierro, entre los años 625 y 500 a. C.”.

El linaje ininterrumpido de la pinot noir subraya la estabilidad de esta variedad en la historia agrícola europea, consolidando su lugar en la cultura del vino de Francia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio resalta que la práctica se había generalizado en regiones vitivinícolas muy antiguas. La datación por ADN mostró que las uvas más remotas analizadas corresponden a viñas silvestres de la región de Nimes hacia el 2000 a. C. En cuanto al proceso de domesticación, las primeras vides cultivadas aparecen documentadas hace más de 2.500 años en la región de Var, al sur de Francia, lo que coincide con la llegada de colonos griegos y la fundación de Marsella, hito que introdujo la tradición vinícola en la actual Francia.

La expansión de la vid

El estudio dirigido por Orlando reveló que, durante la época romana, la viticultura en el norte de Francia fue modelada por el influjo de variedades llegadas desde distantes regiones a través del comercio. “El ADN de las semillas, y particularmente las datadas en la antigua época romana, demuestra intercambios genéticos entre uvas domesticadas provenientes de España, los Balcanes, el Cáucaso y Oriente Medio”, detalló Orlando.

Este movimiento de variedades fue acompañado de una marcada hibridación con viñas silvestres locales. La evidencia apunta a que, en el periodo romano, la integración genética entre especies foráneas y autóctonas era habitual y de amplio alcance, potenciando la diversidad y adaptabilidad de las cepas que luego permitieron el desarrollo de la industria vinícola francesa.

Orlando recordó además que el comercio de vino en la antigüedad está probado por la abundancia de ánforas halladas en el Mediterráneo, recipientes característicos que sobrevivieron a lo largo de los siglos como testimonio del intercambio entre pueblos como los griegos y etruscos. Este trasfondo reforzó la impresión de que la circulación de vides y técnicas era intensa y constante.

Durante la época romana, el intercambio genético entre uvas autóctonas y foráneas facilitó el desarrollo de la diversidad y adaptabilidad de las cepas locales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualmente, la Pinot Noir es reconocida como una de las variedades más plantadas en el mundo y mantiene una especial asociación con Borgoña, región francesa célebre por su producción vinícola. El vínculo genético certificado entre la semilla medieval de Valenciennes y las vides modernas subraya la persistencia y estabilidad de este linaje a lo largo de seis siglos, hecho excepcional en la agricultura europea.

En relación con el contexto histórico, Ludovic Orlando recordó que el hallazgo se enmarca en una etapa intensa de la historia francesa. “La Guerra de los Cien Años concluyó a mediados del siglo XV y la vida de Juana de Arco, patrona de Francia, transcurrió también entonces. Es posible que ella hubiera consumido las mismas uvas que nosotros”, declaró Orlando, remarcando la continuidad histórica entre el pasado y el presente vitivinícola francés.

Para avanzar en la comprensión de las antiguas técnicas de cultivo, Orlando sugiere la colaboración activa con especialistas en historia y acceso a textos originales que puedan describir prácticas agrícolas de época. La paleogenómica, asevera el equipo, continuará robusteciendo este puente entre los documentos históricos y la evidencia biológica.

La identificación de la semilla de Pinot Noir de hace 600 años marca así un hito en la investigación internacional sobre la historia agrícola y cultural de Europa, demostrando que las bases del gusto y la producción del vino moderno se arraigan profundamente en la experiencia medieval y en la tradición heredada de generación en generación, según los expertos.