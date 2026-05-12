Conmoción en la NBA por la muerte de un jugador de Memphis Grizzlies a los 29 años: “Estamos devastados”

El alero de Memphis Grizzlies Brandon Clarke en acción durante un partido de la temporada regular de la NBA ante Oklahoma City Thunder (Petre Thomas-Imagn Images)

La NBA quedó en shock por la noticia de la muerte del jugador de los Memphis Grizzlies Brandon Clarke a los 29 años. La franquicia estadounidense emitió un breve comunicado en sus redes sociales, aunque no brindó detalles de lo sucedido.

“Estamos desconsolados por la trágica pérdida de Brandon Clarke. Brandon fue un compañero de equipo excepcional y una persona aún mejor, cuyo impacto en la organización y en la gran comunidad de Memphis no será olvidado”, lamentaron los Grizzlies este martes.

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Por su parte, el comisionado de la NBA, Adam Silver, emitió la siguiente declaración en relación con el deceso del basquetbolista: “Estamos devastados al enterarnos del fallecimiento de Brandon Clarke. Como uno de los miembros de más larga data de los Grizzlies, Brandon era un compañero de equipo y líder querido que jugaba el deporte con una enorme pasión y coraje. Nuestros pensamientos y condolencias están con la familia de Brandon, sus amigos y la organización de los Grizzlies”.

Brandon Clarke, jugador de Memphis Grizzlies, falleció a los 29 años (@NBA)

En cuanto a su trayectoria deportiva, Brandon Clarke jugó en Memphis durante los siete años de su carrera profesional en la élite del básquetbol, tras ser seleccionado por los Grizzlies en la primera ronda del draft de 2019. En la temporada 2025-26 solo tuvo actividad en dos partidos, al perderse gran parte del año por lesiones en la rodilla y la pantorrilla. Sumó un total de 309 partidos, con promedios de 10,2 puntos y 5,5 rebotes por juego.

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En la universidad de Gonzaga, Clarke se consolidó como una de las figuras del equipo: fue incluido en el tercer equipo All-American en 2019 y contribuyó a llevar a los Bulldogs hasta la Elite Eight. Al término del Torneo de la NCAA, también integró el equipo All-Region.

De acuerdo con información publicada en The Athletic, en abril, Clarke fue arrestado y procesado en Arkansas por cuatro cargos, entre ellos tráfico de sustancias controladas y fuga en vehículo a alta velocidad.

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