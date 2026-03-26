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Acoso digital y ciberbullying: lanzan en Argentina la primera plataforma integral para prevenir riesgos en la infancia

La Fundación Red por la Infancia presentó ReConectate, un sitio gratuito y pionero en el país que brinda herramientas prácticas para detectar, prevenir y responder a los riesgos que enfrentan niños, niñas y adolescentes en el mundo virtual. En qué consiste la propuesta

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jóvenes adolescentes utilizan el celular, siendo una adicción incontenible, hiperconectividad - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Argentina es el primer país en implementar el modelo de educación preventiva de la Virtual Global Taskforce para la protección de la infancia en entornos digitales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el lanzamiento de ReConectate, la Fundación Red por la Infancia impulsa una plataforma digital pionera para prevenir y abordar los riesgos y violencias en entornos digitales que afectan a niños, niñas y adolescentes.

La iniciativa propone un modelo integral, multisectorial y con respaldo internacional, orientado a fortalecer la protección y el bienestar digital desde la primera infancia.

El evento de presentación se realizó en la Residencia de la Embajada Británica en Buenos Aires, con el apoyo institucional de la representación diplomática del Reino Unido y la presencia del embajador David Cairns, junto a especialistas, funcionarios y referentes de la protección de las infancias.

En Argentina, la exposición a dispositivos digitales comienza, en promedio, entre los 9 y 10 años, lo que deja a niños y adolescentes especialmente vulnerables a amenazas como el grooming, la sextorsión, el ciberbullying y la difusión no consentida de material íntimo.

De acuerdo con la Virtual Global Taskforce (VGT), desde 2020 más de 400 millones de menores fueron víctimas de explotación o abuso sexual en línea, mientras que el uso de inteligencia artificial agravó la circulación de imágenes de abuso, con un crecimiento del 6.300% en el último año.

Una mujer en un podio con pantalla "ReConectate" frente a una audiencia sentada. Banderas de Argentina y Reino Unido, y un tapiz decoran el fondo
El evento de lanzamiento tuvo lugar en la Embajada Británica en Buenos Aires y contó con autoridades, diplomáticos y expertos en ciudadanía digital

La falsa sensación de seguridad que otorga el entorno doméstico suele dificultar la prevención y detección temprana de estas situaciones.

“Para nosotros es muy difícil poder proteger a los chicos de los riesgos que desconocemos”, advirtió en diálogo con Infobae la fundadora y directora ejecutiva de Red por la Infancia, Paula Wachter, a cargo de la iniciativa.

Por este motivo, especialistas coinciden en que la intervención activa del mundo adulto y la elaboración de nuevas estrategias resultan imprescindibles para garantizar la seguridad y el bienestar de las infancias.

Argentina lanza la primera plataforma integral para prevenir riesgos y violencias digitales en la infancia

ReConectate: una respuesta integral y pionera

La plataforma ReConectate convierte a Argentina en el primer país del mundo en implementar los lineamientos de educación preventiva de la Virtual Global Taskforce, una alianza internacional que nuclea a quince agencias de seguridad, entre ellas la National Crime Agency del Reino Unido, el FBI, Interpol y Europol.

Desarrollada por la Fundación Red por la Infancia, la iniciativa articula recursos educativos, programas de sensibilización en escuelas y comunidades, monitoreo y generación de evidencia en conjunto con la Universidad Austral, y acciones de incidencia legislativa a nivel federal.

Los contenidos de la plataforma fueron elaborados en colaboración con organismos globales como el National Center for Missing & Exploited Children, la Organización Mundial de la Salud y la Unesco, y adaptados al contexto local con la participación activa de adolescentes, sobrevivientes y expertos de distintas disciplinas.

Mujer en un podio frente a una pantalla con código QR y el logo "ReConectate". Banderas de Reino Unido y Argentina, y tapices decoran el fondo
La plataforma ReConectate es impulsada por la Fundación Red por la Infancia, fortalece la protección de niños y adolescentes frente al ciberacoso y riesgos en línea

Herramientas concretas para familias, educadores y comunidades

ReConectate se organiza en módulos diferenciados para niñas y niños de 4 a 7 años, preadolescentes de 8 a 13 y adolescentes de 13 a 17, además de secciones específicas para madres, padres, cuidadores y docentes.

