Pantalones capri: la prenda que regresa con fuerza en la moda urbana

El capri se convierte en pieza clave del street style internacional

La reaparición de los pantalones capri irrumpió con fuerza en la moda urbana. Lo que antes se asociaba a estilos estivales o deportivos, ahora se convirtió en un símbolo de versatilidad y sofisticación en las calles y pasarelas.

Figuras influyentes de la moda mostraron diferentes maneras de incorporar el capri en conjuntos urbanos, demostrando que es posible equilibrar comodidad y elegancia a partir de un solo patrón.

PUBLICIDAD

Cada nueva aparición pública de estos pantalones consolidó su protagonismo en la tendencia actual, marcando nuevas formas de uso y reinterpretaciones llenas de carácter.

El capri desafía las estaciones y conquista todo tipo de looks (Imagen Ilustrativa Infobae)

A lo largo de las últimas temporadas, trascendió su tradicional asociación con el verano o el deporte y fue adoptado como un básico adaptable a diferentes estaciones y ocasiones.

PUBLICIDAD

Las calles de ciudades como Nueva York, París y Milán vieron proliferar combinaciones en las que el pantalón capri se convirtió en el eje central de propuestas modernas, tanto en looks monocromáticos como en ensembles de contrastes marcados.

La pieza se integró fácilmente a la silueta contemporánea, aportando un aire relajado sin perder el pulso de la sofisticación.

PUBLICIDAD

Zaira Nara: el capri en la moda urbana deportiva

Zaira Nara reinventa el capri con campera deportiva y stilettos blancos

Recientemente, Zaira Nara apostó por los pantalones capri en un conjunto durante el partido de Boca. En uno de sus looks, combinó unos capri negros ajustados con una campera deportiva azul marino que presentaba detalles en amarillo y el escudo de Boca Juniors, junto a stilettos blancos y una camisa beige.

El contraste entre la prenda deportiva y el calzado de taco acentuó el regreso del capri en la moda urbana y añadió un guiño futbolero a su imagen.

PUBLICIDAD

Estilismos urbanos con pantalones capri de Rebecca Donaldson

Rebecca Donaldson apuesta por el capri blanco y sandalias negras en el Grand Prix (Xpb.Cc Limited/action press/Sipa USA)

Rebecca Donaldson aportó dos versiones distintas del pantalón capri en sus apariciones en Grand Prix de la Fórmula 1. En una de ellas, eligió unos capri blancos de mezclilla, acompañados por una campera a juego y sandalias negras de tiras finas.

La elección de accesorios pequeños y lentes oscuros completó su propuesta monocromática, otorgándole un aire relajado pero sofisticado.

PUBLICIDAD

Rebecca Donaldson elige capri negro y suéter blanco para un look sofisticado (REUTERS/Jakub Porzycki)

En otra ocasión, Donaldson optó por unos pantalones capri negros de corte recto y cintura alta, que combinó con un suéter blanco translúcido de textura ligera, superpuesto sobre un top blanco.

El conjunto se completó con sandalias negras de tacón bajo y gafas de sol rectangulares. Esta elección resaltó el pantalón capri como pieza funcional para el street style, logrando una síntesis entre comodidad y elegancia.

PUBLICIDAD

Bella Hadid y la reinterpretación del capri en pasarela

Bella Hadid deslumbra en pasarela con capri gris y botas burdeos (REUTERS/Alessandro Garofalo)

Bella Hadid ofreció una visión renovada del pantalón capri durante una presentación de pasarela durante la Semana de la Moda de Milán 2026. Lució un modelo en tejido técnico gris, de tiro alto y con dobladillo blanco visible, que acompañó con un top sin mangas en color oscuro y botas altas burdeos con detalles dorados.

El look se completó con un bolso pequeño negro de mano, subrayando la reinterpretación del capri desde la perspectiva de la alta moda y mostrando su potencial para adaptarse a contextos sofisticados.

PUBLICIDAD

Kendall Jenner y la consolidación del capri en la tendencia actual

Kendall Jenner impone tendencia con capri negro y prendas superpuestas (The Image Direct/The Grosby Group)

Kendall Jenner eligió unos pantalones capri negros de corte ceñido, que dejaban al descubierto la parte baja de la pierna, aportando un aire contemporáneo y funcional a su conjunto.

Combinó la prenda con un suéter negro de tejido grueso y cuello alto, junto a una pieza superpuesta blanca de textura arrugada en la zona de la cadera.

PUBLICIDAD

El look se completó con stilettos negros de punta fina y un bolso pequeño del mismo color. El contraste entre las prendas superiores de silueta amplia y los capri ajustados resaltó la silueta y puso de relieve la versatilidad de esta prenda para la moda urbana actual.