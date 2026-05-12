La intimidad de Maxi López y sus hijos para organizar la cena familiar: pizza, debate “healthy” y humor

La dinámica familiar de Mai López en esta nueva etapa de su vida en Argentina (Video: Instagram)

Un día después del debut de Wanda Nara y Maxi López como protagonistas de la serie Triángulo Amoroso, la intimidad familiar del exfutbolista quedó expuesta en redes sociales con una escena cotidiana y cargada de humor. En el video publicado en su perfil de Instagram, el exfutbolista se mostró intentando organizar una cena familiar con sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto, fruto de su relación con la empresaria, en medio de negociaciones, bromas y malentendidos que reflejan la dinámica real de su vínculo.

La grabación arranca con Maxi sentado a la mesa, celular en altavoz, buscando coordinar la reunión. Plantea la idea de comer juntos temprano, apenas sus hijos terminen sus actividades. La expectativa de una comida compartida contrasta de inmediato con la espontaneidad de los chicos, que no tardan en expresar sus preferencias: uno de ellos dice que quiere pizza, mientras que otro agrega su entusiasmo por la misma elección.

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En la interacción registrada, el eje gira en torno al deseo de compartir un momento en familia, que se enfrenta a los gustos personales y a la dinámica propia de un grupo numeroso. Maxi pregunta: “¿Vamos a juntarnos a comer temprano? Cuando salga de acá, ¿vamos a comer algo?”, abriendo el juego a la participación de sus hijos.

La respuesta es inmediata y directa: “Tengo ganas de comer pizza. Me muero de comer pizza”. Maxi, en tono conciliador, busca una alternativa intermedia: “Bueno, vamos a encontrar un lugar donde encontremos pizza y algo healthy”, contemplando una opción más sana. Pero los chicos se mantienen firmes y rechazan la postura saludable. La negociación, lejos de tensarse, se resuelve con humor, dejando en claro que la voz de los chicos pesa tanto como la del adulto al momento de tomar decisiones simples.

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Maxi López posa junto a sus hijos Valentino, Benedicto y Constantino en un restaurante, compartiendo una tarde de relax

El intercambio termina por diluir la estructura original de la comida familiar para transformarla en una reunión flexible, donde la cantidad de comensales y el menú quedan abiertos a la improvisación.

Ante la confirmación de comer temprano, surge un nuevo equívoco: “Pero para siete”, dice uno de los hijos. Maxi, algo sorprendido, responde: “¿Cómo para siete? Si tengo cinco hijos, no siete”, lo que provoca las risas del grupo y desemboca en un cierre descontracturado: “Nos vemos a las siete, chau”. Maxi se despide, resignado, y comenta con ironía: “Qué sé yo. Terminamos siendo quince en la mesa después”.

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La frase final condensa la esencia del encuentro: la familia como un espacio donde las expectativas pueden cambiar en minutos y donde el humor funciona como puente ante cualquier eventualidad.

Se estrenó “Triángulo Amoroso”, la serie vertical que protagonizan Wanda Nara y Maxi López

La decisión de Maxi López de compartir este momento en su perfil de Instagram añade un componente contemporáneo: la exposición de la intimidad como parte de la narrativa pública de los famosos. Al mostrar la trastienda de la organización familiar, permite que sus seguidores accedan a una faceta menos formal y más espontánea de su vida, reforzando el vínculo entre personaje público y audiencia.

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La escena, que en otro contexto podría pertenecer al ámbito privado, adquiere una nueva dimensión mediática al coincidir con el estreno de Triángulo Amoroso. La serie, que mezcla elementos de la vida real de sus protagonistas con ficción y cultura pop, se convierte así en un telón de fondo para comprender el sentido de oportunidad y la estrategia detrás de la exposición de estos momentos cotidianos.

“Triángulo Amoroso”, la serie vertical que protagonizan Wanda Nara y Maxi López

La publicación de Maxi López suma un capítulo más a la interacción constante entre realidad y representación, donde la vida en familia, el humor y la negociación diaria se transforman en contenido para redes, ampliando el alcance de su figura más allá del ámbito deportivo o del espectáculo tradicional.

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Cabe recordar que el primer episodio de la serie vertical, estrenado en simultáneo en la televisión abierta y en diversas plataformas, puso en primer plano la convivencia de géneros y registros, donde la vida real de los protagonistas se entrelaza con relatos ficcionados y situaciones reconocibles para el público argentino.