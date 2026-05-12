Política

Sin Santiago Caputo, la mesa política definió la agenda legislativa en medio de tensiones internas y el reclamo universitario

La reunión que encabezó Adorni en Casa Rosada duró dos horas. A metros del intercambio, una nueva movilización exigía el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

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La mesa política se reúne en Casa Rosada
La mesa política se reúne en Casa Rosada

En otra semana compleja, la mesa política retoma sus debates habituales con intención de ordenar la agenda legislativa, con particular foco en la estrategia que desplegarán para tratar la reforma electoral, que abre discusiones internas en función de los apoyos obtenidos hasta el momento.

En este contexto, y tras la decisión de la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, de desoír la directiva de Javier y Karina Milei de respaldar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mientras la justicia lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, el reducido grupo designado por el Presidente se reúne desde las 16 en las oficinas del Ministerio del Interior, en la planta baja de Casa Rosada.

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Aunque la senadora libertaria prometió bajar el perfil, el ambiente en el oficialismo refleja diferencias de criterio. A pesar de esto, el equipo debatirá los lineamientos para reactivar la actividad legislativa, en un nuevo intento por recuperar la agenda marcada por el caso Adorni, y buscar la aprobación del mayor número posible de leyes.

Luego de la convocatoria a Adorni, y bajo la supervisión de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, participan en la reunión los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía); el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. El asesor presidencial, Santiago Caputo, estuvo ausente “con aviso” por cuestiones de agenda.

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Marcha Federal Universitaria - Plaza de mayo - 12 de mayo - Drone
La marcha en reclamo por el financiamiento universitario (AFP)

En paralelo, afuera, en Plaza de Mayo, columnas de estudiantes universitarios, autoridades educativas y referentes políticos leen el documento final que respalda la movilización en reclamo por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, ratificada por dos fallos judiciales. En Diputados descansa una versión de la adaptación de la ley diseñada por el Ejecutivo que no tiene fecha de tratamiento.

El bloque libertario buscará discutir en los próximos días en Diputados la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), la Ley Hojarasca impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y la reducción de subsidios para zonas frías.

En el Senado, la Comisión de Asuntos Constitucionales comenzará este miércoles al debate por la reforma electoral. Este punto supone uno de los grandes temas a ser tratados esta tarde por la mesa política a raíz del accionar de Bullrich, quien acordó con el PRO y la UCR la segmentación del proyecto para discutir Ficha Limpia de manera separada a la reforma original.

Sin embargo, Karina Milei dio la orden de mantener el proyecto tal y como fue girado al Congreso. Por este motivo, la normativa que busca modificar el sistema electoral antes de las elecciones de 2027 incluye la discusión sobre Ficha Limpia. “Todo lo que no haya sido consensuado por la mesa no representa la decisión del Gobierno en su conjunto”, argumentó un negociador del oficialismo ante este medio.

La jefa de bloque del Senado de LLA, Patricia Bullrich (REUTERS)
La jefa de bloque del Senado de LLA, Patricia Bullrich (REUTERS)

No cambiamos de idea. Diseñamos un proyecto que incluye todo, pero Patricia no estuvo en la elaboración y un poco le gusta el protagonismo”, se expidió otra voz del karinismo.

Por otro lado, el oficialismo prevé sesionar esta semana para aprobar una nueva tanda de pliegos judiciales enviados por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien con este nuevo envío supera los 100 nombramientos promovidos.

En Balcarce 50 se jactan de haber enviado a la Cámara Alta el acuerdo con bonistas por el default de 2001, la Ley de Propiedad Privada, el proyecto de Fraude de Pensiones por Invalidez, y la ley de Falsas Denuncias de la senadora aliada Carolina Losada.

La reunión de esta tarde, prevista inicialmente para las 14 pero postergada a las 16, constituye una continuación reducida del intercambio de Gabinete del viernes pasado, en el que el Presidente reiteró, ante todos los presentes, su respaldo a Adorni. En tono enfático, sostuvo que no entregaría a ningún funcionario por una elección y ratificó al ministro coordinador pocos días después de los cuestionamientos de Bullrich.

Esta mañana, la senadora le bajó el tono al cruce al sostener que al Presidente lo caracteriza una “emocionalidad importante”, y se negó a comentar reuniones de equipo. “Vamos a discutir muchísimos los temas que están en el Parlamento”, anticipó en la previa a la reunión de esta tarde desde la Jornada Nacional del Agro que se celebró en la Bolsa de Cereales.

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