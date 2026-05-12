Retiran alimento congelado para perros tras detectar salmonella que amenaza a mascotas y personas

La FDA retiró un lote de alimento congelado para perros de Albright’s Raw Pet Food tras detectar salmonella durante controles de rutina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El retiro voluntario de un lote de alimento congelado para perros, producido por Albright’s Raw Pet Food, afecta a consumidores y minoristas de Estados Unidos luego de que se detectara salmonella en un control realizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) en mayo de 2026. La alerta sanitaria fue emitida tras identificar la bacteria en un producto distribuido a nivel nacional, con impacto potencial en la salud de animales y personas que hayan estado en contacto con el alimento.

Según confirmó la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) en un comunicado oficial, el lote afectado corresponde al producto “Chicken Recipe for Dogs Complete and Balanced”, distribuido como ladrillos congelados de 1 libra (454 g) en envases al vacío y empaquetados en cajas de 30 libras (13,6 kg). La salmonella se identificó durante un muestreo rutinario, lo que llevó a coordinar el retiro con la empresa fabricante para prevenir riesgos sanitarios en mascotas y humanos.

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Este retiro se inscribe en una serie de advertencias y acciones recientes en Estados Unidos, donde la industria de alimentos para mascotas ha intensificado controles y protocolos de seguridad tras casos previos de contaminación bacteriana. Los alimentos crudos para animales presentan un riesgo particular de transmisión de patógenos, tanto para los animales como para las personas, según datos recogidos por la FDA y por Dog Food Advisor, portal especializado en evaluación de alimentos para mascotas.

¿Qué producto fue retirado y cuál es el motivo?

Albright’s Raw Pet Food comunicó el retiro voluntario de un lote de su receta de pollo para perros, etiquetado como “Chicken Recipe for Dogs Complete and Balanced”. Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), la decisión se tomó tras detectar la presencia de salmonella en una muestra recogida durante un control rutinario. El producto se comercializa en ladrillos congelados de 1 libra (454 g), envasados al vacío, y se distribuye en cajas de 30 libras (13,6 kg).

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La salmonella es una bacteria que puede causar infecciones gastrointestinales en animales y personas. La FDA advirtió que la manipulación de alimentos crudos contaminados puede derivar en enfermedades, especialmente en niños, ancianos o personas inmunosuprimidas. La presencia de salmonella en alimentos para mascotas puede causar infecciones tanto en los animales que los consumen como en las personas encargadas de su manipulación.

El producto afectado, “Chicken Recipe for Dogs Complete and Balanced”, se distribuyó a nivel nacional en ladrillos congelados de aproximadamente 0,45 kilogramos y cajas de 13,6 kilogramos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Dónde y cómo se distribuyó el lote de alimento para perros retirado?

La información oficial publicada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y la propia Albright’s Raw Pet Food indica que el lote afectado fue distribuido directamente a consumidores en todo el país y a minoristas ubicados en California, Massachusetts, Carolina del Norte, Nueva York, Carolina del Sur y Wisconsin, además de venderse a través de canales directos en línea.

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La empresa precisó que el retiro afecta únicamente a un lote específico, identificado por su fecha y número de producción, y trabaja junto a la FDA para notificar a los clientes y gestionar la devolución del producto. No se han reportado enfermedades asociadas con el lote afectado hasta la fecha, afirmó la compañía en su declaración, recogida por Pet Age, medio de referencia en la industria de mascotas.

¿Cómo se detectó la contaminación con salmonella?

La detección de la bacteria se produjo durante un control rutinario de alimentos para mascotas realizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). Los análisis de laboratorio confirmaron la presencia de salmonella en una muestra compuesta del producto “Chicken Recipe for Dogs Complete and Balanced”. Estos controles forman parte de los procedimientos habituales para monitorear la seguridad alimentaria en productos destinados tanto a animales como a personas.

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La FDA explicó: “La infección por salmonella en humanos puede producir náuseas, vómitos, dolor abdominal y fiebre, y en casos graves, complicaciones adicionales”. Los síntomas en perros pueden incluir diarrea, fiebre, letargo y vómitos. El organismo subrayó que es fundamental no alimentar a las mascotas con el producto afectado y desecharlo de manera segura.

¿Qué deben hacer los consumidores si adquirieron el producto?

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y Albright’s Raw Pet Food solicitaron a los consumidores que se abstengan de alimentar a sus mascotas con el alimento retirado y lo descarten en un lugar seguro, fuera del alcance de niños, otros animales y vida silvestre. Para solicitar un reembolso, se requiere presentar el recibo de compra, fotografías del producto y datos sobre el lugar de adquisición.

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La autoridad recomendó también lavar cuidadosamente las manos y desinfectar todas las superficies que hayan estado en contacto con el alimento. La FDA detalla: “Se recomienda desechar el producto de modo que ni niños, ni mascotas, ni la fauna local tengan acceso a él”.

La alerta sanitaria por salmonella impacta tanto en mascotas como en personas que manipulen el alimento contaminado, incrementando riesgos de salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los riesgos sanitarios asociados a la salmonella en alimentos para mascotas?

La salmonella constituye una de las principales causas de infecciones bacterianas vinculadas al consumo o manipulación de alimentos crudos, tanto en animales como en humanos. Según datos de la FDA, los animales infectados pueden mostrar síntomas como fiebre, diarrea y letargo, mientras que las personas expuestas corren riesgo de desarrollar síntomas gastrointestinales y, en casos graves, complicaciones adicionales.

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De acuerdo con el reporte de la FDA, los alimentos crudos para mascotas representan un riesgo particular porque no pasan por procesos de cocción capaces de eliminar bacterias patógenas. La manipulación de alimentos contaminados requiere medidas estrictas de higiene, incluyendo el lavado frecuente de manos y la limpieza de superficies.

¿Cómo están actuando la empresa y las autoridades ante el retiro?

Albright’s Raw Pet Food señaló que el retiro es voluntario y que está llevando a cabo investigaciones adicionales, incluyendo pruebas de laboratorio independientes para determinar el origen de la contaminación y evitar incidentes futuros. La FDA, por su parte, mantiene el monitoreo del caso y actualiza de manera regular la información sobre retiros y alertas alimentarias en su sitio oficial.

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¿Existen reportes de enfermedad asociados a este producto?

Hasta la fecha de publicación de la alerta, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y Albright’s Raw Pet Food confirmaron que no se han reportado enfermedades asociadas con el lote afectado hasta la fecha, ni en animales ni en personas. El organismo subraya la importancia de vigilar la aparición de síntomas compatibles y contactar a las autoridades sanitarias si se presentan.

El retiro voluntario del lote contaminado se realizó en coordinación entre Albright’s Raw Pet Food y la FDA para prevenir infecciones en animales y humanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Dónde consultar información actualizada o presentar denuncias?

La FDA mantiene una sección específica en su portal para actualizaciones sobre retiros de productos alimenticios, tanto para animales como para humanos. Los consumidores pueden consultar el listado de productos afectados, recomendaciones y canales de contacto para denuncias o consultas. La agencia sugiere reportar cualquier síntoma inusual tanto en animales como en personas que hayan estado en contacto con el producto.

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¿Qué repercusiones tiene este retiro en la industria de alimentos para mascotas?

El retiro de este lote de Albright’s Raw Pet Food se suma a una serie de acciones recientes en la industria en Estados Unidos. Según datos de la FDA, los alimentos crudos para animales presentan un riesgo mayor de contaminación bacteriana y están sujetos a controles más estrictos. La autoridad federal y las empresas del sector mantienen una cooperación constante para garantizar la seguridad de los productos en el mercado.