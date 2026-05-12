Mora en récord: qué es el perfil crediticio y cómo conocer tu historial de deudas

Un perfil crediticio sólido facilita el acceso a mejores tasas de interés y condiciones de financiamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mora en Argentina alcanzó un nuevo máximo, lo que renovó la preocupación por el acceso al crédito y la salud financiera de las familias y empresas. En este contexto, el perfil crediticio se ubica en el centro de la escena, ya que define quién puede obtener financiamiento, en qué condiciones y cuáles son los riesgos a considerar en un escenario con indicadores en aumento.

¿Qué es el perfil crediticio?

El perfil crediticio funciona como un registro histórico del comportamiento financiero de cada persona o empresa. Equivale a una carta de presentación que consultan bancos, entidades financieras, comercios y empresas de servicios antes de aprobar préstamos, otorgar tarjetas o fijar límites de consumo. El perfil no solo refleja si se cumplen los pagos a tiempo, sino también la cantidad y tipo de productos financieros activos, eventuales retrasos y hasta intentos recientes de acceder a nuevos créditos.

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Con una valoración promedio de 3,4 sobre 5, el perfil crediticio no solo sirve para decidir si una persona accede a una tarjeta o a un préstamo. También incide en el monto disponible, la tasa de interés, los plazos ofrecidos y hasta en contratos privados como alquileres, donde propietarios y agencias suelen solicitar un informe antes de firmar un acuerdo.

Cómo consultar el perfil crediticio en Argentina

Existen canales gratuitos y oficiales para revisar el estado crediticio propio, cada uno con particularidades y alcances distintos. Acceder a esta información es un derecho respaldado por las leyes vigentes.

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Central de Deudores del Banco Central

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ofrece la Central de Deudores, una herramienta donde cualquier persona puede ingresar su CUIT o CUIL y obtener un reporte con la situación de deudas bancarias, tarjetas de crédito y cheques rechazados correspondientes a los últimos 24 meses. El sistema clasifica la situación de cada usuario en una escala del 1 al 6 según el nivel de cumplimiento y los días de atraso:

Situación 1: al día

Situación 2: atrasos leves

Situación 3: problemas serios de pago

Situación 4: alto riesgo de incobrabilidad

Situación 5: deuda irrecuperable

Situación 6: irrecuperable por disposición técnica

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El acceso es gratuito y solo requiere el número de CUIT o CUIL. El reporte detalla el estado de cumplimiento de las obligaciones y quién reportó cada deuda.

La página web de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina permite a los usuarios consultar su situación crediticia consolidada de forma rápida y sencilla. (BCRA)

Derecho de acceso en Veraz (Equifax)

La empresa Veraz, uno de los burós de crédito más consultados, debe entregar de forma gratuita un informe completo cada seis meses, según la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales. El trámite puede realizarse por teléfono al (011) 5352-4800 o desde la página oficial. El informe de Veraz incluye información más detallada que la del BCRA, como consultas de terceros y deudas con comercios que no forman parte del sistema financiero tradicional.

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Derecho de acceso en Nosis

Nosis, otro buró clave del sector privado, también se encuentra obligado a facilitar el informe propio de manera gratuita, por aplicación móvil (“Mi Nosis”) o canales web. Consultar Nosis permite obtener una visión más integral, ya que algunas entidades informan únicamente a esta base y no a otros registros.

¿Por qué es importante el perfil crediticio?

El perfil crediticio impacta en todas las instancias donde se evalúa la confiabilidad financiera de una persona o empresa. Entre las principales consecuencias de tener un buen o mal perfil se encuentran:

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Mayor facilidad para obtener créditos personales, hipotecarios o prendarios.

Posibilidad de acceder a mejores tasas y mayores montos.

Condiciones comerciales más favorables en compras de alto valor.

Mejor posición para negociar contratos de alquiler.

En un escenario donde la mora suma diecisiete meses consecutivos de incremento, la consulta y el monitoreo frecuente del perfil crediticio adquieren mayor relevancia. Pagar en término, evitar atrasos y mantener productos financieros activos son factores que contribuyen a consolidar una reputación positiva.

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Factores que afectan el perfil crediticio

Diversos comportamientos pueden influir en el perfil crediticio de un usuario, más allá del simple hecho de tener deudas. Entre los más relevantes se encuentran:

Mantener pagos al día en servicios y tarjetas.

