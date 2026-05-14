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Guido Kaczka habló de los rumores de conflictos en Es mi sueño: “Al primero que fui a buscar es a Abel Pintos”

El conductor explicó cómo fue la búsqueda de los jurados para el programa de Eltrece y aclaró las versiones sobre favoritismos y tensiones internas

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El conductor explicó cómo fue la búsqueda de los jurados para el programa de Eltrece y aclaró las versiones sobre favoritismos y tensiones internas (Video: Intrusos/ América TV)

Las recientes versiones sobre una supuesta tensión entre los jurados de Es mi sueño llevaron a Guido Kaczka a pronunciarse públicamente. El conductor aclaró su visión sobre el origen del equipo y las preferencias al momento de elegir a sus figuras clave.

En diálogo con Intrusos (América TV), el conductor explicó que su primera opción para el jurado fue Abel Pintos. “Cuando arranqué con esta idea de las palancas al primero que fui a buscar es a Abel Pintos”, comentó, y añadió: “Me junté en una oficina e hice de todo para que él lo quiera hacer. Es un poco el fundador para Es mi sueño, pero después él tenía unas fechas y acomodé las grabaciones para él y después seguí buscando al jurado”.

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Sobre los rumores de malestar de Jimena Barón, Guido relató que también debió negociar con la agenda de la cantante. “Me junté con Jimena también, ella tenía agenda y nosotros queríamos que pueda más. Joaquín tenía otras fechas, la Mona Jiménez y Carlos Baute”, detalló el conductor.

Guido Kaczka y todo el jurado de Es mi sueño: Abel Pintos, Joaquín Levinton, La Mona Jiménez y Jimena Barón
Guido Kaczka y todo el jurado de Es mi sueño: Abel Pintos, Joaquín Levinton, La Mona Jiménez y Jimena Barón

La preocupación sobre la posible ausencia de jurados es recurrente en el ciclo, pero Kaczka insistió: “Las fechas de Jimena yo las conocía, intento que sea la menor cantidad de fechas que no esté, pero después vendrá Ángela Leiva, Natalie Pérez y volverá Jimena”. Así, justificó la rotación de figuras en el panel.

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El programa Es mi sueño enfrenta cambios en su horario nocturno luego de la incorporación de la segunda temporada de Mario Pergolini con Otro día perdido. Ahora, la grilla de Eltrece establece que el ciclo de Kazcka comenzará a las 21:00, tras el noticiero principal, adelantando quince minutos su inicio.

En las últimas semanas, crecieron las especulaciones sobre favoritismos y disputas internas entre los miembros del jurado del programa de Guido Kaczka. El conductor, consultado sobre el tema, explicó que la selección de artistas respondió principalmente a cuestiones de agenda y disposición, negando que existan preferencias ocultas o conflictos irresolubles. Según Kaczka, el armado del jurado fue un proceso de búsqueda y adaptación a las agendas de cada figura, lo que derivó en la actual configuración del panel y su dinámica rotativa.

"Abel es un poco el fundador para Es mi sueño, pero después él tenía unas fechas y acomodé las grabaciones para él y después seguí buscando al jurado”, contó Guido Kaczka
"Abel es un poco el fundador para Es mi sueño, pero después él tenía unas fechas y acomodé las grabaciones para él y después seguí buscando al jurado”, contó Guido Kaczka

En una charla con Teleshow, Guido Kaczka se refirió a la versión de que Xuxa fue convocada para ser parte del ciclo. "Xuxa en un momento se copó con el programa. Le mandamos todo el material, la idea era que estuviera y que también fuera jurado. Como tenía un viaje previsto a la Argentina, iba a compatibilizar todo, pero eso cambió y no pudo arrancar. Igual seguimos charlando para ver si puede ser parte. Y todavía hay alguna sorpresa internacional que estamos buscando como jurado", detalló.

Consolidado como uno de los conductores más importantes de su generación, Kaczka reflexionó sobre su estilo: “Me parece que intento ser auténtico, genuino, disfrutarlo y no pensar tanto en qué debería ser. Ese es el gran laburo, ¿viste? Le doy mucha importancia al encuentro con los otros. Los programas y los mecanismos son una excusa para el encuentro con la gente. Disfruto mucho cuando las cosas suceden y no las planeo tanto. Esa intención me pone bien en la vida y la llevo también a la tele. Intento ser lo más genuino posible y encontrarme con los otros, no quedarme mirándome mucho a mí mismo. En esta época, el espejo juega fuerte para todos. Y yo intento estar más volcado hacia afuera que mirándome“.

“Según el programa, a veces estoy más en cámara, a veces menos, pero lo importante no es cuánto estoy sino cuál es mi función para que las cosas sucedan, más allá de mí. Trato de que eso salga bien, aunque a veces sale mejor y a veces peor”, afirmó.

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