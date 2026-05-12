Furor y controversia: las opiniones de los famosos sobre la serie vertical de Wanda Nara y Maxi López

Tras el estreno en simultáneo de Triángulo amoroso, diferentes figuras dieron su mirada sobre el proyecto que protagonizan Wanda Nara y Maxi López (Puro Show – El Trece)

El estreno de Triángulo Amoroso no solo marcó un antes y un después en la producción de contenidos digitales, sino que también abrió el debate entre actores, directores y productores sobre los límites y el potencial del formato. Telefe apostó fuerte por la innovación, trayendo a Wanda Nara y Maxi López como protagonistas de una serie donde ambos se interpretan a sí mismos y el guion se convierte en un torbellino de conflictos a raíz de una cláusula contractual inesperada. El fenómeno llegó rápidamente a los programas de espectáculos, y en Puro Show (El Trece) varias figuras de peso del ambiente opinaron sobre la verticalidad y el futuro de la ficción.

El primero en tomar la palabra fue Juan José Campanella, director multipremiado y referente de la ficción local. Consultado sobre el fenómeno, fue tajante. “No me gusta el formato vertical. Me parece bien para ver una cabeza hablando o un solo bailarín, pero para nada más”, sentenció. Si bien no descartó del todo la posibilidad de sumarse como actor al comentar que “podría ocurrir”, dejó en claro que su preferencia sigue estando con la pantalla horizontal y las historias tradicionales.

PUBLICIDAD

Otra voz relevante fue la de Griselda Siciliani, quien se mostró escéptica pero abierta al juego: “Creo que no, que son esas que duran diez segundos, algo así. Nunca digas nunca, pero el scrolleo ni siquiera lo hago yo. Ni siquiera soy de estar mirando cosas. No me imagino”, confesó la protagonista de Envidiosa, admitiendo que aún no conecta del todo con los nuevos hábitos de consumo, aunque no cierra las puertas a futuros desafíos.

Wanda Nara y Maxi López lanzaron su serie vertical, Triángulo amoroso (Prensa de Telefe)

Entre los que todavía ven con distancia el formato, Michel Brown planteó sus dudas sobre el desarrollo narrativo. “Me cuesta entender que se pueda desarrollar una historia tan rápido. Pero a lo mejor es mi cabeza, que vengo de otro lugar”, expresó, entre risas y sin ocultar su desconcierto ante la velocidad que impone la verticalidad.

PUBLICIDAD

El contrapunto lo dieron figuras como Nazarena Vélez, que celebró la llegada de la ficción vertical y la consideró una oportunidad tanto para el público como para los productores. “Me divierte todo lo que es ficción vertical, me parece que está buenísimo. Como productora me parece muy interesante. La gente se engancha, es un minuto y medio y ves una historia”, opinó la actriz y empresaria, destacando la inmediatez y el atractivo para las nuevas generaciones.

Una postura similar expresó Malena Solda, quien enfatizó la importancia de adaptarse a los nuevos tiempos: “Todos los formatos nuevos me parecen interesantes y bienvenidos sean. Vi muy, muy poquito y me llamó la atención y me parece que todo bueno”, aseguró la actriz, abierta a futuras participaciones. Gerardo Romano, por su parte, fue más crítico: “A mí ya breve ya... Me resulta difícil ver lo chiquitito y breve”, reconoció, dejando entrever su nostalgia por las historias largas y desarrolladas.

PUBLICIDAD

Este lunes, la serie vertical vio la luz y suscitó diferentes opiniones en el ámbito del espectáculo (Prensa de Telefe)

Leo Sbaraglia, una de las voces más respetadas del cine y la televisión, se mostró flexible, aunque con preferencias claras: “No lo descarto, nunca se sabe. Por ahora vengo con la ficción horizontal, que estoy haciendo bastante, gracias al cielo”, bromeó, aunque no cerró la puerta a experimentar en el futuro. Más pragmático, Gastón Sofritti puso el foco en la oportunidad laboral que representa la aparición de nuevas plataformas: “Todo lo que sea trabajo y generar cosas para actores a mí me parece que siempre está bueno, y que si se puso de moda también es por algo y porque hay alguien que lo consume. Lo importante es que haya más y mejor no matar una cosa con la otra”, reflexionó, celebrando la coexistencia de formatos y la ampliación de espacios para los artistas.

El debate dejó en claro que, más allá de la novedad técnica, la llegada de la ficción vertical genera curiosidad, entusiasmo y también incertidumbre entre los profesionales del medio. Mientras algunos ven en el formato la posibilidad de contar historias rápidas y adaptadas a los nuevos hábitos de consumo, otros extrañan la profundidad y el desarrollo de las series tradicionales. Lo cierto es que con Triángulo Amoroso, Telefe abrió un nuevo capítulo en la ficción argentina: uno en el que la pantalla se gira, los protagonistas se reinventan y el público tiene la última palabra. Y por ahora, el fenómeno no deja de crecer.

PUBLICIDAD