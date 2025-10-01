Tendencias

Errores comunes en el entrenamiento de tren superior que detienen el progreso, según expertos

Especialistas de GQ destacan que estrategias sencillas permiten optimizar cada sesión y alcanzar mejoras efectivas sin comprometer la salud

Por Martina Cortés Moschetti

Guardar
El uso excesivo de peso
El uso excesivo de peso en el gimnasio aumenta el riesgo de lesiones y frena el progreso físico (Imagen ilustrativa Infobae)

El entusiasmo inicial en el gimnasio puede llevar a cometer errores que dificultan el progreso y aumentan el riesgo de lesiones en el tren superior. Según especialistas de GQ, es fundamental planificar bien y cuidar la técnica desde el primer día.

Enfocarse solo en resultados inmediatos suele hacer que se descuiden aspectos esenciales del entrenamiento. La personal trainer y especialista en fuerza de GQ, Laura Fernández, lo resume: “El éxito no está solo en el esfuerzo, sino en corregir errores desde el principio”. Entre los errores más destacados por los expertos se encuentran los siguientes:

1. Uso excesivo de peso

Uno de los errores más frecuentes identificados por GQ es el uso excesivo de peso. Al buscar avances rápidos, muchos principiantes seleccionan cargas superiores a su verdadera capacidad, sobre todo en ejercicios de aislamiento muscular.

Entrenar con conciencia y constancia
Entrenar con conciencia y constancia permite alcanzar resultados efectivos sin comprometer la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto suele sacrificar la técnica y fuerza a compensar con otros grupos musculares, elevando el peligro de lesiones y de que el estímulo llegue a zonas no deseadas. GQ lo define así: “Uno de los grandes problemas cuando empezamos en el gym es que solemos motivarnos tanto que, en vez de llevar una sobrecarga progresiva coherente, queremos hacer cada día más y más”.

La recomendación es clara: seleccionar pesas en función del nivel real de condición física y siempre privilegiar la correcta ejecución por encima del aumento de carga. La especialista Laura Fernández precisa: “Ajustar el peso y centrarse en el movimiento permite progresar de forma segura. La técnica siempre debe estar por encima de los kilos levantados”.

2. Descuidar el resto del cuerpo

El segundo gran error es ignorar el entrenamiento de otras partes del cuerpo para centrarse únicamente en el tren superior. A pesar de que cada vez menos personas caen en este patrón, GQ subraya que durante años fue común que muchos enfocaran la rutina solo en los brazos y el pecho, lo que termina por afectar el equilibrio corporal y la salud general.

La falta de variedad en los ejercicios compromete la funcionalidad y predispone al desequilibrio muscular. Para corregir este error, GQ y su especialista sugieren incorporar movimientos compuestos como el peso muerto, las sentadillas y el press de banca, que trabajan varios grupos musculares a la vez.

Incorporar ejercicios compuestos como sentadillas
Incorporar ejercicios compuestos como sentadillas y peso muerto favorece un desarrollo físico equilibrado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así lo explica el medio: “Es esencial tener un físico equilibrado y realizar, al menos, ciertos movimientos compuestos beneficiosos, como el peso muerto, las sentadillas o el press de banca”.

Laura Fernández añade: “La fuerza y el equilibrio corporal solo se consiguen cuando el entrenamiento es global, no selectivo. Ignorar el tren inferior conduce, tarde o temprano, a limitaciones y descompensaciones”.

Mantener una rutina variada protege frente al sobreentrenamiento y mejora el desarrollo de la fuerza total.

3. Falta de atención en las repeticiones

El tercer error, según GQ, es la falta de concentración durante cada repetición. La prisa o el desánimo provocan que muchos realicen los ejercicios de forma acelerada y automática, creyendo erróneamente que entrenar más rápido es avanzar mejor.

En realidad, el factor determinante para el crecimiento muscular reside en la calidad y control de cada repetición.

La falta de atención en
La falta de atención en las repeticiones reduce la efectividad del entrenamiento y el crecimiento muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

GQ lo resume así: “Si realmente queremos tener unos brazos grandes, debemos asegurarnos de que cada repetición merece la pena y que damos al tiempo que pasa el músculo bajo tensión la importancia que merece”. Se recomienda prestar atención a la conexión mente-músculo, controlar conscientemente el movimiento y realizar pausas breves antes de concluirlo.

