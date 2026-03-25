Día Mundial del Waffle: seis recetas originales y fáciles para disfrutar en casa

Cada 25 de marzo marca el Día Mundial del Waffle, una fecha que rinde homenaje a uno de los platos más versátiles y apreciados en la gastronomía internacional. Desde sus versiones dulces hasta opciones saladas, los waffles encontraron un lugar en mesas de distintos países, adaptándose a ingredientes y tradiciones locales.
A continuación, seis recetas originales de waffles, diseñadas para ofrecer alternativas atractivas y fáciles de preparar en casa.
Waffle clásico de vainilla
El waffle clásico de vainilla constituye la base de innumerables variantes y se caracteriza por su textura aireada y sabor neutro, adecuado tanto para acompañamientos dulces como salados.
<b>Ingredientes</b>
- 2 huevos grandes
- 250 ml de leche entera
- 250 g de harina de trigo
- 50 g de manteca derretida
- 2 cucharadas de azúcar
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
<b>Paso a paso</b>
- Separar las claras de las yemas.
- Batir las claras con una pizca de sal hasta lograr picos firmes.
- Mezclar las yemas, la leche, la manteca derretida, el azúcar y la esencia de vainilla hasta obtener una preparación homogénea.
- Incorporar la harina y el polvo de hornear, mezclar hasta que no queden grumos.
- Integrar las claras batidas mediante movimientos envolventes.
- Verter la mezcla sobre una wafflera precalentada y cocinar hasta dorar.
Waffle integral con frutos secos
La variante integral con frutos secos aporta un perfil nutricional mejorado, ideal para quienes buscan incorporar fibra y grasas saludables en el desayuno o la merienda.
<b>Ingredientes</b>
- 200 g de harina integral
- 50 g de avena fina
- 2 huevos
- 250 ml de leche descremada
- 50 g de nueces picadas
- 30 g de almendras troceadas
- 2 cucharadas de miel
- 2 cucharadas de aceite vegetal
- 1 cucharadita de polvo de hornear
<b>Paso a paso</b>
- Batir los huevos y la leche en un bol.
- Añadir la miel y el aceite, mezclar bien.
- Incorporar la harina integral, la avena y el polvo de hornear.
- Agregar los frutos secos y mezclar hasta distribuirlos de manera uniforme.
- Cocinar la mezcla en una wafflera.
Waffle de chocolate y naranja
El waffle de chocolate y naranja fusiona el cacao con la acidez de los cítricos, generando una combinación apreciada en la repostería europea y americana.
<b>Ingredientes</b>
- 200 g de harina
- 50 g de cacao amargo en polvo
- 80 g de azúcar
- 2 huevos
- 250 ml de leche
- 60 g de manteca derretida
- Ralladura de una naranja
- 1 cucharadita de polvo de hornear
<b>Paso a paso</b>
- Batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla espumosa.
- Incorporar la manteca derretida y la leche.
- Añadir la harina, el cacao y el polvo de hornear.
- Integrar la ralladura de naranja.
- Cocinar la mezcla en la wafflera hasta que los waffles resulten firmes por fuera y suaves por dentro.
Waffle salado de espinaca y queso
El waffle salado de espinaca y queso ofrece una alternativa distinta y apta para almuerzos o cenas ligeras, combinando vegetales y lácteos.
<b>Ingredientes</b>
- 200 g de harina
- 2 huevos
- 220 ml de leche
- 50 g de manteca derretida
- 70 g de espinaca cocida y picada
- 80 g de queso rallado (puede ser mozzarella o gouda)
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 pizca de sal y pimienta
<b>Paso a paso</b>
- Mezclar los huevos con la leche y la manteca.
- Añadir la harina, el polvo de hornear, la sal y la pimienta.
- Incorporar la espinaca y el queso, mezclando hasta lograr una masa homogénea.
- Cocinar la preparación en una wafflera, servir caliente.
Waffle vegano de banana y canela
La versión vegana de banana y canela prescinde de ingredientes de origen animal sin sacrificar sabor ni textura, aprovechando la dulzura natural de la fruta.
<b>Ingredientes</b>
- 2 bananas maduras
- 250 ml de bebida vegetal (soja o avena)
- 180 g de harina de trigo
- 2 cucharadas de azúcar mascabo
- 1 cucharadita de canela en polvo
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 2 cucharadas de aceite de coco
<b>Paso a paso</b>
- Triturar las bananas hasta obtener un puré.
- Mezclar con la bebida vegetal y el aceite de coco.
- Incorporar el azúcar, la canela, la harina y el polvo de hornear.
- Verter la masa en la wafflera y cocinar hasta que la superficie se encuentre dorada.
Waffle de papa y cebolla
El waffle de papa y cebolla adopta elementos de la cocina centroeuropea, resultando en una preparación ideal para acompañar platos principales o servir como entrada.
<b>Ingredientes</b>
- 300 g de papa rallada y escurrida
- 1 cebolla pequeña picada fina
- 2 huevos
- 70 g de harina
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- Sal y pimienta al gusto
- 3 cucharadas de aceite
<b>Paso a paso</b>
- Combinar la papa, la cebolla y los huevos en un bol.
- Añadir la harina, el polvo de hornear, la sal y la pimienta.
- Mezclar hasta formar una masa húmeda.
- Engrasar la wafflera con aceite y distribuir la masa.
- Cocinar hasta que los waffles se encuentren dorados y crujientes.