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La particular obra que inició la selección argentina en su búnker durante el Mundial 2026: “Para que se sientan como en casa”

El presidente de la AFA confirmó que se está construyendo un gimnasio exclusivo para el plantel de Lionel Scaloni en el hotel de Kansas City, donde se hospedarán

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Una de las imágenes de la construcción del gimnasio que tendrá la selección argentina en la ciudad de Kansas durante el Mundial (@tapiachiqui)
Una de las imágenes de la construcción del gimnasio que tendrá la selección argentina en la ciudad de Kansas durante el Mundial (@tapiachiqui)

La selección argentina defenderá su título de campeón en el Mundial 2026 y para que la preparación sea óptima y a la altura de las circunstancias, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio inicio a una particular obra en la concentración que tendrá el equipo que conduce Lionel Scaloni en la ciudad de Kansas, Estados Unidos.

“¡Para que la Scaloneta se sienta como en casa! Llegaron los materiales a Kansas y ya se está trabajando en el armado del gimnasio en el Origin Hotel, donde se hospedará nuestra Selección durante el Mundial. Cada vez falta menos para el comienzo de una nueva ilusión", escribió el presidente de la AFA, Claudio Tapia, con una serie de fotos en las que se observan algunos avances.

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La AFA confirmó que la Selección establecerá su base de operaciones en Kansas City durante el la Copa del Mundo. La decisión se basó en la ubicación estratégica del lugar y las facilidades para el descanso y el entrenamiento del grupo. La delegación albiceleste encabezada por el preparador físico Luis Martín, junto a integrantes administrativos y del cuerpo médico, inspeccionó personalmente las instalaciones en marzo. “Luego de un exhaustivo informe final, se llegó a la conclusión que Kansas City sería el sitio ideal para afrontar la competencia de acuerdo a las distancias entre ciudades pero principalmente a las comodidades para la delegación”, explicaron desde AFA.

El grupo recorrió el Compass Minerals National Performance Center —predio del equipo Sporting Kansas City de la MLS— y el hotel seleccionado, el Origin Hotel Kansas City. El edificio, inaugurado en 2024 y dotado de 118 habitaciones, servirá como alojamiento principal, mientras que los familiares del plantel estarán hospedados en el Sheraton Overland Park. La construcción de este nuevo gimnasio en la zona del estacionamiento, según se ve en las imágenes, le aportará a los jugadores argentinos un nuevo espacio para potenciar el entrenamiento y la recuperación en el mismo sitio donde descansan.

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El comienzo del armado del nuevo gimnasio que tendrá la Selección en el hotel de Kansas City (@tapiachiqui)
El comienzo del armado del nuevo gimnasio que tendrá la Selección en el hotel de Kansas City (@tapiachiqui)

Por otra parte, el campus de entrenamiento Compass Minerals National Performance Center fue evaluado por la AFA como uno de los más completos visitados en los últimos años. El predio cuenta con vestuarios personalizados, tecnología audiovisual integrada, pantallas para análisis táctico, sala de hidroterapia equipada con piletas de recuperación de última generación y un gimnasio con amplias máquinas Keiser y plataformas de fuerza. Estas condiciones buscan replicar la excelencia de los complejos europeos, lo que coloca a la selección argentina en ventaja logística frente a otros equipos.

Durante su participación en el Grupo J, la Argentina afrontará exigentes traslados: tras el debut ante Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City, deberá recorrer casi 900 kilómetros para enfrentar a Austria y Jordania en el AT&T Stadium de Dallas, los días 22 y 27 de junio respectivamente. Esta planificación busca optimizar tiempos y minimizar desplazamientos innecesarios.

Se prevé que la ciudad de Kansas City, ubicada en el medio oeste de Estados Unidos y fundada en 1853, ofrezca ventajas sobre otras alternativas como Dallas, especialmente en términos de menor densidad de población, menos complicaciones de tránsito y temperaturas más moderadas. El bloque central operativo de la delegación en el Mundial incluirá la coordinación entre el personal administrativo, médico, seguridad, comunicación y utilería, así como la supervisión del diseño e imagen institucional. Esta estructura multidisciplinaria apunta a replicar la eficiencia logística que caracterizó al plantel en su exitosa campaña en Qatar 2022.

Las obras que realiza la AFA en Kansas City, donde se alojará la Selección durante el Mundial (@tapiachiqui)
Las obras que realiza la AFA en Kansas City, donde se alojará la Selección durante el Mundial (@tapiachiqui)

En cuanto a lo deportivo, Lionel Scaloni dio a conocer la pre-lista de 55 futbolistas de cara a la Copa del Mundo 2026, que comenzará 11 de junio en México.

LA LISTA DE 55 PRESELECCIONADOS

- Arqueros (6)

  1. Emiliano Martínez — Aston Villa
  2. Gerónimo Rulli — Olympique de Marsella
  3. Juan Musso — Atlético de Madrid
  4. Walter Benítez — Crystal Palace FC
  5. Facundo Cambeses — Racing Club
  6. Santiago Beltrán — River Plate

- Defensores (18)

  1. Agustín Giay — Palmeiras
  2. Gonzalo Montiel — River Plate
  3. Nahuel Molina — Atlético de Madrid
  4. Nicolás Capaldo — Hamburgo SV
  5. Kevin Mac Allister — Union Saint Gilloise
  6. Lucas Martínez Quarta — River Plate
  7. Marcos Senesi — Bournemouth
  8. Lisandro Martínez — Manchester United
  9. Nicolás Otamendi — SL Benfica
  10. Germán Pezzella — River Plate
  11. Leonardo Balerdi — Olympique de Marsella
  12. Cristian Romero — Tottenham Hotspur
  13. Lautaro Di Lollo — Boca Juniors
  14. Zaid Romero — Getafe CF
  15. Facundo Medina — Olympique de Marsella
  16. Marcos Acuña — River Plate
  17. Nicolás Tagliafico — Olympique de Lyon
  18. Gabriel Rojas — Racing Club

- Mediocampistas (18)

  1. Máximo Perrone — Calcio Como 1907
  2. Leandro Paredes — Boca Juniors
  3. Guido Rodríguez — Valencia CF
  4. Aníbal Moreno — River Plate
  5. Milton Delgado — Boca Juniors
  6. Alan Varela — FC Porto
  7. Ezequiel Fernández — Bayer Leverkusen
  8. Rodrigo De Paul — Inter de Miami
  9. Exequiel Palacios — Bayer Leverkusen
  10. Enzo Fernández — Chelsea
  11. Alexis Mac Allister — Liverpool
  12. Giovani Lo Celso — Real Betis Balompié
  13. Nicolás Domínguez — Nottingham Forest
  14. Emiliano Buendía — Aston Villa
  15. Valentín Barco — Racing Club de Estrasburgo
  16. Nicolás Paz — Calcio Como 1907
  17. Franco Mastantuono — Real Madrid
  18. Thiago Almada — Atlético de Madrid

- Delanteros (13)

  1. Lionel Messi — Inter de Miami
  2. Tomás Aranda — Boca Juniors
  3. Nicolás González — Atlético de Madrid
  4. Alejandro Garnacho — Chelsea
  5. Giuliano Simeone — Atlético de Madrid
  6. Matías Soulé — AS Roma
  7. Claudio Echeverri — Girona FC
  8. Gianluca Prestianni — SL Benfica
  9. Santiago Castro — Bologna FC
  10. Lautaro Martínez — Internazionale de Milán
  11. José Manuel López — Palmeiras
  12. Julián Álvarez — Atlético de Madrid
  13. Mateo Pellegrino — Parma Calcio

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