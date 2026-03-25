Día Mundial del Waffle: seis recetas originales y fáciles para disfrutar en casa

La celebración del Día Mundial del Waffle incluye alternativas integrales, de chocolate, veganas y más, pensadas para que cada persona encuentre su favorita (Freepik)

Cada 25 de marzo marca el Día Mundial del Waffle, una fecha que rinde homenaje a uno de los platos más versátiles y apreciados en la gastronomía internacional. Desde sus versiones dulces hasta opciones saladas, los waffles encontraron un lugar en mesas de distintos países, adaptándose a ingredientes y tradiciones locales.

A continuación, seis recetas originales de waffles, diseñadas para ofrecer alternativas atractivas y fáciles de preparar en casa.

Waffle clásico de vainilla

El waffle clásico de vainilla destaca por su textura aireada y su versatilidad, permitiendo combinaciones tanto dulces como saladas en desayunos y meriendas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El waffle clásico de vainilla constituye la base de innumerables variantes y se caracteriza por su textura aireada y sabor neutro, adecuado tanto para acompañamientos dulces como salados.

<b>Ingredientes</b>

2 huevos grandes

250 ml de leche entera

250 g de harina de trigo

50 g de manteca derretida

2 cucharadas de azúcar

1 cucharadita de polvo de hornear

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 pizca de sal

<b>Paso a paso</b>

Separar las claras de las yemas. Batir las claras con una pizca de sal hasta lograr picos firmes. Mezclar las yemas, la leche, la manteca derretida, el azúcar y la esencia de vainilla hasta obtener una preparación homogénea. Incorporar la harina y el polvo de hornear, mezclar hasta que no queden grumos. Integrar las claras batidas mediante movimientos envolventes. Verter la mezcla sobre una wafflera precalentada y cocinar hasta dorar.

Waffle integral con frutos secos

La versión integral con frutos secos ofrece una alternativa nutritiva para quienes buscan incorporar fibra y grasas saludables en su alimentación diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

La variante integral con frutos secos aporta un perfil nutricional mejorado, ideal para quienes buscan incorporar fibra y grasas saludables en el desayuno o la merienda.

<b>Ingredientes</b>

200 g de harina integral

50 g de avena fina

2 huevos

250 ml de leche descremada

50 g de nueces picadas

30 g de almendras troceadas

2 cucharadas de miel

2 cucharadas de aceite vegetal

1 cucharadita de polvo de hornear

<b>Paso a paso</b>

Batir los huevos y la leche en un bol. Añadir la miel y el aceite, mezclar bien. Incorporar la harina integral, la avena y el polvo de hornear. Agregar los frutos secos y mezclar hasta distribuirlos de manera uniforme. Cocinar la mezcla en una wafflera.

Waffle de chocolate y naranja

El waffle de chocolate y naranja fusiona el sabor intenso del cacao con el frescor cítrico, creando una propuesta innovadora para los amantes de la repostería (Imagen Ilustrativa Infobae)

El waffle de chocolate y naranja fusiona el cacao con la acidez de los cítricos, generando una combinación apreciada en la repostería europea y americana.

<b>Ingredientes</b>

200 g de harina

50 g de cacao amargo en polvo

80 g de azúcar

2 huevos

250 ml de leche

60 g de manteca derretida

Ralladura de una naranja

1 cucharadita de polvo de hornear

<b>Paso a paso</b>

Batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla espumosa. Incorporar la manteca derretida y la leche. Añadir la harina, el cacao y el polvo de hornear. Integrar la ralladura de naranja. Cocinar la mezcla en la wafflera hasta que los waffles resulten firmes por fuera y suaves por dentro.

Waffle salado de espinaca y queso

El waffle salado de espinaca y queso se presenta como una opción ligera y sabrosa, ideal para almuerzos y cenas rápidas o como entrada original (Imagen Ilustrativa Infobae)

El waffle salado de espinaca y queso ofrece una alternativa distinta y apta para almuerzos o cenas ligeras, combinando vegetales y lácteos.

<b>Ingredientes</b>

200 g de harina

2 huevos

220 ml de leche

50 g de manteca derretida

70 g de espinaca cocida y picada

80 g de queso rallado (puede ser mozzarella o gouda)

1 cucharadita de polvo de hornear

1 pizca de sal y pimienta

<b>Paso a paso</b>

Mezclar los huevos con la leche y la manteca. Añadir la harina, el polvo de hornear, la sal y la pimienta. Incorporar la espinaca y el queso, mezclando hasta lograr una masa homogénea. Cocinar la preparación en una wafflera, servir caliente.

Waffle vegano de banana y canela

La receta vegana de banana y canela demuestra que es posible disfrutar de un waffle sin ingredientes de origen animal, aprovechando la dulzura natural de la fruta (Imagen Ilustrativa Infobae)

La versión vegana de banana y canela prescinde de ingredientes de origen animal sin sacrificar sabor ni textura, aprovechando la dulzura natural de la fruta.

<b>Ingredientes</b>

2 bananas maduras

250 ml de bebida vegetal (soja o avena)

180 g de harina de trigo

2 cucharadas de azúcar mascabo

1 cucharadita de canela en polvo

1 cucharadita de polvo de hornear

2 cucharadas de aceite de coco

<b>Paso a paso</b>

Triturar las bananas hasta obtener un puré. Mezclar con la bebida vegetal y el aceite de coco. Incorporar el azúcar, la canela, la harina y el polvo de hornear. Verter la masa en la wafflera y cocinar hasta que la superficie se encuentre dorada.

Waffle de papa y cebolla

El waffle de papa y cebolla recupera sabores centroeuropeos, brindando una preparación crujiente y reconfortante perfecta para acompañar platos principales o degustar como aperitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El waffle de papa y cebolla adopta elementos de la cocina centroeuropea, resultando en una preparación ideal para acompañar platos principales o servir como entrada.

<b>Ingredientes</b>

300 g de papa rallada y escurrida

1 cebolla pequeña picada fina

2 huevos

70 g de harina

1 cucharadita de polvo de hornear

Sal y pimienta al gusto

3 cucharadas de aceite

<b>Paso a paso</b>

Combinar la papa, la cebolla y los huevos en un bol. Añadir la harina, el polvo de hornear, la sal y la pimienta. Mezclar hasta formar una masa húmeda. Engrasar la wafflera con aceite y distribuir la masa. Cocinar hasta que los waffles se encuentren dorados y crujientes.