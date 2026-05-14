Tendencias

Qué es el gaslighting, cómo identificarlo y qué hacer para proteger la salud mental

Los expertos advierten que este mecanismo de manipulación psicológica puede darse en parejas, familias y entornos laborales, con efectos acumulativos sobre la autoestima, la autonomía emocional y la capacidad de tomar decisiones

Guardar
Google icon
Pintura de acuarela y tinta que muestra a un hombre con una nariz grande controlando con hilos a una mujer triste sentada en un sillón verde, con dos maniquíes
La detección temprana del gaslighting es clave para preservar la salud mental y evitar el abuso emocional en relaciones y trabajo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reconocer el gaslighting y la manipulación psicológica es fundamental para preservar la salud mental y evitar el abuso emocional en la vida cotidiana y en el trabajo. Estos mecanismos suelen operar de forma silenciosa y camuflada, lo que dificulta su detección y permite que generen daños profundos y duraderos. Identificarlos a tiempo protege la autoestima y limita consecuencias negativas sobre la autonomía y el bienestar emocional.

El gaslighting, según la Asociación Americana de Psicología, es una manipulación en la que una persona induce a otra a dudar de sus propios recuerdos, percepciones o sentimientos, utilizando invalidaciones, negación de hechos y distorsión de recuerdos. Puede darse en parejas, familias, amistades o en el ámbito laboral. Detectarlo temprano permite distinguir entre malentendidos y patrones de abuso, facilitando intervenciones preventivas.

PUBLICIDAD

Para los especialistas, la clave está en la intención sostenida de minar la autoconfianza y distorsionar la percepción de la realidad de la víctima. Aunque no todo conflicto implica manipulación, sus efectos pueden ser graves y duraderos, elevando el riesgo de trastornos emocionales y dificultades para tomar decisiones.

Señales y ejemplos de gaslighting

Identificar el gaslighting resulta desafiante porque suele ser ejercido por personas de confianza o figuras de autoridad. Los expertos coinciden en que las señales más frecuentes incluyen minimizar sentimientos (“estás exagerando”), negar hechos evidentes, reinterpretar sucesos de forma contradictoria, mentir abiertamente o desplazar la responsabilidad sobre la víctima. Frases como “nadie más pensaría que esto es un problema”, “lo estás imaginando” o “eres demasiado sensible” son típicas en este tipo de dinámica.

PUBLICIDAD

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Uno de los patrones más dañinos del gaslighting es el aislamiento social, reduciendo el apoyo externo de quien lo sufre y aumentando su dependencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas subrayan que la manipulación también puede incluir el uso de términos peyorativos como “paranoico”, “hipersensible” o “loco” para invalidar emociones legítimas. Otro patrón recurrente es el aislamiento, donde el agresor busca debilitar la red de apoyo de la víctima: “Solo te dicen que deberíamos terminar porque están celosos de lo bien que estamos”. Además, se presentan situaciones en las que la víctima se convence de que su percepción es única o errónea, lo que genera confusión y dependencia emocional.

El gaslighting puede afectar a personas de cualquier edad, género o contexto sociocultural. En ambientes laborales, por ejemplo, puede expresarse cuando un superior desacredita los aportes de un empleado, distorsiona hechos para evitar asumir errores o manipula la percepción del grupo sobre un colega.

En el entorno familiar, es común que surja en dinámicas de control parental o entre hermanos con relaciones de poder desequilibradas.

Efectos en la salud mental y estrategias de protección

Hombre sentado en un sillón frente a una mujer que toma notas en un cuaderno. La sala tiene ventana, plantas y una mesita con caja de pañuelos.
Un profesional formado en violencia psicológica puede ayudar a restablecer el equilibrio emocional de las personas afectadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto del gaslighting en la salud mental es profundo y acumulativo. Las víctimas suelen experimentar ansiedad, depresión, baja autoestima y una sensación persistente de confusión. Con el tiempo, muchas personas llegan a cuestionar su propia memoria y la legitimidad de sus necesidades, lo que puede derivar en aislamiento social y dificultades para establecer límites. La literatura científica señala que el gaslighting tiende a generar una espiral de dudas que afecta la vida diaria, la capacidad de tomar decisiones y el desarrollo de relaciones sanas en el futuro.

Frente a sospechas de manipulación psicológica, los especialistas recomiendan tomar medidas concretas: establecer límites firmes, documentar situaciones problemáticas, dialogar con claridad y buscar el respaldo de una red de apoyo confiable, formada por amistades, familiares o colegas.

El autocuidado es esencial; reforzar habilidades para enfrentar situaciones abusivas contribuye a la recuperación y previene recaídas en dinámicas similares. Consultar a un terapeuta especializado en violencia psicológica puede ser determinante para identificar patrones de manipulación, restaurar el equilibrio emocional y diseñar estrategias de salida ante relaciones dañinas.

