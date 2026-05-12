El contrapunto entre el abogado del tatuador de Duki y Maru Duffard en Infobae al Mediodía: “No se hace un tatuaje más con él”

El abogado del tatuador de Duki pasó por Infobae en Vivo y contó porqué intimaron judicialmente al trapero

El reclamo por derechos de autor sobre tatuajes desató un intenso ida y vuelta entre Felipe Franco Trigo (abogado del tatuador Iván de Quilmes) y Maru Duffard (conductora de Infobae al Mediodía). La discusión se centró en la demanda iniciada por Iván de Quilmes, tatuador de Duki (cuyo nombre real es Mauro Ezequiel Lombardo), quien exige reconocimiento legal y resarcimiento económico del artista de trap por el uso no autorizado de sus diseños en campañas y productos.

El tatuador de Duki reclama porque su diseño de las “alitas” —un tatuaje icónico que el músico lleva bajo sus ojos— ha sido utilizado en merchandising, promociones y plataformas comerciales sin su permiso. Considera que, aunque Duki puede exhibir los tatuajes como parte de su identidad personal, el empleo de dicho diseño en productos y campañas debe ser autorizado y compensado por tratarse de una obra original explotada económicamente.

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Duki en una imagen de archivo. (Atresmedia)

Debate sobre derechos de autor en tatuajes

Al comenzar el debate, Franco Trigo explicó: “Iván de Quilmes es el tatuador, todo el mundo eso ya lo sabe. Y acá la cuestión está en que se está utilizando el diseño, el dibujo, abstrayéndolo del tatuaje y colocándolo en merch, ¿sí? En gorras”.

El abogado enfatizó: “Uno tiene que contar con la debida autorización o la licencia por parte de su autor, ¿sí? Los derechos económicos y de explotación de cualquier obra de arte solamente son para el autor, salvo que, dice la ley, expresamente el autor lo ceda o lo licencie”.

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El letrado ejemplificó: “Netflix para promocionar el documental de Duki utilizó esos diseños, las famosas alitas, y las puso en distintos personajes de series y programas para publicitar”. Mencionó también la campaña de una conocida cerveza en España, en 2022.

Duffard objetó: “Pero es que lo que están comercializando son los tatuajes del Duki, no el diseño de las alitas. O sea, esas alitas valen porque las tiene Duki en la cara. ¿O no?”

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Franco Trigo contestó: “No importa por qué valen. Acá la cuestión es si se abstrae el diseño y se coloca en productos para comercializarlos. Jamás podríamos plantearle a Mauro Lombardo un planteo descabellado de que no salga con su cara porque nosotros te tenemos que pagar. Eso sería descabellado”.

El dr. Felipe Franco Trigo y Maru Duffard

Y aclaró: “Duki podría salir en una campaña con una gran marca, desnudo, mostrando sus tatuajes, y eso estaría bien, porque ahí estaría usando su imagen personal y el derecho personalísimo del propio cuerpo. Pero acá no estamos planteando eso”.

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La diferencia planteada por el abogado fue concreta: el debate no es sobre la imagen de Duki, sino sobre el uso de los diseños creados por Iván de Quilmes en productos y campañas para generar beneficios económicos.

Facu Kablan aportó: “Estoy viendo justo la imagen. Duki tiene como sesenta y cuatro tatuajes en la cara. Pero hay dos tatuajes no más, que son los icónicos y son los utilizados”.

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Valor comercial de los tatuajes y uso sin autorización

Duffard planteó otro enfoque: “El diseño cobra valor, no por el diseño en sí, sino por la persona a la cual está asociada. La que le da valor comercial a ese dibujo es la asociación de la persona, no el dibujo”.

Franco Trigo insistió en que precisamente por eso se presenta el reclamo: “Si él no hubiera hecho campañas publicitarias, no habría ninguna explotación económica. Obviamente, es porque Duki es Duki”.

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Tatuador de Duki

El abogado ejemplificó con el caso de los grafitis: “Si yo hago una publicidad con ese grafiti que hizo otro autor, tengo que pedirle la licencia, la autorización. Acá es distinto, pero si están usando el diseño, necesitan permiso”.

Kablan precisó: “Justamente los tatuajes que se hicieron virales y conocidos son los que hizo tu representado, ¿no?”

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Franco Trigo quiso aclarar: “Sí, el tema es hasta el diseño. Estamos hablando de una creación que ha hecho Iván”.

Refiriéndose a antecedentes, el abogado afirmó: “Ha habido muchos casos en Estados Unidos de tatuadores que han iniciado acciones legales contra artistas que explotaron económicamente los diseños artísticos de los tatuajes. No está tan regulado, pero no deja de ser una obra artística que exige su protección”.

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La conversación entre Duki e Iván de Quilmes, su tatuador

Sobre una conversación privada entre Iván y Duki, Franco Trigo recordó: “Esta conversación que tuvieron por mensaje privado Iván y el señor Mauro Lombardo fue del año pasado”.

Hacia una resolución y opinión de las partes

Respecto al estado del reclamo, el abogado puntualizó: “Nosotros lo que estamos reclamando es, primeramente, que se reconozca la paternidad de la obra del señor Iván de Quilmes. No es de Duki, es de Iván”.

Agregó: “En segundo lugar, la compensación económica, porque esto ha explotado y, como decía Maru, porque es Duki. Obviamente es Duki, pero justamente por eso se hace la campaña”.

Acerca de los pasos legales, detalló: “Ahora en breve vamos a tener una mediación prejudicial para ver si ellos realmente van a cumplir con su palabra, lo que han manifestado, que quieren ellos llegar a un acuerdo, de que quieren tratar de resolverlo”.

Duffard expresó su visión sobre la relación profesional futura entre el músico y el tatuador: “Y lo que está claro es que Duki no se hace un solo tatuaje más con tu cliente, ¿no? Nunca más le pisa la casa del tatuador… ya es una persona consagrada y si después no va a poder usar los tatuajes… o va a tener que compartir parte de su explotación comercial”.

El Dr. Felipe Franco Trigo, abogado del tatuador de Duki

Franco Trigo respondió: “No, ahí hay un error. Él puede usarlos como quiera, pero no sacar una ganancia económica del tatuaje per se. No estamos hablando del cuerpo de Duki”.

Profundizó: “Estamos separándolo… abstraer. Aaron Perzanowski, un autor de Estados Unidos, ha debatido mucho sobre el tema. Hay una licencia implícita a la hora de tatuar el cuerpo de una persona… Ahora, hacer negocio, currar económicamente con un diseño es totalmente distinto”.

El reclamo, reiteró, busca “una oferta económica real, no estar bicicleteando, ¿no? Porque si no seguimos en veremos”.

Según el letrado, ambas partes coincidieron en su disposición a negociar una solución. “Claramente hay predisposición para llegar a un acuerdo”, manifestó Franco Trigo.

Duffard, al cerrar el intercambio, mostró sus reservas sobre la singularidad del caso en la industria del tatuaje y la música urbana.

El debate exhibe con nitidez el dilema entre valorar la autoría del diseño y el magnetismo de la figura a la que está asociado. El desenlace dependerá de la capacidad de ambas partes de encontrar un acuerdo en torno a los límites entre arte y explotación comercial.

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