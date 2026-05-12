Panamá

Petrolero con bandera panameña habría cruzado Ormuz con rastreo apagado para evitar ataques

El Basrah Energy figura entre los buques que atravesaron el estrecho en medio del aumento de tensiones marítimas en Oriente Medio, según registros citados por Reuters.

Guardar
Google icon
El petrolero Basrah Energy, con bandera panameña, cruzó el estrecho de Ormuz el 6 de mayo, según registros citados por Reuters. Tomada de www.vesselfinder.com
El petrolero Basrah Energy, con bandera panameña, cruzó el estrecho de Ormuz el 6 de mayo, según registros citados por Reuters. Tomada de www.vesselfinder.com

Tres buques petroleros atravesaron el estrecho de Ormuz durante los últimos días con sus sistemas de localización apagados, en medio del aumento de tensiones y ataques contra embarcaciones en Oriente Medio, según información publicada por Reuters.

Entre las naves involucradas figura un barco con bandera panameña, en una ruta marítima considerada una de las más sensibles y estratégicas para el comercio mundial de petróleo.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Reuters, los superpetroleros Agios Fanourios I y Kiara M abandonaron el Golfo Pérsico el domingo transportando cerca de 2 millones de barriles de crudo cada uno, mientras mantenían apagados sus transpondedores AIS, sistemas utilizados normalmente para identificar y rastrear buques en tiempo real.

La medida busca reducir riesgos de ataques o seguimiento en medio del conflicto regional. Reuters detalló que el Agios Fanourios I transporta crudo iraquí Basrah Medium y tiene previsto descargar en Vietnam, específicamente en la refinería y planta petroquímica de Nghi Son.

PUBLICIDAD

El estrecho de Ormuz es una de las rutas energéticas más sensibles del mundo, por donde transita cerca del 20% del petróleo y gas natural licuado global. Europa Press
El estrecho de Ormuz es una de las rutas energéticas más sensibles del mundo, por donde transita cerca del 20% del petróleo y gas natural licuado global. Europa Press

Los registros indican además que la embarcación no logró cruzar el estrecho en al menos dos intentos previos desde que cargó petróleo el pasado 17 de abril.

En el caso del Kiara M, Reuters indicó que el buque, con bandera de San Marino, también abandonó el Golfo con el sistema de rastreo apagado mientras transportaba otros 2 millones de barriles de crudo Basrah.

No se pudo determinar inmediatamente cuál será el destino final del cargamento. La embarcación es gestionada por una empresa con sede en Shanghái y pertenece a una entidad registrada en Islas Marshall.

Un tercer caso mencionado por Reuters corresponde al VLCC Basrah Energy, un petrolero con bandera panameña que previamente cargó unos 2 millones de barriles de crudo Upper Zakum en la terminal Zirku de Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC).

La bandera panameña vuelve a quedar vinculada a incidentes marítimos en Oriente Medio, en medio del aumento de tensiones regionales. REUTERS/Clodagh Kilcoyne
La bandera panameña vuelve a quedar vinculada a incidentes marítimos en Oriente Medio, en medio del aumento de tensiones regionales. REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Según los registros de navegación citados por la agencia, el barco atravesó el estrecho de Ormuz el pasado 6 de mayo y posteriormente descargó su carga en Fujairah el 8 de mayo.

Reuters indicó que ADNOC y varios compradores han recurrido recientemente al uso de petroleros para movilizar crudo acumulado en el Golfo Pérsico debido a las tensiones regionales y las restricciones operativas derivadas del conflicto en Oriente Medio.

La agencia señaló que el apagado de sistemas de rastreo comienza a convertirse en una práctica cada vez más frecuente para reducir exposición en la zona.

La situación ocurre en medio de un incremento de incidentes marítimos en el estrecho de Ormuz, corredor por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo y gas natural licuado del mundo.

El área ha registrado ataques contra embarcaciones comerciales, disparos y explosiones desde el aumento de hostilidades entre Irán y fuerzas respaldadas por Estados Unidos y sus aliados.

En las últimas semanas, varios barcos vinculados al registro panameño también han quedado expuestos a incidentes en la región. Uno de los casos más recientes fue el del buque HMM Namu, de bandera panameña, que sufrió una explosión e incendio en su sala de máquinas mientras se encontraba cerca de la terminal petrolera Mubarek, en aguas de Emiratos Árabes Unidoss

El portacontenedores MSC Francesca, vinculado al registro panameño, permanece en la zona del estrecho de Ormuz tras un incidente previo en el que embarcaciones fueron atacadas por fuerzas iraníes. Reuters
El portacontenedores MSC Francesca, vinculado al registro panameño, permanece en la zona del estrecho de Ormuz tras un incidente previo en el que embarcaciones fueron atacadas por fuerzas iraníes. Reuters

La Autoridad Marítima de Panamá informó entonces que los 24 tripulantes se encontraban a salvo y que el incidente fue controlado técnicamente, aunque el episodio volvió a colocar a la flota panameña en medio de la creciente tensión marítima en Oriente Medio.

Otro caso reciente fue el del portacontenedores MSC Francesca, también vinculado al registro panameño, que resultó afectado semanas atrás durante un episodio en el que la Guardia Revolucionaria de Irán abrió fuego contra varias embarcaciones en el estrecho de Ormuz.

Registros de la plataforma de seguimiento VesselFinder indican que el MSC Francesca se mantiene actualmente en la zona de Ormuz. Se intentó conocer la posición de las autoridades marítimas panameñas sobre la situación actual de la embarcación, pero hasta el momento no hubo comentarios oficiales al respecto.

