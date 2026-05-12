Ciencia

Expertos de Harvard crean un método para identificar mutaciones genéticas que causan cáncer

Un equipo científico liderado en Estados Unidos presentó una nueva herramienta estadística capaz de distinguir, entre innumerables alteraciones en el ADN humano, aquellas que desempeñan un papel directo en el inicio y progresión de tumores

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Imagen conceptual 3D de una célula. Se observa su sección transversal con un núcleo rojo y filamentos de ADN con puntos luminosos de colores.
Un equipo de la Escuela de Medicina Harvard creó una herramienta estadística para identificar qué mutaciones realmente impulsan el cáncer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por años, científicos de todo el mundo intentaron descifrar cuáles de las muchas alteraciones genéticas que aparecen en los tumores son las verdaderamente responsables del cáncer. Este desafío es clave, ya que distinguir entre las mutaciones que causan la enfermedad y las que solo acompañan el envejecimiento natural de los tejidos puede transformar la forma de prevenir, diagnosticar y tratar distintos tipos de cáncer.

Un equipo de la Escuela de Medicina Harvard desarrolló una nueva herramienta estadística que permitiría identificar, entre miles de cambios genéticos, cuáles cumplen un papel directo en la aparición del cáncer y cuáles no representan una amenaza real. Los resultados, publicados en la revista Nature Genetics, proponen un cambio de paradigma en la investigación oncológica y abren nuevas posibilidades para afinar los métodos de detección y los tratamientos personalizados.

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Cómo los expertos distinguen mutaciones clave entre miles de cambios genéticos

La investigación desarrolló una herramienta que ayuda a responder una de las grandes preguntas de la oncología: cómo distinguir las mutaciones genéticas que desencadenan el cáncer de aquellas que aparecen simplemente porque las células envejecen. El equipo de expertos logró demostrar que solo una parte de los cambios genéticos que se creían peligrosos realmente tiene un impacto en el desarrollo de la enfermedad.

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Identificar las mutaciones que causan cáncer y diferenciarlas de las que surgen por el envejecimiento podría transformar la prevención oncológica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio analizó información genética de distintos tipos de cáncer, como la leucemia mieloide aguda, el cáncer de esófago y el cáncer colorrectal. Uno de los descubrimientos clave es que la edad promedio de los pacientes al momento de recibir el diagnóstico puede indicar cuán agresiva es una mutación.

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Si una alteración genética se encuentra sobre todo en personas jóvenes con cáncer, es más probable que esa mutación sea realmente dañina. En cambio, las mutaciones que aparecen principalmente en pacientes mayores suelen estar relacionadas con el envejecimiento normal de los tejidos.

La investigación muestra que, por ejemplo, las mutaciones más peligrosas en leucemia mieloide aguda se presentan con mayor frecuencia en jóvenes, mientras que otras, mucho más comunes en adultos mayores, no parecen ser responsables directas del cáncer. Este avance permite afinar la lista de mutaciones que los científicos deben vigilar y podría cambiar la manera en que se interpreta la información genética en oncología.

Kamila Naxerova, una de las autoras del estudio, lo resume así en el comunicado de la universidad: “Me parece un artículo provocador. Formaliza la idea de que la lista actualmente aceptada de mutaciones somáticas causantes de cáncer podría incluir algunos falsos positivos”. Incorporar la edad de los pacientes en el análisis genético podría, según los autores, revolucionar los métodos de diagnóstico y clasificación en el futuro.

El método que podría calcular el impacto real de cada mutación

Micrografía realista de una célula tumoral grande y roja con núcleo azul y puntos verdes, rodeada por pequeñas células rosadas inmunitarias y glóbulos rojos, sobre una superficie oscura.
Solo una parte de los cambios genéticos que se creían peligrosos tiene un impacto real en el desarrollo del cáncer, según los expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo creó un sistema estadístico que permite medir el “potencial cancerígeno” de cada mutación genética. Para lograrlo, compararon cuántas veces aparece una mutación en células sanas y cuántas veces está presente en las células donde comienza un tumor. Utilizaron grandes bases de datos genéticos y registros de estudios que analizaron muestras tanto de tejidos normales como de cáncer en esófago, sangre y colon.

El método emplea una herramienta matemática llamada odds ratio, que ayuda a calcular si una mutación concreta realmente aumenta el riesgo de que una célula se vuelva cancerosa. Además, suma un factor clave: la edad del paciente, ya que esto puede dar pistas sobre el momento en que una mutación empieza a tener consecuencias graves.

Explican que las mutaciones con mayor capacidad para causar cáncer suelen encontrarse más en pacientes jóvenes con tumores. Para comprobar la confiabilidad del método, el equipo aplicó su sistema a distintos grupos de personas y distintos tipos de cáncer.

Los datos demostraron que, aunque la frecuencia con la que se detectan las mutaciones puede cambiar según la edad, el impacto de las mutaciones más peligrosas se mantiene bastante constante a lo largo del tiempo. Este hallazgo respalda la fuerza y la utilidad del enfoque estadístico desarrollado por los investigadores.

Cómo esta herramienta podría mejorar la detección temprana del cáncer

Ilustración 3D de una doble hélice de ADN con segmentos verdes y naranjas, moléculas esféricas púrpuras, una célula rosada y un fondo de laboratorio borroso.
El impacto de las mutaciones más peligrosas se mantiene bastante constante a lo largo del tiempo, según los datos del estudio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos hallazgos pueden influir directamente en la forma en que se abordan tanto la prevención como el tratamiento del cáncer. El método desarrollado ayuda a identificar cuáles mutaciones conviene buscar en los programas de detección precoz, así como definir prioridades para el desarrollo de fármacos dirigidos. “Una mutación no necesita tener un efecto de gran magnitud para ser un objetivo terapéutico, pero cuanto más causal sea, mayor será la probabilidad de que el cáncer no pueda sobrevivir sin ella”, explicó Naxerova.

El artículo añade que el modelo puede aplicarse a cánceres donde aún no existen datos completos de secuenciación de tejidos normales, como el cáncer de mama, pulmón y riñón. Los autores ya comenzaron estudios de seguimiento en cáncer colorrectal y de mama, buscando validar y ampliar la utilidad clínica de este enfoque.

Según las palabras de David Cheek, uno de los coautores, “la gran pregunta es si podemos predecir la probabilidad de que un cáncer surja en un tejido determinado y qué buscar en una biopsia para evaluar el riesgo”. Los resultados presentados ofrecen herramientas concretas para responder estos interrogantes y abren la puerta a una actualización de los estándares en genética oncológica.

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