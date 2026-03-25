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Día Mundial del Waffle: seis recetas originales y fáciles para disfrutar en casa

Cada 25 de marzo se conmemora una jornada dedicada a este icónico plato de la gastronomía internacional, reconocido por su versatilidad y presencia en mesas de distintos países

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La celebración del Día
La celebración del Día Mundial del Waffle incluye alternativas integrales, de chocolate, veganas y más, pensadas para que cada persona encuentre su favorita (Freepik)

Cada 25 de marzo marca el Día Mundial del Waffle, una fecha que rinde homenaje a uno de los platos más versátiles y apreciados en la gastronomía internacional. Desde sus versiones dulces hasta opciones saladas, los waffles encontraron un lugar en mesas de distintos países, adaptándose a ingredientes y tradiciones locales.

A continuación, seis recetas originales de waffles, diseñadas para ofrecer alternativas atractivas y fáciles de preparar en casa.

Waffle clásico de vainilla

El waffle clásico de vainilla
El waffle clásico de vainilla destaca por su textura aireada y su versatilidad, permitiendo combinaciones tanto dulces como saladas en desayunos y meriendas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El waffle clásico de vainilla constituye la base de innumerables variantes y se caracteriza por su textura aireada y sabor neutro, adecuado tanto para acompañamientos dulces como salados.

<b>Ingredientes</b>

  • 2 huevos grandes
  • 250 ml de leche entera
  • 250 g de harina de trigo
  • 50 g de manteca derretida
  • 2 cucharadas de azúcar
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 pizca de sal

<b>Paso a paso</b>

  1. Separar las claras de las yemas.
  2. Batir las claras con una pizca de sal hasta lograr picos firmes.
  3. Mezclar las yemas, la leche, la manteca derretida, el azúcar y la esencia de vainilla hasta obtener una preparación homogénea.
  4. Incorporar la harina y el polvo de hornear, mezclar hasta que no queden grumos.
  5. Integrar las claras batidas mediante movimientos envolventes.
  6. Verter la mezcla sobre una wafflera precalentada y cocinar hasta dorar.

Waffle integral con frutos secos

La versión integral con frutos
La versión integral con frutos secos ofrece una alternativa nutritiva para quienes buscan incorporar fibra y grasas saludables en su alimentación diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

La variante integral con frutos secos aporta un perfil nutricional mejorado, ideal para quienes buscan incorporar fibra y grasas saludables en el desayuno o la merienda.

<b>Ingredientes</b>

  • 200 g de harina integral
  • 50 g de avena fina
  • 2 huevos
  • 250 ml de leche descremada
  • 50 g de nueces picadas
  • 30 g de almendras troceadas
  • 2 cucharadas de miel
  • 2 cucharadas de aceite vegetal
  • 1 cucharadita de polvo de hornear

<b>Paso a paso</b>

  1. Batir los huevos y la leche en un bol.
  2. Añadir la miel y el aceite, mezclar bien.
  3. Incorporar la harina integral, la avena y el polvo de hornear.
  4. Agregar los frutos secos y mezclar hasta distribuirlos de manera uniforme.
  5. Cocinar la mezcla en una wafflera.

Waffle de chocolate y naranja

El waffle de chocolate y
El waffle de chocolate y naranja fusiona el sabor intenso del cacao con el frescor cítrico, creando una propuesta innovadora para los amantes de la repostería (Imagen Ilustrativa Infobae)

El waffle de chocolate y naranja fusiona el cacao con la acidez de los cítricos, generando una combinación apreciada en la repostería europea y americana.

<b>Ingredientes</b>

  • 200 g de harina
  • 50 g de cacao amargo en polvo
  • 80 g de azúcar
  • 2 huevos
  • 250 ml de leche
  • 60 g de manteca derretida
  • Ralladura de una naranja
  • 1 cucharadita de polvo de hornear

<b>Paso a paso</b>

  1. Batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla espumosa.
  2. Incorporar la manteca derretida y la leche.
  3. Añadir la harina, el cacao y el polvo de hornear.
  4. Integrar la ralladura de naranja.
  5. Cocinar la mezcla en la wafflera hasta que los waffles resulten firmes por fuera y suaves por dentro.

Waffle salado de espinaca y queso

El waffle salado de espinaca
El waffle salado de espinaca y queso se presenta como una opción ligera y sabrosa, ideal para almuerzos y cenas rápidas o como entrada original (Imagen Ilustrativa Infobae)

El waffle salado de espinaca y queso ofrece una alternativa distinta y apta para almuerzos o cenas ligeras, combinando vegetales y lácteos.

<b>Ingredientes</b>

  • 200 g de harina
  • 2 huevos
  • 220 ml de leche
  • 50 g de manteca derretida
  • 70 g de espinaca cocida y picada
  • 80 g de queso rallado (puede ser mozzarella o gouda)
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 pizca de sal y pimienta

<b>Paso a paso</b>

  1. Mezclar los huevos con la leche y la manteca.
  2. Añadir la harina, el polvo de hornear, la sal y la pimienta.
  3. Incorporar la espinaca y el queso, mezclando hasta lograr una masa homogénea.
  4. Cocinar la preparación en una wafflera, servir caliente.

Waffle vegano de banana y canela

La receta vegana de banana
La receta vegana de banana y canela demuestra que es posible disfrutar de un waffle sin ingredientes de origen animal, aprovechando la dulzura natural de la fruta (Imagen Ilustrativa Infobae)

La versión vegana de banana y canela prescinde de ingredientes de origen animal sin sacrificar sabor ni textura, aprovechando la dulzura natural de la fruta.

<b>Ingredientes</b>

  • 2 bananas maduras
  • 250 ml de bebida vegetal (soja o avena)
  • 180 g de harina de trigo
  • 2 cucharadas de azúcar mascabo
  • 1 cucharadita de canela en polvo
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 2 cucharadas de aceite de coco

<b>Paso a paso</b>

  1. Triturar las bananas hasta obtener un puré.
  2. Mezclar con la bebida vegetal y el aceite de coco.
  3. Incorporar el azúcar, la canela, la harina y el polvo de hornear.
  4. Verter la masa en la wafflera y cocinar hasta que la superficie se encuentre dorada.

Waffle de papa y cebolla

El waffle de papa y
El waffle de papa y cebolla recupera sabores centroeuropeos, brindando una preparación crujiente y reconfortante perfecta para acompañar platos principales o degustar como aperitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El waffle de papa y cebolla adopta elementos de la cocina centroeuropea, resultando en una preparación ideal para acompañar platos principales o servir como entrada.

<b>Ingredientes</b>

  • 300 g de papa rallada y escurrida
  • 1 cebolla pequeña picada fina
  • 2 huevos
  • 70 g de harina
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • Sal y pimienta al gusto
  • 3 cucharadas de aceite

<b>Paso a paso</b>

  1. Combinar la papa, la cebolla y los huevos en un bol.
  2. Añadir la harina, el polvo de hornear, la sal y la pimienta.
  3. Mezclar hasta formar una masa húmeda.
  4. Engrasar la wafflera con aceite y distribuir la masa.
  5. Cocinar hasta que los waffles se encuentren dorados y crujientes.

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