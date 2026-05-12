Petrolero con bandera panameña habría cruzado Ormuz con rastreo apagado para evitar ataques

El petrolero Basrah Energy, con bandera panameña, cruzó el estrecho de Ormuz el 6 de mayo, según registros citados por Reuters. Tomada de www.vesselfinder.com

Tres buques petroleros atravesaron el estrecho de Ormuz durante los últimos días con sus sistemas de localización apagados, en medio del aumento de tensiones y ataques contra embarcaciones en Oriente Medio, según información publicada por Reuters.

Entre las naves involucradas figura un barco con bandera panameña, en una ruta marítima considerada una de las más sensibles y estratégicas para el comercio mundial de petróleo.

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De acuerdo con Reuters, los superpetroleros Agios Fanourios I y Kiara M abandonaron el Golfo Pérsico el domingo transportando cerca de 2 millones de barriles de crudo cada uno, mientras mantenían apagados sus transpondedores AIS, sistemas utilizados normalmente para identificar y rastrear buques en tiempo real.

La medida busca reducir riesgos de ataques o seguimiento en medio del conflicto regional. Reuters detalló que el Agios Fanourios I transporta crudo iraquí Basrah Medium y tiene previsto descargar en Vietnam, específicamente en la refinería y planta petroquímica de Nghi Son.

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El estrecho de Ormuz es una de las rutas energéticas más sensibles del mundo, por donde transita cerca del 20% del petróleo y gas natural licuado global. Europa Press

Los registros indican además que la embarcación no logró cruzar el estrecho en al menos dos intentos previos desde que cargó petróleo el pasado 17 de abril.

En el caso del Kiara M, Reuters indicó que el buque, con bandera de San Marino, también abandonó el Golfo con el sistema de rastreo apagado mientras transportaba otros 2 millones de barriles de crudo Basrah.

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No se pudo determinar inmediatamente cuál será el destino final del cargamento. La embarcación es gestionada por una empresa con sede en Shanghái y pertenece a una entidad registrada en Islas Marshall.

Un tercer caso mencionado por Reuters corresponde al VLCC Basrah Energy, un petrolero con bandera panameña que previamente cargó unos 2 millones de barriles de crudo Upper Zakum en la terminal Zirku de Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC).

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La bandera panameña vuelve a quedar vinculada a incidentes marítimos en Oriente Medio, en medio del aumento de tensiones regionales. REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Según los registros de navegación citados por la agencia, el barco atravesó el estrecho de Ormuz el pasado 6 de mayo y posteriormente descargó su carga en Fujairah el 8 de mayo.

Reuters indicó que ADNOC y varios compradores han recurrido recientemente al uso de petroleros para movilizar crudo acumulado en el Golfo Pérsico debido a las tensiones regionales y las restricciones operativas derivadas del conflicto en Oriente Medio.

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La agencia señaló que el apagado de sistemas de rastreo comienza a convertirse en una práctica cada vez más frecuente para reducir exposición en la zona.

La situación ocurre en medio de un incremento de incidentes marítimos en el estrecho de Ormuz, corredor por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo y gas natural licuado del mundo.

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El área ha registrado ataques contra embarcaciones comerciales, disparos y explosiones desde el aumento de hostilidades entre Irán y fuerzas respaldadas por Estados Unidos y sus aliados.

En las últimas semanas, varios barcos vinculados al registro panameño también han quedado expuestos a incidentes en la región. Uno de los casos más recientes fue el del buque HMM Namu, de bandera panameña, que sufrió una explosión e incendio en su sala de máquinas mientras se encontraba cerca de la terminal petrolera Mubarek, en aguas de Emiratos Árabes Unidoss

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El portacontenedores MSC Francesca, vinculado al registro panameño, permanece en la zona del estrecho de Ormuz tras un incidente previo en el que embarcaciones fueron atacadas por fuerzas iraníes. Reuters

La Autoridad Marítima de Panamá informó entonces que los 24 tripulantes se encontraban a salvo y que el incidente fue controlado técnicamente, aunque el episodio volvió a colocar a la flota panameña en medio de la creciente tensión marítima en Oriente Medio.

Otro caso reciente fue el del portacontenedores MSC Francesca, también vinculado al registro panameño, que resultó afectado semanas atrás durante un episodio en el que la Guardia Revolucionaria de Irán abrió fuego contra varias embarcaciones en el estrecho de Ormuz.

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Registros de la plataforma de seguimiento VesselFinder indican que el MSC Francesca se mantiene actualmente en la zona de Ormuz. Se intentó conocer la posición de las autoridades marítimas panameñas sobre la situación actual de la embarcación, pero hasta el momento no hubo comentarios oficiales al respecto.

La tensión regional también ha comenzado a impactar el flujo marítimo en el corredor energético. Antes del incremento de hostilidades, por el estrecho de Ormuz transitaban cerca de 130 buques diarios, aunque las restricciones, alertas y riesgos de seguridad han reducido el movimiento de embarcaciones en la zona.

A principios de mayo la Organización Marítima Internacional (OMI) denunció que cerca de 2.000 buques y unos 22.500 marineros permanecen varados en el estrecho de Ormuz y el golfo Pérsico. AP

Reuters señaló que el apagado de sistemas de identificación y rastreo marítimo refleja el nivel de preocupación de operadores y navieras frente al riesgo de ataques o interceptaciones.

Para el comercio internacional, cualquier interrupción en Ormuz representa un riesgo directo sobre los precios del petróleo, las cadenas globales de suministro y el transporte energético mundial.

Aunque Panamá no participa directamente en el conflicto de Oriente Medio, el tamaño de su registro marítimo convierte al país en uno de los más expuestos a incidentes en rutas estratégicas internacionales.

Actualmente, miles de embarcaciones navegan bajo bandera panameña en corredores donde confluyen intereses militares, energéticos y comerciales, incluyendo el estrecho de Ormuz.