Así, el tiempo bajo tensión aumenta y se obtienen mejores resultados. En palabras de Laura Fernández: “La conexión mente-músculo es fundamental. Mejor menos repeticiones, pero más conscientes y técnicas”.

Claves para progresar sin errores

Para evitar estos tres errores, GQ propone organizar cada sesión con criterio: no abusar de ejercicios de tren superior, combinar rutinas para todo el cuerpo y realizar cada repetición con máxima atención y propósito. La planificación, la variedad y la calidad técnica deben estar siempre por encima de la cantidad o la rapidez.

Como concluye el medio, entrenar con conciencia y constancia posibilita que los avances físicos se produzcan de manera natural y sostenible, sentando las bases para un desarrollo saludable y duradero.

Temas Relacionados

Errores de entrenamientoTren superiorLesiones en el gimnasioProgreso físicogimnasioejercicioresultadosLesionesGQNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Qué significa ser maquiavélico y cuál es la diferencia con el narcisismo

Expertos en psicología explican cómo identificar estos rasgos de la “tríada oscura”, sus orígenes y el impacto que tienen en las relaciones personales y laborales

Qué significa ser maquiavélico y

Libros impresos y audiolibros, ¿cómo impactan en el cerebro?

Un análisis reciente revela que la lectura tradicional y el consumo de audiolibros afectan de manera diferente la comprensión, la empatía y la forma de procesar la información, según datos publicados por la revista New Scientist

Libros impresos y audiolibros, ¿cómo

10 CEOs compartieron las rutinas que impulsan su concentración y eficiencia

Pequeños cambios en los hábitos diarios pueden marcar una gran diferencia en la productividad y el bienestar de quienes lideran grandes empresas

10 CEOs compartieron las rutinas

Por qué la natación supera al running y al gimnasio en beneficios físicos y mentales

Esta actividad acuática combina ejercicio cardiovascular, fortalecimiento muscular y equilibrio emocional, mientras protege articulaciones y promueve la relajación

Por qué la natación supera

Día Mundial del Café: cuál es el mejor horario para tomarlo y maximizar sus beneficios para la salud

La cafeína es una gran aliada de la productividad y la claridad mental, aunque los expertos señalan que su impacto depende tanto de la cantidad como del momento del día en que se consume. Qué recomiendan

Día Mundial del Café: cuál
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025 en Santa Fe:

Elecciones 2025 en Santa Fe: quiénes serán los candidatos a diputados nacionales

77 fotos de “Una noche en el Antiguo Egipto”, la cena a beneficio del Museo Nacional de Bellas Artes

Mató a su vecino en Corrientes, los familiares de la víctima lo amenazaron y la Policía tuvo que intervenir

El ex presidente de un club de San Juan amenazó a su hijo con un arma en una heladería y se enfrentó con la Policía

Una mujer fue baleada por su pareja policía en Entre Ríos: estuvo mes internada y quedó parapléjica

INFOBAE AMÉRICA
Axl Rose se reinventa: la

Axl Rose se reinventa: la novela gráfica que promete revolucionar el mundo del cómic

La policía de Múnich ordenó el cierre temporal del Oktoberfest tras hallar explosivos en una vivienda incendiada

El día que 800 mil personas festejaron en el Puente Golden Gate y la estructura casi pierde su forma

Israel cerró el acceso al norte de Gaza y limitó la movilidad de palestinos desde el sur

El asesinato de Roberto Samcam expone la “operación colegiada” entre la inteligencia cubana y Ejército nicaragüense

TELESHOW
Valentina Otero, de La Voz

Valentina Otero, de La Voz Argentina: “Sentía que mi forma de ser estaba mal”

Franco Masini: “Debí crecer de golpe y hoy me propongo vivir ‘ahora’ y sin tantos planes”

Muscari presentó Doradas, su obra creada con inteligencia artificial por sus 30 años de carrera: “Una aventura”

La China Suárez y su hija alentaron a Mauro Icardi en el triunfo del Galatasaray por Champions League

Lali, Soledad y Ale Sergi compartieron cuáles son sus hábitos para dormir: de “tipo bolita” a “como a un cadáver”