La tensión regional también ha comenzado a impactar el flujo marítimo en el corredor energético. Antes del incremento de hostilidades, por el estrecho de Ormuz transitaban cerca de 130 buques diarios, aunque las restricciones, alertas y riesgos de seguridad han reducido el movimiento de embarcaciones en la zona.

A principios de mayo la Organización Marítima Internacional (OMI) denunció que cerca de 2.000 buques y unos 22.500 marineros permanecen varados en el estrecho de Ormuz y el golfo Pérsico. AP
A principios de mayo la Organización Marítima Internacional (OMI) denunció que cerca de 2.000 buques y unos 22.500 marineros permanecen varados en el estrecho de Ormuz y el golfo Pérsico. AP

Reuters señaló que el apagado de sistemas de identificación y rastreo marítimo refleja el nivel de preocupación de operadores y navieras frente al riesgo de ataques o interceptaciones.

Para el comercio internacional, cualquier interrupción en Ormuz representa un riesgo directo sobre los precios del petróleo, las cadenas globales de suministro y el transporte energético mundial.

Aunque Panamá no participa directamente en el conflicto de Oriente Medio, el tamaño de su registro marítimo convierte al país en uno de los más expuestos a incidentes en rutas estratégicas internacionales.

Actualmente, miles de embarcaciones navegan bajo bandera panameña en corredores donde confluyen intereses militares, energéticos y comerciales, incluyendo el estrecho de Ormuz.

Temas Relacionados

PanamáInfobaeEstrecho de OrmuzIránEstados UnidosIsraelPetróleoCombustibleBandera Panameña

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Racionamientos de agua en Tegucigalpa: la sequía y El Niño disparan la alarma

Las autoridades admiten que la escasez de agua podría prolongarse, mientras se evalúan medidas para enfrentar la crisis

Racionamientos de agua en Tegucigalpa: la sequía y El Niño disparan la alarma

Cámara Panameña de la Construcción advierte que recuperación del sector aún es insuficiente

Las cifras oficiales reflejan un fuerte crecimiento en proyectos no residenciales y una recuperación moderada de la vivienda.

Cámara Panameña de la Construcción advierte que recuperación del sector aún es insuficiente

BCIE y El Salvador firman convenio para ampliar y modernizar instalaciones deportivas con una inversión de US$150 millones

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Ministerio de Hacienda de El Salvador firmaron un convenio de préstamo por US$150 millones para ejecutar la segunda fase del Programa de Construcción de Infraestructura y Rescate de Escenarios Deportivos a Nivel Nacional (PRODEPORTE II)

BCIE y El Salvador firman convenio para ampliar y modernizar instalaciones deportivas con una inversión de US$150 millones

El presidente Arévalo descarta obligatoriedad de publicación oficial para el nombramiento del fiscal general

La administración aclaró que la normativa nacional no requiere la difusión oficial en el proceso de designaciones del Ministerio Público, aludiendo a antecedentes y procedimientos empleados en gestiones anteriores, según lo manifestado por el mandatario durante una alocución reciente

El presidente Arévalo descarta obligatoriedad de publicación oficial para el nombramiento del fiscal general

Curso internacional impulsa la lucha contra el crimen organizado en El Salvador

Con la presencia de expertos y operadores judiciales de América Latina y el Caribe, ILEA San Salvador inauguró un curso clave en la lucha regional contra el crimen organizado y el lavado de activos.

Curso internacional impulsa la lucha contra el crimen organizado en El Salvador

TECNO

Esta nueva función de Android evita que pierdas el tiempo en apps adictivas

Esta nueva función de Android evita que pierdas el tiempo en apps adictivas

Google detecta el primer ciberataque desarrollado completamente con inteligencia artificial

Cómo simular con una foto tuya que apareces en una transmisión oficial del Mundial 2026 usando IA: guía paso a paso

Cómo ganar dinero en YouTube y convertirte en influencer: claves para monetizar tu canal

¿Es seguro limpiar la lavadora con vinagre?, esto dicen los fabricantes

ENTRETENIMIENTO

Hombre se declara culpable de robar música inédita de Beyoncé y es condenado a dos años de prisión

Hombre se declara culpable de robar música inédita de Beyoncé y es condenado a dos años de prisión

¿David Bowie como Gandalf? Ian McKellen habla del casting que pudo cambiar El Señor de los Anillos

Netflix buscó a Paul McCartney para un roast, pero el ex Beatle rechazó la propuesta: “Hubiera sido bueno para el mundo”

La complicidad de Ayo Edebiri y Don Cheadle, el secreto mejor guardado detrás del éxito de su obra

Creadoras de OnlyFans acusan a ‘Euphoria’ de mostrar una versión “absurda” del trabajo sexual

MUNDO

Trump advirtió que Irán será “diezmado” si fracasan las negociaciones: “Harán lo correcto o terminaremos el trabajo”

Trump advirtió que Irán será “diezmado” si fracasan las negociaciones: “Harán lo correcto o terminaremos el trabajo”

Más de 6.000 niños reciben tratamiento por obesidad grave en clínicas del Reino Unido: “Es uno de los mayores desafíos en salud pública”

Los hogares del Reino Unido recortan su gasto al ritmo más rápido en 16 meses por el temor a una nueva crisis del costo de vida

Un cigarrillo electrónico habría dejado inconscientes a dos gemelas de 13 años en Inglaterra

Las cinco exigencias de Irán que evidencian su poca voluntad de diálogo