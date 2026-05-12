Crimen y Justicia

La falsa médica de Chaco fue imputada por la muerte de un paciente de 63 años

Lidia Mabel Ojeda fue acusada formalmente por los delitos de homicidio con dolo eventual, usurpación de títulos y ejercicio ilegal de la profesión. La Justicia investiga en cuántos centros de salud trabajó y si existen más víctimas

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Lidia Mabel Ojeda está acusada de usurpación de títulos, ejercicio ilegal de la medicina y homicidio

La situación judicial de Lidia Mabel Ojeda, la falsa médica investigada por ejercer ilegalmente la medicina en hospitales públicos de la provincia de Chaco, quedó más complicada este martes tras ser imputada formalmente.

La fiscalía la acusa por tres delitos: usurpación de títulos, ejercicio ilegal de la medicina y también homicidio con dolo eventual, ya que se le imputa la muerte de un paciente de 63 años, fallecido el 21 de diciembre pasado en el hospital de Quitilipi, según pudo saber Infobae.

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Tras ser notificada de los cargos que enfrenta, Ojeda se abstuvo de declarar ante el fiscal Marcelo Soto. Luego de la audiencia, fue trasladada nuevamente a un calabozo, donde espera saber cómo sigue su situación procesal. La fiscalía ahora tiene un plazo de hasta diez días para decidir si solicita la prisión preventiva de la acusada.

Mientras tanto, la investigación busca determinar desde cuándo y en cuántos hospitales públicos trabajó la mujer haciéndose pasar por médica. En el allanamiento en su domicilio, los investigadores secuestraron insumos médicos, uniformes y documentación vinculada a los pacientes, así como un sello del Ministerio de Salud Pública del Hospital Dr. Emilio F. Rodríguez, de Quitilipi. También fragmentos de papeles quemados.

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La mujer fue detenida en Buenos Aires tras permanecer varios días prófuga
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Hasta ahora, la Justicia estableció que utilizó la matrícula profesional y la identidad de un médico real, a nombre de Horacio Daniel Vázquez, para ejercer guardias y atender pacientes en distintos establecimientos. No hay registros oficiales de ella en el Ministerio de Salud provincial: los informes internos muestran que las contrataciones fueron gestionadas de manera directa en los hospitales.

El expediente detalla que la imputada usaba la matrícula MP 6822 y firmó al menos nueve certificados de defunción. Solo en el hospital de Quitilipi, donde trabajó desde mayo de 2025, atendió a más de 1200 personas.

La causa también busca establecer posibles responsabilidades de directores y personal de los hospitales donde Ojeda trabajó, mientras que algunos familiares de pacientes denunciaron otros hechos, como la amputación de la pierna de un hombre atendido en Quitilipi, aunque hasta ahora no hay una denuncia penal concreta por ese caso.

El origen de la causa

Los insumos médicos y la documentación secuestrada en el domicilio de la falsa médica
Los insumos médicos y la documentación secuestrada en el domicilio de la falsa médica

El caso salió a la luz el mes pasado. La denuncia inicial fue presentada por Orlando Di Núbila, director de Zona Sanitaria II, ante la comisaría de Machagai, tras recibir reportes de médicos del hospital de Quitilipi. Alfredo Acuña, actual director del nosocomio, transmitió las inquietudes al denunciar la presencia de una supuesta médica que realizaba guardias y atendía a pacientes.

Di Nubila explicó que la mujer fue “contratada para realizar una guardia activa, pero que el resto del personal se dio cuenta que le faltaba mucha capacitación”.

Le decía a las enfermeras que era de Formosa, pero que vivía en Corrientes y tenía familiares en Paraguay. Pero cuando empezamos a averiguar, en la última elección salió que votó en Sáenz Peña, ósea que no guardaba relación con todo lo que contaba”, contó el director a la prensa local.

Ojeda, que tiene 43 años y es docente de Plástica, se fugó antes de que la causa tomara estado público Finalmente, la detuvieron días más tarde en Buenos Aires, en un domicilio ubicado en el límite entre los partidos de General San Martín y Tres de Febrero.

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