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Evelyn Von Brocke enfrentó las críticas por la foto que publicó tras la muerte de su padre: “¿Cuál es el problema?”

La periodista expuso a quienes la cuestionaron y resaltó la importancia de la autenticidad y el valor de las emociones reales, mientras atraviesa el momento más doloroso de su vida

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evelyn von brocke
El fallecimiento del padre de Evelyn Von Brocke generó un fuerte impacto en la vida personal y pública de la periodista

Para Evelyn Von Brocke, el fallecimiento de su padre marcó un punto de inflexión en su vida personal y pública. La periodista, reconocida por su presencia en los medios, eligió compartir en sus redes sociales una imagen que capturaba el dolor sin filtros de ese momento. En la fotografía, su rostro reflejaba el llanto reciente y el impacto de la pérdida, una realidad que no todos estuvieron dispuestos a comprender.

La publicación de Evelyn no tardó en despertar reacciones diversas. Junto a la imagen, escribió una frase que sintetizaba su estado: “¡Maldita muerte! No me quedan lágrimas de tanto llorar”. Este mensaje, cargado de emoción, recibió respuestas de todo tipo. Muchos seguidores optaron por acompañarla con palabras de apoyo y gestos de solidaridad, pero no faltaron quienes se detuvieron en la apariencia de la periodista, lanzando comentarios críticos sobre la decisión de mostrar ese costado vulnerable.

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Captura de pantalla de dos publicaciones en redes sociales. A la izquierda, el rostro de Evelyn VB llorando con lágrimas. A la derecha, comentarios de apoyo
Evelyn Von Broke conmueve en redes al compartir su profundo dolor por la pérdida de su padre

Lejos de ignorar las críticas, Evelyn Von Brocke decidió responder de manera directa y transparente. Utilizó sus historias de Instagram para agradecer a quienes supieron acompañarla en el duelo. “Los que sí entendieron: gracias infinitas”, escribió, subrayando el valor de la empatía en momentos de dolor.

La periodista consideró necesario aclarar el origen de la imagen que tantos cuestionamientos había despertado. Explicó que no se trataba de una selfie, sino de un recorte de una fotografía que la mostraba junto a su padre durante la despedida final. “No es una selfie, la foto completa es mía”, puntualizó, desmintiendo así una de las principales críticas que circulaban en redes.

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Al retomar la conversación con sus seguidores, Evelyn insistió: “Los que entendieron mi dolor, gracias”. Con estas palabras, buscó poner en primer plano el sentido de su publicación. Para ella, la exposición no era un acto de vanidad ni una búsqueda de aprobación, sino un intento genuino de compartir la humanidad que atraviesa a quienes pierden a un ser querido.

evelyn von brocke
La polémica por la decisión de mostrar el dolor y la vulnerabilidad evidenció los desafíos de expresarse libremente en plataformas digitales

En medio de la discusión, la periodista planteó una reflexión sobre la autenticidad en el mundo digital. “¿Lo real no existe? ¿Solo subir perfecciones buscadas?”, se preguntó con ironía. Su cuestionamiento apuntaba a la tendencia de mostrar solo versiones idealizadas en redes sociales, dejando de lado los momentos duros que también forman parte de la experiencia humana.

Un comentario en particular, que ponía el foco en su apariencia sin maquillaje, motivó una de las respuestas más contundentes de la periodista. Al leer la crítica, replicó con firmeza: “¿Qué ejemplo damos? ¿Qué fea sos? Soy fea, ¿cuál es el problema? Porque a mí no me preocupa, me preocupa que me duela el corazón”. Con esta frase, Evelyn marcó distancia respecto de los estándares de belleza superficial y puso el acento en el sufrimiento personal que atravesaba.

Fotografía de cerca de Evelyn Von Brocke llorando con los ojos cerrados y el rostro arrugado, con texto en pantalla que incluye "Qué ejemplo damos?" y "Qué fea sos?"
Ante ataques por su aspecto, Evelyn Von Brocke desafió los estereotipos de belleza superficial y centró la conversación en el duelo personal

La controversia surgió cuando algunos usuarios en las redes cuestionaron tanto la decisión de Evelyn Von Brocke de mostrar su rostro en ese estado como el hecho de hacerlo sin maquillaje, desatando la respuesta pública de la periodista.

La polémica subió de tono cuando los cuestionamientos dejaron de centrarse en el acto de compartir el dolor y pasaron a atacar la apariencia personal de la periodista. Ante esto, Evelyn no dudó en enfatizar su planteo: “Soy fea, ¿cuál es el problema?”. Con esa declaración, desarmó el argumento de quienes pretendían herirla y trasladó la discusión al plano de lo esencial: el sufrimiento personal ante la muerte de un ser querido.

La periodista, acostumbrada al escrutinio mediático, eligió no victimizarse y, en cambio, reivindicar la posibilidad de mostrarse frágil. Al agradecer a quienes la acompañaron y desafiar a quienes la juzgaron, dejó claro que el dolor no se ajusta a filtros ni a expectativas ajenas.

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