Mujer arreglada mirándose en espejo, reflejo, sonrisa, elegancia, vanidad, cuidado personal, imagen positiva, belleza diaria - (Imagen Ilustrativa Infobae).
El gaslighting no discrimina y puede afectar a personas de cualquier edad, género o contexto socioeconómico, según especialistas en salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae).

El proceso de recuperación puede requerir tiempo y acompañamiento profesional. Diversos estudios señalan que el apoyo externo y la validación de la experiencia son factores clave para reconstruir la confianza en la propia percepción y fortalecer la autonomía emocional.

Diferenciar discrepancias de manipulación intencional

Distinguir entre simples desacuerdos y un patrón de gaslighting es crucial para evitar malentendidos y no trivializar el abuso emocional.

No toda diferencia de opinión implica manipulación: el rasgo distintivo del gaslighting es la persistencia de la distorsión y la intencionalidad de minar la seguridad del otro. Ante una manipulación reiterada, reconocer este patrón constituye el primer paso hacia la recuperación y la reconstrucción de la autonomía emocional.

Romper la dinámica abusiva comienza con la identificación del problema y la decisión de priorizar el propio bienestar. Recuperar la capacidad de confiar en la propia percepción, establecer límites sanos y dejar de aceptar que otros definan lo que uno debe sentir o pensar son los pilares para restablecer la autonomía y la salud mental tras una experiencia de gaslighting.

Temas Relacionados

GaslightingSalud MentalAbuso EmocionalAutocuidadoManipulación PsicológicaAutoconfianzaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Descubren una nueva especie que parece un alga, pero es un pez fantasma

Un grupo de investigadores identificó en Australia un animal marino casi invisible que se mimetiza entre las plantas del arrecife gracias a su forma y sus filamentos

Descubren una nueva especie que parece un alga, pero es un pez fantasma

Del romanticismo al drama: las claves de la moda en la alfombra roja de Cannes 2026

La tercera jornada del festival brilló por su despliegue, donde los vestidos esculturales, los colores vibrantes y los detalles marcaron el pulso de la sofisticación y la audacia a nivel internacional

Del romanticismo al drama: las claves de la moda en la alfombra roja de Cannes 2026

De apagar incendios a prevenirlos: el nuevo paradigma para salvar los bosques patagónicos

Especialistas y organizaciones reunidos en Bariloche promueven acciones integrales para disminuir riesgos, resguardar comunidades y preservar la biodiversidad. Presentaron una guía práctica que apunta a mejorar la preparación local frente a emergencias

De apagar incendios a prevenirlos: el nuevo paradigma para salvar los bosques patagónicos

Receta de pastrón casero, rápida y fácil

Con pocos ingredientes y un método accesible se puede obtener esta sencilla alternativa que evoca al tradicional sabor de este fiambre

Receta de pastrón casero, rápida y fácil

Almuerzo y cena: 5 recetas saludables, rápidas y fáciles para hacer en casa

Una selección práctica para quienes buscan sabor y salud en el plato sin pasar horas cocinando

Almuerzo y cena: 5 recetas saludables, rápidas y fáciles para hacer en casa

DEPORTES

“Abducido”: las críticas a Mastantuono en el triunfo del Real Madrid y la polémica tras ser mencionado por Mbappé

“Abducido”: las críticas a Mastantuono en el triunfo del Real Madrid y la polémica tras ser mencionado por Mbappé

La importante decisión de Paulo Dybala sobre su futuro que puso en alerta a Boca Juniors

Sudamericano Sub 14: el equipo argentino irá por el pase a la final y la clasificación al Mundial de Prostějov

La decisión que tomará River Plate frente al gran momento de Santiago Beltrán en el arco

La peligrosa intervención de un aficionado que casi genera un caos en el Giro de Italia: “Hay límites que no se deben cruzar”

TELESHOW

La reacción de Duki tras el polémico reclamo de su tatuador por sus reconocidas alitas: “No se hagan los graciosos”

La reacción de Duki tras el polémico reclamo de su tatuador por sus reconocidas alitas: “No se hagan los graciosos”

Karol G rompe récords con su gira mundial: vendió dos millones de tickets en cuatro días

Daniela Celis reveló cómo comenzó su relación con Nick Sícaro y confirmó su noviazgo: “Hablamos todos los días”

Ca7riel y Paco Amoroso regresan con su show a Argentina: del descontrol a convertirse en espíritus libres

Guido Kaczka habló de los rumores de conflictos en Es mi sueño: “Al primero que fui a buscar es a Abel Pintos”

INFOBAE AMÉRICA

Asamblea Legislativa autoriza renovación gratuita de DUI para 404,085 salvadoreños

Asamblea Legislativa autoriza renovación gratuita de DUI para 404,085 salvadoreños

El deshielo final: científicos advierten cuándo desaparecerán los glaciares de Indonesia

Ucrania pidió una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU tras el ataque ruso sobre Kiev que dejó 16 muertos

Honduras: FFAA oficializan ascensos militares tras aval del Congreso en medio de debate político

Calor extremo golpeará el sur de Honduras con máximas de 42 grados este jueves