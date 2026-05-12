La particular obra que inició la selección argentina en su búnker durante el Mundial 2026: “Para que se sientan como en casa”

Una de las imágenes de la construcción del gimnasio que tendrá la selección argentina en la ciudad de Kansas durante el Mundial (@tapiachiqui)

La selección argentina defenderá su título de campeón en el Mundial 2026 y para que la preparación sea óptima y a la altura de las circunstancias, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio inicio a una particular obra en la concentración que tendrá el equipo que conduce Lionel Scaloni en la ciudad de Kansas, Estados Unidos.

“¡Para que la Scaloneta se sienta como en casa! Llegaron los materiales a Kansas y ya se está trabajando en el armado del gimnasio en el Origin Hotel, donde se hospedará nuestra Selección durante el Mundial. Cada vez falta menos para el comienzo de una nueva ilusión", escribió el presidente de la AFA, Claudio Tapia, con una serie de fotos en las que se observan algunos avances.

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La AFA confirmó que la Selección establecerá su base de operaciones en Kansas City durante el la Copa del Mundo. La decisión se basó en la ubicación estratégica del lugar y las facilidades para el descanso y el entrenamiento del grupo. La delegación albiceleste encabezada por el preparador físico Luis Martín, junto a integrantes administrativos y del cuerpo médico, inspeccionó personalmente las instalaciones en marzo. “Luego de un exhaustivo informe final, se llegó a la conclusión que Kansas City sería el sitio ideal para afrontar la competencia de acuerdo a las distancias entre ciudades pero principalmente a las comodidades para la delegación”, explicaron desde AFA.

El grupo recorrió el Compass Minerals National Performance Center —predio del equipo Sporting Kansas City de la MLS— y el hotel seleccionado, el Origin Hotel Kansas City. El edificio, inaugurado en 2024 y dotado de 118 habitaciones, servirá como alojamiento principal, mientras que los familiares del plantel estarán hospedados en el Sheraton Overland Park. La construcción de este nuevo gimnasio en la zona del estacionamiento, según se ve en las imágenes, le aportará a los jugadores argentinos un nuevo espacio para potenciar el entrenamiento y la recuperación en el mismo sitio donde descansan.

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El comienzo del armado del nuevo gimnasio que tendrá la Selección en el hotel de Kansas City (@tapiachiqui)

Por otra parte, el campus de entrenamiento Compass Minerals National Performance Center fue evaluado por la AFA como uno de los más completos visitados en los últimos años. El predio cuenta con vestuarios personalizados, tecnología audiovisual integrada, pantallas para análisis táctico, sala de hidroterapia equipada con piletas de recuperación de última generación y un gimnasio con amplias máquinas Keiser y plataformas de fuerza. Estas condiciones buscan replicar la excelencia de los complejos europeos, lo que coloca a la selección argentina en ventaja logística frente a otros equipos.

Durante su participación en el Grupo J, la Argentina afrontará exigentes traslados: tras el debut ante Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City, deberá recorrer casi 900 kilómetros para enfrentar a Austria y Jordania en el AT&T Stadium de Dallas, los días 22 y 27 de junio respectivamente. Esta planificación busca optimizar tiempos y minimizar desplazamientos innecesarios.

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Se prevé que la ciudad de Kansas City, ubicada en el medio oeste de Estados Unidos y fundada en 1853, ofrezca ventajas sobre otras alternativas como Dallas, especialmente en términos de menor densidad de población, menos complicaciones de tránsito y temperaturas más moderadas. El bloque central operativo de la delegación en el Mundial incluirá la coordinación entre el personal administrativo, médico, seguridad, comunicación y utilería, así como la supervisión del diseño e imagen institucional. Esta estructura multidisciplinaria apunta a replicar la eficiencia logística que caracterizó al plantel en su exitosa campaña en Qatar 2022.

Las obras que realiza la AFA en Kansas City, donde se alojará la Selección durante el Mundial (@tapiachiqui)

En cuanto a lo deportivo, Lionel Scaloni dio a conocer la pre-lista de 55 futbolistas de cara a la Copa del Mundo 2026, que comenzará 11 de junio en México.

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LA LISTA DE 55 PRESELECCIONADOS

- Arqueros (6)

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Emiliano Martínez — Aston Villa Gerónimo Rulli — Olympique de Marsella Juan Musso — Atlético de Madrid Walter Benítez — Crystal Palace FC Facundo Cambeses — Racing Club Santiago Beltrán — River Plate

- Defensores (18)

Agustín Giay — Palmeiras Gonzalo Montiel — River Plate Nahuel Molina — Atlético de Madrid Nicolás Capaldo — Hamburgo SV Kevin Mac Allister — Union Saint Gilloise Lucas Martínez Quarta — River Plate Marcos Senesi — Bournemouth Lisandro Martínez — Manchester United Nicolás Otamendi — SL Benfica Germán Pezzella — River Plate Leonardo Balerdi — Olympique de Marsella Cristian Romero — Tottenham Hotspur Lautaro Di Lollo — Boca Juniors Zaid Romero — Getafe CF Facundo Medina — Olympique de Marsella Marcos Acuña — River Plate Nicolás Tagliafico — Olympique de Lyon Gabriel Rojas — Racing Club

- Mediocampistas (18)

Máximo Perrone — Calcio Como 1907 Leandro Paredes — Boca Juniors Guido Rodríguez — Valencia CF Aníbal Moreno — River Plate Milton Delgado — Boca Juniors Alan Varela — FC Porto Ezequiel Fernández — Bayer Leverkusen Rodrigo De Paul — Inter de Miami Exequiel Palacios — Bayer Leverkusen Enzo Fernández — Chelsea Alexis Mac Allister — Liverpool Giovani Lo Celso — Real Betis Balompié Nicolás Domínguez — Nottingham Forest Emiliano Buendía — Aston Villa Valentín Barco — Racing Club de Estrasburgo Nicolás Paz — Calcio Como 1907 Franco Mastantuono — Real Madrid Thiago Almada — Atlético de Madrid

- Delanteros (13)

Lionel Messi — Inter de Miami Tomás Aranda — Boca Juniors Nicolás González — Atlético de Madrid Alejandro Garnacho — Chelsea Giuliano Simeone — Atlético de Madrid Matías Soulé — AS Roma Claudio Echeverri — Girona FC Gianluca Prestianni — SL Benfica Santiago Castro — Bologna FC Lautaro Martínez — Internazionale de Milán José Manuel López — Palmeiras Julián Álvarez — Atlético de Madrid Mateo Pellegrino — Parma Calcio