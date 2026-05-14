Crimen y Justicia

Caso Bastian: la pericia preliminar apunta a la conductora del UTV como principal responsable del choque en Pinamar

Un informe técnico señala que la imputada tenía mayor capacidad visual para evitar la colisión. La causa avanzó también con la declaración de la madre del niño ante la fiscalía. Cómo sigue la salud del menor

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imágenes exclusivas del accidente de Bastián en Pinamar
La pericia preliminar apunta a la conductora del UTV como principal responsable del choque en La Frontera de Pinamar

La causa por el choque en los médanos de Pinamar que dejó gravemente herido a Bastián Jerez sumó en las últimas horas un dato clave: un adelanto de la pericia accidentológica apunta a que la conductora del UTV donde viajaba el menor tenía mayor capacidad visual para evitar la colisión contra la camioneta Volkswagen Amarok.

Según fuentes del caso, el peritaje sostiene que la posición y los ángulos en la zona de médanos le daban a la mujer que manejaba el UTV mejores condiciones para advertir el peligro, mientras que el conductor de la camioneta no habría tenido la misma posibilidad de ver al otro vehículo.

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El informe técnico dice que la conductora del UTV donde viajaba el menor tenía mayor capacidad visual para evitar la colisión

El expediente, que tramita en la Fiscalía Descentralizada N°5 de Pinamar, tiene imputados por lesiones culposas agravadas a Manuel Molinari, conductor de la Amarok; Noemí Quirós, quien iba al mando del UTV; y Maximiliano Jerez, padre de Bastián. Estos últimos tres paseaban por las dunas junto a otros dos menores. El choque ocurrió el 12 de enero pasado.

Según pudo saber Infobae, la causa también avanzó la semana pasada con la declaración testimonial de Macarena Collantes, madre de Bastián, ante la fiscalía.

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bastian jerez
Bastian y su mamá, Macarena Collantes

La mujer relató que el día del accidente se encontraba trabajando en Moreno cuando recibió un llamado de Facundo Corro, amigo de Maximiliano Jerez, quien le avisó que su hijo había sufrido un accidente en la playa.

“Me decían que Bastián estaba muy grave. Estuve dos días sin entender nada de lo que pasó”, contó ante el fiscal. De inmediato viajó a la ciudad balnearia y, al llegar al hospital, solo encontró al padre de su hijo, quien le dio detalles de lo sucedido.

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El UTV donde viajaba el menor

Macarena explicó que nunca tuvo contacto con la conductora del UTV y que tampoco la mujer se comunicó con ella después del accidente. Maximiliano le aseguró que tampoco la conocía, “que ella estaba en la playa en una carpa con un grupo de amigos”.

Según su testimonio, Maximiliano le comentó que el niño iba sentado a upa suyo en el UTV, que iban a “velocidad normal” y que no dialogaron en ese momento sobre si llevaban colocados los cinturones de seguridad.

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El chico estaba acompañado de su padre y dos menores, además de la conductora

También describió el recorrido hospitalario del menor, que fue trasladado desde Pinamar al hospital Materno Infantil de Mar del Plata y, luego, al Hospital Italiano de San Justo, donde permanece internado.

El estado de salud de Bastián sigue siendo delicado. La madre detalló que todavía no logran estabilizarlo del intestino, se alimenta por sondas, no mueve sus extremidades y tampoco puede hablar por la traqueotomía, pero se comunica con su familia usando una pizarra.

También dijo que recibe asistencia psicológica y psiquiátrica por crisis de angustia, y las terapias de kinesiología y fonoaudiología le generan frustración y enojo.

bastian jerez
Bastian permanece internado en el Hospital Italiano de San Justo

No obstante, Macarena contó que, si la evolución médica se mantiene, en menos de un mes y medio el niño podría ser trasladado a un centro de rehabilitación.

Además, señaló que su hijo recuerda todo lo que pasó antes del accidente, como que estaba en la playa con su papá y sus amigos de vacaciones, pero no el choque en sí. La familia ya le explicó que sufrió un accidente.

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Así quedó la camioneta tras el accidente

Los Jerez siguen afrontando los gastos de la internación y mantienen vigente una rifa solidaria, cuyo objetivo es recaudar fondos para el tratamiento y el proceso de recuperación del chico. Cada número tiene un costo de $10.000 y se sortean cinco premios: un costillar, una pava eléctrica, un termo y una freidora de aire. Así lo publicó Macarena en su cuenta de Instagram.

Todavía quedan varios números: la mujer señaló que se pueden comprar mediante el envío de una transferencia a su alias basti.maca, perteneciente al Banco Provincia.

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