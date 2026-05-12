República Dominicana clasifica a la Guardia Revolucionaria de Irán y a Hizbulá como organizaciones terroristas

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) y el grupo Hizbulá de Líbano han sido oficialmente catalogados como organizaciones terroristas por el gobierno dominicano.

República Dominicana ha dado un paso que la integra de lleno en los estándares internacionales de lucha contra el terrorismo: desde este martes, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) y el grupo Hizbulá de Líbano han sido oficialmente catalogados como organizaciones terroristas por el gobierno dominicano.

Según detalla una nota de la agencia EFE, esta decisión gubernamental, confirmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, responde a la aplicación estricta de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como de la Convención Interamericana contra el Terrorismo y de la legislación nacional.

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EFE destaca que el país caribeño, que mantiene relaciones diplomáticas con Irán a través de su embajada en Cuba, ha comunicado la medida en medio de un escenario internacional marcado por la presión sobre las actividades de estos grupos en la región.

La nueva designación no solo implica la inclusión de CGRI y Hizbulá en las listas de organizaciones bajo vigilancia: activa todos los controles y restricciones previstos por la normativa nacional e internacional para combatir el terrorismo.

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Esto coloca a República Dominicana en sintonía con otros países del hemisferio occidental que han endurecido su postura frente a actores señalados por su participación en operaciones armadas, financiamiento ilícito y redes de influencia transnacional.

Motocicletas pasan ante un cartel que muestra una imagen del fallecido líder supremo de irán, el ayatolá Alí Jamenei, fallecido en ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, con el puño enmarcado entre puños enmarcados de seguidores, en el centro de Teherán, Irán, el miércoles 6 de mayo de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi)

El Gobierno de Costa Rica también declaró el pasado 8 de abril de 2026 a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), Hezbolá, Hamás y Ansar Allah (milicia hutí de Yemen) como organizaciones terroristas, una medida adoptada en sesión del Consejo de Seguridad Nacional el 6 de abril para fortalecer la prevención y persecución de redes de apoyo logístico y financiero relacionadas a estos grupos, según comunicó la Cancillería costarricense.

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El respaldo internacional se manifestó con la reacción del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien describió la decisión del entonces presidente Rodrigo Chaves como una “declaración clara contra el terrorismo”, afirmando que estos grupos constituyen una amenaza tanto para Oriente Próximo como para el resto del mundo, según cita Infobae.

El 31 de marzo de 2026, Argentina incluyó también a la Guardia Revolucionaria de Irán en su lista de entidades terroristas, detalló The Jerusalem Post.

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Una mujer pasea por un edificio parcialmente dañado objetivo de un ataque israelí en el barrio de Haret Hreik, suburbio sur de Beirut, Líbano, 07 de mayo de 2026.EFE/EPA/STRINGER

Un anuncio esperado

El gobierno dominicano enmarcó el anuncio dentro de una estrategia de cooperación más amplia con Estados Unidos, concretamente en el contexto del acuerdo bilateral conocido como Escudo de las Américas.

La versión oficial sostiene que este acuerdo tiene como objetivo profundizar la colaboración en áreas de seguridad, migración, combate al narcotráfico, vigilancia, intercambio de información y modernización de controles en fronteras y aeropuertos.

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La medida fue presentada como una acción coherente con los compromisos internacionales asumidos por República Dominicana, reafirmando su adhesión a la lucha global contra el terrorismo y su intención de fortalecer la seguridad interna y regional.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, se saludan en un evento con líderes americanos.

Desde la perspectiva diplomática, el anuncio adquiere relevancia porque se inscribe en una fase de mayor alineamiento con Washington y de atención especial por parte de los gobiernos de la región a posibles riesgos derivados de la presencia y actividad de redes de terrorismo y crimen organizado.

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El gobierno dominicano remarcó que la clasificación de CGRI y Hizbulá no es una medida aislada, sino parte de un esfuerzo más amplio para reforzar la cooperación en vigilancia, control fronterizo y respuesta operativa frente a amenazas transnacionales.

Así, República Dominicana fortalece su posición en el escenario internacional y ajusta su normativa a los estándares exigidos por los organismos multilaterales, en un contexto de crecientes desafíos en materia de seguridad y crimen organizado.

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