Los materiales abordan la alfabetización digital, el autocuidado, la configuración segura de dispositivos, el acompañamiento emocional y la activación de rutas claras de respuesta ante incidentes digitales.

“Muchos adultos sienten que carecen de herramientas para proteger a los chicos de riesgos que desconocen”, explicó Wachter. Por ello, la plataforma apuesta a la formación y al diálogo intergeneracional, con recursos prácticos y un enfoque preventivo que incluye guías para configurar la privacidad y la seguridad en las principales aplicaciones utilizadas por los menores.

“Hay una sección que te enseña plataforma por plataforma cómo configurarla adecuadamente para la edad de tu hijo” -detalló la directora ejecutiva-. La plataforma fue pensada para brindar de forma gratuita y simple, información sobre todo, para que los adultos puedan dimensionar qué se esconde atrás de una pantalla”.

El abordaje es integral: la plataforma digital gratuita se complementa con programas educativos para escuelas y espacios comunitarios, intervenciones lúdicas en lugares de ocio, capacitación para docentes y referentes institucionales, y una línea de monitoreo y replicabilidad desarrollada junto a la universidad.

ReConectate, una plataforma digital para prevenir la violencia en línea contra niñas, niños y adolescentes
ReConectate promueve la configuración segura de dispositivos y el diálogo intergeneracional para fortalecer el bienestar digital de niños y adolescentes

Voces de quienes habitan los entornos digitales

El Consejo Participativo Federal de Adolescentes, cocreador de los contenidos para jóvenes, destacó la importancia de incluir la perspectiva juvenil en el proceso de prevención. “Pudimos sentir que lo que decíamos tenía un valor y que no éramos solo una imagen institucional; sino que también éramos parte de un propósito en común. Logramos transformar nuestras experiencias en algo concreto: una herramienta que logre ayudar a otros”, afirmó Jimena Zurschmitten, integrante del grupo durante la presentación.

En el evento en la Embajada Británica también se hicieron presentes testimonios de sobrevivientes de violencia digital y de especialistas como Silvia Ongini, psiquiatra infanto-juvenil del Hospital de Clínicas y miembro de Cepasi; Daniela Dupuy, fiscal coordinadora de la Unidad Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y Roxana Morduchowicz, asesora principal de la Unesco en Ciudadanía Digital. Todos coincidieron en la urgencia de fortalecer la cooperación global y la intervención preventiva, alertando que la mayoría de los chicos expuestos a situaciones de riesgo no pide ayuda por temor, vergüenza o desconocimiento.

La brecha entre el avance tecnológico y la protección efectiva

ReConectate, una plataforma digital para prevenir la violencia en línea contra niñas, niños y adolescentes
La plataforma ofrece recursos personalizables para cada franja etaria, además de herramientas específicas para familias, docentes y cuidadores

El crecimiento exponencial de los riesgos digitales supera la capacidad de respuesta de las instituciones y de los marcos normativos tradicionales.

Muchos adultos creen que los riesgos digitales solo afectan a quienes “andan en cosas raras” o que basta con estar atentos para evitar problemas, pero la evidencia muestra lo contrario.“Ningún chico está exento de estar en una situación de riesgo”, advirtió Wachter, para subrayar la necesidad de involucrarse activamente y no minimizar el alcance de las amenazas en línea.

“Tenemos emociones del Paleolítico, instituciones del medioevo y tecnología del Olimpo”, advirtió Wachter, para remarcar la necesidad de “nuevas estrategias para poder cerrar estas brechas y minimizar el impacto que esto está teniendo en la salud y el bienestar integral de los niños, niñas y adolescentes”.

La plataforma ReConectate, gratuita y de acceso abierto, busca instalar la prevención desde la primera infancia y promover políticas públicas federales que garanticen el bienestar integral de las infancias en la era digital. La colaboración con organismos internacionales, la participación activa de los propios adolescentes y el enfoque en la capacitación del mundo adulto son, según la Fundación Red por la Infancia, los pilares para responder a un desafío sin precedentes que exige el compromiso de toda la sociedad.

“Tenemos que empezar a involucrarnos en la vida digital de los chicos, y así como no los dejaríamos jamás hacer un programa con desconocidos es clave dimensionar que cuando están conectados en su cuarto, en un dispositivo, sin ningún tipo de charla o de supervisión, eso equivale a estar en una habitación literalmente con desconocidos”, concluyó Wachter.

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