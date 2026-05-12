La inversión de 13 millones y medio de dólares que realizó Lionel Messi en Barcelona

Leo Messi compra el edificio de las antiguas galerías Vía Wagner de Turó Park en Barcelona (Europa Press / Reuters)

Aunque hoy reside en Estados Unidos, donde descolla en el Inter Miami, y se prepara para disputar su sexto Mundial con la selección argentina, Lionel Messi sigue alimentado su faceta empresarial, con la que tiende lazos con Barcelona, la ciudad que lo acogió cuando era un niño y con la que llegó a la cima del fútbol europeo.

Rostower Socimi, la sociedad cotizada de inversión inmobiliaria del legendario futbolista, pagó 11,5 millones de euros (cerca de USD 13,5 millones) por el edificio corporativo que ocupaban las antiguas galerías Vía Wagner en el Turó Park de Barcelona. La operación se cerró con el ‘private office’ Santomera Bay, perteneciente a Alejandro Alcaraz.

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Estas galerías permanecían cerradas desde 1993 debido a la existencia de 87 locales “con propietarios y aspiraciones divergentes”, y la operación incluye una reforma integral del edificio, de 4.000 m2, que posteriormente se destinará al mercado de alquiler, informa Santomera Bay este martes en un comunicado.

La Socimi también es titular de MiM Hotels, marca bajo la que opera una cadena de establecimientos hoteleros en Sitges, Ibiza, Mallorca, Baqueira, Sotogrande y Andorra, todos gestionados por Meliá Hotels International. A ese portafolio se suman los restaurantes Hincha, bajo la dirección del chef Nandu Jubany. Y su inversión en la cadena El Club de la Milanesa, que hasta tiene su local en el Miami Freedom Park, el nuevo hogar de Las Garzas, campeón defensor de la MLS.

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“Tuve una carrera deportiva muy larga, la sigo teniendo, y siempre tuve gente alrededor mío de confianza, que se ocupaba un poco de todo eso, pero en el último tiempo me interesé mucho más en lo que se hacía y lo que se puede hacer. El fútbol tiene una fecha de caducidad, lamentablemente. En algún momento se termina. Y me gusta empezar a ver qué se puede llegar a hacer. El empresariado me gusta, quiero seguir aprendiendo. Estoy arrancando en esto. Siempre me dediqué al 100% a la profesión, pero sé que se viene otra cosa, otro mundo y de a poquito me voy metiendo”, supo revelar en noviembre durante su presentación en el América Business Forum sobre el rol que va proyectando de cara al futuro sin los botines puestos.

La Pulga declaró en más de una oportunidad que no se veía como entrenador, pero ya aseguró su vínculo con el fútbol desde otro papel. Tiene intereses en el Inter Miami, en el Deportivo LSM, club uruguayo del que es dueño junto a su amigo Luis Suárez, y hace unas semanas compró el Unió Esportiva Cornellà, club de Cataluña, que compite en la Tercera RFEF, equivalente a la Quinta División del fútbol español.

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Lionel Messi aparece en pantalla, dirigiendo un mensaje a un grupo de jóvenes que lo observan atentamente. El video documenta el saludo virtual del futbolista al plantel del Cornellá. Varios hombres se muestran concentrados ante la proyección, mientras uno de ellos sonríe. Messi lleva un buzo oscuro con rayas blancas y tiene los brazos cruzados.

Aunque la Pulga y su familia residan en Miami, los lazos con la comunidad en la que se terminó de formar y vivió 21 años se mantienen intactos. De hecho, el futbolista, su esposa Antonela Roccuzzo, y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro aún tienen su casa en Castelldefels, a pocos kilómetros del Estadio Nou Municipal de Cornellà, que tiene una capacidad para 1500 personas y es el hogar de la entidad que compró el campeón del mundo y bicampeón de América con Argentina.

El atacante incluso ya tomó contacto a través de un video con el plantel y el staff de la institución. “Quería presentarme, saludarlos y que sepan que acá estamos para crecer y ayudar en todo lo que haga falta. Tenemos mucha ilusión en ese nuevo proyecto”, anunció.

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La fama en la formación del Unió Esportiva Cornellà fue uno de los elementos que tentó a Messi para invertir en el club. David Raya; Jordi Alba, ex compañero del argentino tanto en el Barça como en Inter Miami y Gerard Martín son algunos de los afamados futbolistas surgidos de su cantera. El trabajo de las academias apasiona al capitán de Argentina, por eso también está muy metido en el día a día de lo que sucede en el fútbol base del Inter Miami, en el que militan sus hijos.

¿Acaso el foco estará puesto prioritariamente en la formación, en darles herramientas a las promesas para potenciarlas? El tiempo lo dirá, pero el rosarino es un ganador: no por azar ostenta 35 títulos en su carrera y va camino a los 1000 goles. Y seguramente va a buscar que el equipo gane y crezca hasta llevarlo lo más cerca posible de la élite.

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Con la pelota o sin la pelota de por medio, Messi sigue ampliando su cartera de inversiones. Y ahora sumó el edificio de las antiguas galerías Vía Wagner en el Turó Park de Barcelona.