“Me sacudió a traición, como un cobarde”: fuertes declaraciones del boxeador que retuvo el título tras recibir un descalificador golpe en la lona

El combate terminó con descalificación para el retador por un golpe ilegal en la lona

“Un cobarde impresentable él y el técnico. Gente deplorable para el deporte”: con esas palabras, Ayrton Pacman Giménez describió a Juan Cruz El Diablo Uncos y su equipo en una extensa entrevista con el programa especializado Cerca del Ring, tras la pelea en el Polideportivo Víctor Nethol de La Plata en la que el retador fue descalificado en el noveno round por propinarle un golpe ilegal al campeón mientras estaba en el piso.

El boxeador platense, defensor del título latino superpluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), apuntó además contra la actitud posterior de Uncos en redes sociales: “Si miran sus redes, ellos están festejando. Festejan las piñas. Son, la verdad, impresentables. Gente que no suma para nada. Ellos contentos con lo que hicieron, festejando esa piña en el piso. Ellos hablan por sí mismos con las cosas que están haciendo”.

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Sobre el golpe que derivó en la descalificación, Giménez fue contundente: “El golpe que me dio fue primero el cabezazo, los golpes en la nuca, y la terminó de rematar con esa piña en el piso. Fue el único hematoma que tengo, acá al costado que se me hicieron como dos huevos, producto de ese golpe. La verdad que tuve un Dios aparte. Podría haber quedado en cualquier cosa, fue un golpe fulminante, con toda la fuerza. No es que me dio un toque. Yo indefenso. Se ve perfecto en una cámara de frente que me patino y hago un gesto con las manos como queriendo putear, de ‘otra vez me patino’. Y viene y me sacude a traición, como un cobarde. Como lo que es: un cobarde impresentable él y el técnico. Unos maleducados terribles. Después de lo que pasó seguían haciendo gestos en el ring. Inconscientes impresionantes. Gente deplorable para el deporte, que no le suma para nada”.

El Pacman fue contundente para referirse al accionar de su rival: "Me sacudió a traición, como un cobarde"

Giménez rechazó también que sus caídas durante el combate hayan sido producto de golpes del rival: “Vi que algunas páginas pusieron que caí varias veces y fueron resbalones, no estaba sentido ni endeble. No me podía adherir al ring por el calzado que utilicé, se puede ver claramente que me patinaba”. El campeón fue más específico sobre uno de los episodios: “En el noveno round se ve claro que no fue un golpe de él que me tira, sino que cuando saco la izquierda para contragolpear, sigue de largo la pierna derecha y caigo de rodilla, y viene lo que todos vimos”.

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El platense trazó una cronología de las irregularidades a lo largo del combate. Señaló que Uncos ya le propinó cabezazos en el primer round y que el árbitro Gustavo Thomas recibió sus advertencias desde temprano. En el sexto asalto, la situación se agravó: “Me raja la cabeza, en el medio de la frente, que por suerte no me cortó”. Describió además que el rival lo pisaba de forma sistemática: “Thomas le habrá llamado la atención más de cinco o seis veces. Me pisaba cada dos minutos. Lo que hizo fue una locura, el combo completo. De casi 30 peleas que tengo como profesional, esto no me pasó nunca”.

El campeón explicó que el plan táctico de su equipo contemplaba una primera mitad de pelea deliberadamente de bajo perfil. “Lo que pasó desde el primer round al quinto fue algo planteado tácticamente. Trato de ir encontrando mi tiempo y frustrando al rival. El rincón mío, cuando termina el cuarto round me dice: ‘Seguí un round así que ya lo estamos sacando de sí’, y creo que fue lo que se logró”, señaló ante Cerca del Ring. Lo que no previeron fue la reacción del retador: “Lo que no imaginamos nunca fue el descontrol que hizo Uncos a partir del sexto round”.

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Giménez y Uncos durante el pesaje

Giménez reveló también que las provocaciones verbales comenzaron antes de que la pelea se saliera de cauce. “En el tercero y cuarto round me empezó a putear. ‘Dale cagón’, ‘Dale puto’. Él ya se estaba frustrando”, recordó. Y cerró con una crítica al incumplimiento del límite de peso por parte del retador el día previo: “Primero por no dar la categoría el día anterior, se pasó más de un kilo”, dijo, en referencia a un detalle que, para el campeón, ya anticipaba el nivel de profesionalismo que Uncos mostraría durante la noche en La Plata. El Pacman frenó la balanza en 58.750kg y su rival estuvo en los 59.900kg.

“La verdad que fue un rival muy poco profesional, faltando el respeto no sólo a mí, sino a la gente del estadio y todo el público del boxeo. Es un deporte de caballeros. Uno trata de trabajar para poner el boxeo argentino allá arriba y esta clase de peleadores lo hunde, lo tira para abajo”, fue su contundente análisis.

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Con la descalificación de su rival, Ayrton Pacman Giménez consiguió la defensa de su título latino superpluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y sumó su vigésima cuarta victoria profesional (24-2-0, 4 KOs). Su contrincante quedó con una estadística de 10-4-1 (1 KO).