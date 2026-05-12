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Trump advirtió que Irán será “diezmado” si fracasan las negociaciones: “Harán lo correcto o terminaremos el trabajo”

En la previa de su encuentro con Xi Jinping, el mandatario republicano sostuvo que no necesita ayuda de China ni de la OTAN para enfrentar a Teherán. “Tenemos muchas cosas que discutir”, dijo

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Trump advirtió que Irán será “diezmado” si fracasan las negociaciones (EFE/Aaron Schwartz)
Trump advirtió que Irán será “diezmado” si fracasan las negociaciones (EFE/Aaron Schwartz)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este martes una nueva advertencia contra el régimen iraní y aseguró que Teherán deberá aceptar un acuerdo con Washington o enfrentará consecuencias devastadoras.

Antes de partir hacia China para reunirse con Xi Jinping, el líder republicano afirmó que Teherán “está bajo control” y sostuvo que Estados Unidos logrará sus objetivos “de una forma u otra”.

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Irán hará lo correcto o terminaremos el trabajo”, declaró Trump ante periodistas en las afueras de la Casa Blanca. Luego endureció aún más el tono: “O vamos a llegar a un acuerdo o serán diezmados”.

Las declaraciones se producen en medio de la tensión en Medio Oriente, después de que Washington rechazara la última respuesta enviada por Teherán en las negociaciones para intentar consolidar el alto el fuego alcanzado tras meses de enfrentamientos militares entre Estados Unidos, Israel e Irán.

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Trump insistió en que no necesita apoyo internacional para manejar el conflicto. “Tenemos a Irán muy bajo control”, afirmó. “Vamos a ganar de una manera u otra. Ganaremos por la vía pacífica o de cualquier otro modo”.

El mandatario también minimizó la necesidad de involucrar a China en las conversaciones sobre Irán, pese a que Beijing es el principal comprador de petróleo iraní y uno de los actores más influyentes sobre el régimen de Teherán.

Donald Trump responde preguntas de periodistas antes de viajar a Beijing para reunirse con Xi Jinping (REUTERS/Evelyn Hockstein)
Donald Trump responde preguntas de periodistas antes de viajar a Beijing para reunirse con Xi Jinping (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Tenemos muchas cosas que discutir. Para ser franco, no diría que Irán sea una de ellas”, señaló Trump sobre su encuentro con Xi Jinping. Aun así, destacó la relación bilateral con China y calificó el vínculo con el presidente chino como “inmenso”.

La situación en torno al estrecho de Ormuz sigue siendo uno de los principales focos de preocupación para Washington. El corredor marítimo, por donde circula una parte significativa del petróleo y gas natural del mundo, continúa afectado por las restricciones impuestas por Irán y por la crisis militar en la región.

En ocasiones anteriores, Trump había pedido a China que presionara a Teherán para garantizar la reapertura total del estrecho y permitir el tránsito normal de embarcaciones comerciales. La Casa Blanca considera inaceptable que el régimen iraní utilice esa vía marítima como herramienta de presión geopolítica.

El republicano sostuvo además que las capacidades militares iraníes fueron seriamente debilitadas tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel en los últimos meses.

Durante sus declaraciones, Trump también apuntó contra la OTAN por la falta de respaldo en el conflicto.

“La OTAN me decepcionó profundamente”, dijo. “No estuvo ahí cuando la necesitábamos”.

El mandatario estadounidense, Donald Trump, estrecha la mano de Xi Jinping en el Aeropuerto Internacional de Gimhae, durante la cumbre APEC celebrada en Corea del Sur (REUTERS/Evelyn Hockstein/Archivo)
El mandatario estadounidense, Donald Trump, estrecha la mano de Xi Jinping en el Aeropuerto Internacional de Gimhae, durante la cumbre APEC celebrada en Corea del Sur (REUTERS/Evelyn Hockstein/Archivo)

Aunque aseguró que preferiría resolver el conflicto mediante negociaciones, Trump dejó en claro que no tiene apuro para cerrar un pacto si este no responde a los intereses estadounidenses. “No tenemos prisa”, sostuvo.

Las negociaciones entre Washington y Teherán atraviesan uno de sus momentos más delicados desde el inicio de la guerra regional. Trump calificó recientemente de “TOTALMENTE INACEPTABLE” la respuesta iraní a la propuesta de paz presentada por Estados Unidos.

La guerra en Ucrania “está muy cerca” de terminar

Antes de viajar a Beijing, Trump también se refirió al conflicto entre Rusia y Ucrania y aseguró que ve próximo un acuerdo entre ambas partes.

Creo que el fin de la guerra en Ucrania está muy cerca”, afirmó el mandatario ante la prensa. Sus declaraciones coincidieron con recientes comentarios del presidente ruso, Vladimir Putin, sobre posibles avances diplomáticos.

Presos políticos en Venezuela

Trump sorprendió además con declaraciones sobre Venezuela. El presidente estadounidense aseguró que “todos” los presos políticos venezolanos serán liberados.

Vamos a sacarlos a todos”, afirmó.

Manifestantes sostienen carteles y fotografías durante un plantón en Caracas para reclamar la liberación de detenidos por motivos políticos en Venezuela (EFE/Miguel Gutiérrez)
Manifestantes sostienen carteles y fotografías durante un plantón en Caracas para reclamar la liberación de detenidos por motivos políticos en Venezuela (EFE/Miguel Gutiérrez)

El mandatario sostuvo que el pueblo venezolano “está encantado” con los cambios recientes y destacó la expansión de compañías petroleras estadounidenses en el país, entre ellas Chevron y ExxonMobil.

Las declaraciones se producen mientras Washington impulsa una transición política gradual en Venezuela tras la captura del narcodictador venezolano Nicolás Maduro y el levantamiento parcial de sanciones petroleras.

(Con información de Reuters, EFE y AFP)

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