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Honduras: FFAA oficializan ascensos militares tras aval del Congreso en medio de debate político

El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, Héctor Benjamín Valerio Ardón, defendió el proceso de promoción de oficiales superiores y generales

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Un total de siete coroneles fueron promovidos al grado inmediato superior y se reconoció la trayectoria de oficiales de Ejército, Fuerza Aérea y Fuerza Naval. (Foto Cortesía: FFAA)
Un total de siete coroneles fueron promovidos al grado inmediato superior y se reconoció la trayectoria de oficiales de Ejército, Fuerza Aérea y Fuerza Naval. (Foto Cortesía: FFAA)

La ceremonia de ascensos de las Fuerzas Armadas de Honduras se realizó este jueves en el Campo de Parada Marte, después de que el Congreso Nacional aprobara la nómina remitida por la Secretaría de Defensa, lo que permitió la promoción de 148 oficiales en diferentes escalas militares.

El acto estuvo encabezado por el mandatario y comandante general de las Fuerzas Armadas, Nasry Juan Asfura Zablah, acompañado por el secretario de Defensa, Enrique Rodríguez Burchard; el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano; magistrados de la Corte Suprema de Justicia, miembros de la Junta de Comandantes y otras autoridades civiles y militares.

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Entre los ascensos de mayor importancia estuvo el del jefe del Estado Mayor Conjunto, Héctor Benjamín Valerio Ardón, quien ascendió de General de Brigada a General de División, convirtiéndose en el oficial de mayor rango dentro de la institución castrense. Además, recibió el Bastón de Mando, símbolo de la autoridad conferida por el comandante general de las Fuerzas Armadas.

Ascensos y reconocimientos

Valerio Ardón indicó durante la ceremonia que estos ascensos representan el reconocimiento al esfuerzo, disciplina y años de servicio por parte de los oficiales promovidos en la estructura militar hondureña.

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“Un ascenso no representa únicamente un cambio de grado o una nueva insignia sobre el uniforme, representa el reconocimiento de la patria al sacrificio, el deber cumplido y una trayectoria construida con esfuerzo, disciplina, preparación y lealtad absoluta por Honduras”, expresó durante el acto oficial.

El jefe militar subrayó que los ascensos debieron otorgarse desde diciembre pasado; no obstante, el proceso se retrasó por factores políticos y por la discusión legislativa sobre algunos expedientes incluidos en la nómina enviada por el Poder Ejecutivo.

El general Héctor Benjamín Valerio Ardón ascendió a General de División y recibió el Bastón de Mando durante el evento. (Foto Cortesía: FFAA)
El general Héctor Benjamín Valerio Ardón ascendió a General de División y recibió el Bastón de Mando durante el evento. (Foto Cortesía: FFAA)

A pesar de las controversias surgidas en el Congreso Nacional, Valerio Ardón defendió el procedimiento, asegurando que las promociones fueron revisadas de manera conjunta entre las Fuerzas Armadas y la comisión legislativa de defensa.

“Somos un equipo de trabajo, la comisión de defensa y las Fuerzas Armadas; de tal manera que al final el producto que se pudo presentar es el adecuado”, manifestó.

Además del ascenso de Valerio Ardón, fueron promovidos siete coroneles al grado inmediato superior: Luis Alonso Rosales Cardoza, Marco Alexander Lanza Ávila, Miguel Maldonado Castro, Walter Danilo Hernández Carvajal, Othoniel Gross Castillo, Otto Fabricio Mejía Hércules y José Rodimiro Murillo Aguilar.

La jornada incluyó también el ascenso de 14 oficiales al grado de coronel, 57 al grado de teniente coronel y 69 oficiales al grado de mayor, en reconocimiento a sus méritos profesionales, historia institucional y años de servicio en las diferentes ramas del Ejército, la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval.

El alto mando militar reafirmó el compromiso de las Fuerzas Armadas hondureñas con la supervisión y depuración de miembros involucrados en actos ilícitos. (Foto Cortesía: FFAA)
El alto mando militar reafirmó el compromiso de las Fuerzas Armadas hondureñas con la supervisión y depuración de miembros involucrados en actos ilícitos. (Foto Cortesía: FFAA)

Ascensos avalados por el Congreso Nacional

La aprobación de los ascensos se dio tras un amplio debate legislativo en el Congreso Nacional, donde diputados de oposición cuestionaron la promoción de algunos oficiales por supuestos vínculos con decisiones tomadas durante la crisis política y electoral de 2025.

La comisión de Defensa del Legislativo defendió el dictamen favorable, afirmando que los oficiales promovidos no tienen procesos pendientes ante el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia ni el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.

Durante otra intervención, Valerio Ardón hizo énfasis en que las Fuerzas Armadas continuarán con procesos internos de supervisión y depuración sobre cualquier integrante involucrado en irregularidades o actos ilícitos.

“Si hay personas dentro de la institución que cometen algún delito serán puestas a la orden de los tribunales”, afirmó el alto mando militar ante los medios de comunicación e invitados a la ceremonia.

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