Registrar atrasos, incluso si luego se regularizan.

No contar con productos financieros activos, lo que dificulta la generación de historial.

Solicitar varios préstamos de forma simultánea, lo que puede alertar a los sistemas sobre un posible aumento de riesgo.

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Las entidades financieras suelen interpretar los datos de manera automática, por lo que detalles como un pago fuera de término pueden impactar la calificación durante varios meses, incluso después de regularizar la deuda.

Cómo mejorar el perfil crediticio

El acceso a mejores condiciones depende de una gestión responsable de las deudas y del cumplimiento de los compromisos asumidos. Algunas recomendaciones básicas para mejorar el perfil incluyen:

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Priorizar el pago de las deudas con mayores intereses o atraso acumulado, para evitar que sigan creciendo.

Identificar y eliminar gastos innecesarios, destinando esos fondos a reducir saldos pendientes.

Limitar el uso de la tarjeta de crédito en caso de arrastrar deudas previas.

Consultar regularmente la Central de Deudores del BCRA y solicitar informes a Veraz o Nosis para detectar errores o irregularidades.

El monitoreo regular permite identificar a tiempo cualquier inconveniente o deuda mal registrada, facilitando su rectificación en caso de error.

El monitoreo regular de la información en los burós de crédito ayuda a detectar y corregir errores en los informes personales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perfil crediticio de empresas y emprendimientos

Las empresas también cuentan con un perfil crediticio propio, que resulta determinante para acceder a financiamiento, comprar insumos o cubrir gastos operativos. Mantener al día los servicios, impuestos y préstamos vinculados al negocio contribuye a mejorar la reputación financiera y, con ello, las chances de conseguir apoyo bancario o comercial. Retirar dinero al descubierto puede perjudicar la calificación crediticia de la empresa, por lo que se recomienda evitar esta práctica cuando sea posible.

Fuentes oficiales y legales para la consulta

Para garantizar la seguridad y la legalidad en el acceso a la información crediticia, se recomienda utilizar siempre las plataformas oficiales:

Banco Central de la República Argentina : el portal BCRA y Vos ofrece guías para usuarios financieros y acceso directo a la Central de Deudores.

: el portal BCRA y Vos ofrece guías para usuarios financieros y acceso directo a la Central de Deudores. Argentina.gob.ar - Datos Personales : explica el marco legal de la Ley 25.326 y los mecanismos para rectificar información errónea o desactualizada.

: explica el marco legal de la Ley 25.326 y los mecanismos para rectificar información errónea o desactualizada. Defensa del Consumidor: brinda asesoramiento y asistencia para dar de baja deudas que ya fueron canceladas, pero siguen figurando en los informes.

Clasificación y seguimiento de la mora

La mora en el sistema financiero argentino viene en ascenso, según registros oficiales. Esta tendencia refuerza la necesidad de comprender y cuidar el perfil crediticio personal y empresarial. La clasificación de la situación crediticia, tanto en el BCRA como en los burós privados, representa una herramienta clave para anticipar restricciones o condiciones menos favorables al solicitar financiamiento o negociar contratos.

Consecuencias de un perfil deteriorado

Un perfil crediticio negativo puede limitar el acceso a productos financieros, encarecer las tasas de interés y dificultar operaciones cotidianas como la compra de electrodomésticos en cuotas, la adquisición de un vehículo o el alquiler de una vivienda. La presencia de atrasos o deudas consideradas irrecuperables reduce las posibilidades de negociación y habilita condiciones menos ventajosas para el usuario.

Claves para la gestión responsable

La gestión responsable del perfil crediticio implica estar al tanto de las obligaciones, revisar periódicamente el estado en los registros oficiales y utilizar las herramientas de consulta a disposición. Las plataformas digitales de los bancos, como la app u online banking de algunas entidades, permiten monitorear productos, límites y fechas de vencimiento, lo que ayuda a evitar sorpresas y a planificar pagos sin sobresaltos.

La información crediticia, al estar respaldada por mecanismos legales y por la intervención de organismos como el BCRA, brinda seguridad a los usuarios y permite a las entidades tomar decisiones basadas en datos objetivos. El conocimiento y la utilización de estos recursos constituyen el primer paso para fortalecer la posición financiera propia y minimizar riesgos en un entorno de incertidumbre.