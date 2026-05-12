La decisión que tomó Marcelo Bielsa tras la sorpresiva candidatura de Luis Suárez para el Mundial 2026

Luis Suárez dejó la selección de Uruguay en 2024 con duras declaraciones sobre Marcelo Bielsa (Foto: Juan Mabromata / AFP)

Marcelo Bielsa afina el lápiz para definir la lista de 26 convocados que viajarán al Mundial 2026 en representación de Uruguay y en ese contexto ya tomó las primeras decisiones de peso. Si bien no se conoció la nómina completa con los preseleccionados por el Loco, sí se supo que entre ellos no aparece el nombre de Luis Suárez.

El delantero del Inter Miami había decidido dar un paso al costado de la selección en septiembre del 2024 tras el empate 0-0 contra Paraguay por las Eliminatorias. Sin embargo, el Pistolero, a los 39 años, había reaparecido en las últimas horas en el radar con una declaración que abrió la puerta de un regreso a la Celeste.

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“Uno siendo uruguayo jamás le diría que no a la selección. En el momento di un paso al costado porque veía que tenía que dejarle paso a los jóvenes. Obviamente que después dije unas cosas que no tendría que haber dicho. No era el momento justo. Ya me disculpé con los que me tenía que disculpar en su momento. Ahora toca seguir trabajando. Jamás le diría que no a la selección si me necesita y más próximo a un Mundial. No hay que seguir removiendo el pasado porque hoy en día no suma en nada para la selección. Uno asume sus errores y ya está. Es un Mundial con muchas dificultades por la cantidad de países que son”, dijo días atrás en una conferencia de prensa del club de Miami.

La referencia estuvo en las explosivas declaraciones que dio en octubre del 2024 sobre el frío trato que tuvo con el Loco Bielsa durante el tiempo de convivencia: “Muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por lo menos nos dijera buen día, ni saludaba”, alcanzó a decir, entre otras críticas, sobre el entrenador argentino que viene de atravesar otra turbulencia con el plantel tras una derrota con Estados Unidos en un amistoso de preparación.

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Suárez suma 3 goles y 2 asistencias en 8 partidos de la actual MLS de Estados Unidos (Crédito: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

El máximo goleador en la historia de la Celeste con 69 tantos figura también como uno de los jugadores con más presencias (143) con el recordado título en la Copa América 2011 y la semifinal de la Copa del Mundo 2010 como gestas principales. Sin embargo, su expertise deportivo y la autopostulación no fueron suficientes para doblegar su destino en el combinado charrúa. Lucho estuvo presente en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, pero no podrá sumar a su historial una quinta aparición en Mundiales.

La noticia fue confirmada por el periodista Rodrigo Vázquez en la cadena local Sport890: “Luis Suárez no está en la lista de la selección uruguaya. No integra la pre lista de Marcelo Bielsa para la Copa del Mundo, por lo que no habrá The Last Dance para el Pistolero“. En ese mismo envío se confirmó que Facundo Pellistri, el ex Manchester United que milita actualmente en el Panathinaikos de Grecia, fue liberado por su club y será el primer jugador en quedar a disposición de Bielsa para iniciar el proceso de entrenamientos rumbo a la Copa del Mundo.

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Si bien estaba en el terreno de la lógica la ausencia de Suárez, su candidatura de los últimos días había sembrado expectativas de verlo al menos entre los 55 futbolistas pre seleccionados que puede designar como máximo el entrenador. Hay que recordar que los técnicos tendrán tiempo hasta el 1 de junio para oficializar en FIFA los 26 convocados para la Copa del Mundo, más allá de que Bosnia y Suecia se adelantaron con dar a conocer a su plantilla definitiva para ese certamen.

Uruguay integrará el Grupo H con su debut pautado para el lunes 15 de junio ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami. Luego, enfrentará a Cabo Verde el domingo 21 de ese mes en el mismo estadio y concluirá su primera fase contra España el viernes 26 en el Estadio de Guadalajara, en México.

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